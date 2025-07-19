¡Ö¤¹¤º¤é¤ó¡×½Ð±é71ºÐ¥¿¥ì¥ó¥È¡Ö¤Ä¤¯¤ê¾Ð´é¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×±óÌî¤Ê¤®¤³¤µ¤ó¤È°ìÅÙ¤À¤±¤Î²ñÏÃ¤ò²ó¸Ü
¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀ¶¿å¥¢¥¥é¡Ê71¡Ë¤¬19Æü¡¢¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£17Æü¤ËµÞ»à¤¬¸øÉ½¤µ¤ì¤¿±óÌî¤Ê¤®¤³¡Ê¤È¤ª¤Î¡¦¤Ê¤®¤³¡¢ËÜÌ¾ÀÄÌÚ½©Èþ¡á¤¢¤ª¤¡¦¤¢¤¤ß¡Ë¤µ¤ó¤òÄÉÅé¤·¤¿¡£
À¶¿å¤Ï¡ÖNHKÄ«¥É¥é¡Ø¤¹¤º¤é¤ó¡Ù±óÌî¤Ê¤®¤³¤µ¤ó¤È2¥ö·î¡¢¡¢¡¢¤´°ì½ï¤Ë»Å»ö¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È99Ç¯NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¹¤º¤é¤ó¡×¤Ç¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤¿±óÌî¤µ¤ó¤È¶¦±é¤·¤¿¤³¤È¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
À¶¿å¤Ï¡ÖÃ¸¡¹¤È»Å»ö¤ËÄÉ¤ï¤ì¡¡¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¡¢ËÜÈÖ¡¢¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¡¢ËÜÈÖ¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¡¢ËÜÈÖ¡¡Ï¢¥É¥é¤Ç¤¹¤«¤é¼¡¤«¤é¼¡¤È¡¢¡¢¡¢À¤´ÖÏÃ¤ò¤¹¤ë»ö¤â¤Ê¤¯¡¢¡¢¡¢¡×¤ÈÅö»þ¤ÎÂ¿Ë»¤Ê¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö±óÌî¤Ê¤®¤³¤µ¤ó¤Ë°ìÅÙ¤À¤±¡¢¡¢¡¢¡Ø¤è¤¯³Ð¤¨¤Æ¤ë¤Í¡Ù¤È¸À¤¦¤È¡Ø¤Ï¤¤¡Ù¤È¤Ä¤¯¤ê¾Ð´é¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤òº£¤Ç¤âËº¤ì¤ë»ö¤Ï½ÐÍè¤Ê¤¤¡¢¡¢¡¢¡×¤È°ìÅÙ¤À¤±±óÌî¤µ¤ó¤È²ñÏÃ¤ò¤·¤¿¤³¤È¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¡Ö¤½¤Î¸å¡¡±óÌî¤µ¤ó¤Î»ö¤Ï¤è¤¯ÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¤¤¤í¤ó¤Ê»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡¡¤´Ì½Ê¡¤ò¿´¤«¤é¤ªµ§¤ê¤·¤Þ¤¹¡¡¹ç¾¸¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£