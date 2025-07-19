¥é¥¤¥Á¤ÎÁªÊÌ¤ÈÊñÁõ¤ò¹Ô¤¦ÇÀ²È¤Î¿Í¤¿¤Á¡£¡ÊÎî»³¡á¿·²Ú¼ÒÇÛ¿®¡¿»Ü¹ñµ±¡Ë

¡¡¡Ú¿·²Ú¼Ò¶Ö½£7·î19Æü¡ÛÃæ¹ñ¹­À¾¥Á¥ï¥óÂ²¼«¼£¶è¶Ö½£»ÔÎî»³¸©¤Ï¹ñÆâÍ­¿ô¤Î¥é¥¤¥ÁÀ¸»ºÃÏ¤Ç¡¢¸©Æâ¤ÎºÏÇÝÌÌÀÑ¤Ï42Ëü¥à¡¼¡Ê2Ëü8Àé¥Ø¥¯¥¿¡¼¥ë¡Ë¤Ë¾å¤ë¡£ÃÏ¸µ¤Ç¤Ï¤³¤³¿ôÇ¯¡¢ÉÊ¼ï²þÎÉ¤ä´Ä¶­¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿ºÏÇÝÊýË¡¤ÎÉáµÚ¡¢¥³¡¼¥ë¥É¥Á¥§¡¼¥ó»ÜÀß¤ÎÀ°È÷¤òÂ³¤±¡¢´ØÏ¢»º¶È¤Î¼Á¸þ¾å¤ÈÁý»º¡¢¸úÎ¨²½¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤­¤¿¡£

¡¡Îî»³¸©¤Ï»º¶È¥Á¥§¡¼¥ó¤Î³È½¼¤ä¥Ð¥ê¥å¡¼¥Á¥§¡¼¥ó¤Î¹âÅÙ²½¤ËÀä¤¨¤ºÃíÎÏ¤·¡¢´¥Áç¥é¥¤¥Á¡¢¥é¥¤¥Á¼ò¡¢¥é¥¤¥Á¿Ý¤Ê¤É¤ò³«È¯¡£ÃÏ¸µ¤ÎÆÃ¿§¤¢¤ë»ñ¸»¤òÀ¸¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥é¥¤¥Á¤òÃæ¿´¤ËÇÀ¶È¡¢²Ã¹©¶È¡¢ÊªÎ®¡¢´Ñ¸÷¤ò°ìÂÎ²½¤·¤¿È¯Å¸ÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¤ò²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¤¿¤ï¤ï¤Ë¼Â¤Ã¤¿Îî»³¥é¥¤¥Á¡£¡ÊÎî»³¡á¿·²Ú¼ÒÇÛ¿®¡¿»Ü¹ñµ±¡Ë
¤¿¤ï¤ï¤Ë¼Â¤Ã¤¿Îî»³¥é¥¤¥Á¡£¡ÊÎî»³¡á¿·²Ú¼ÒÇÛ¿®¡¿»Ü¹ñµ±¡Ë
Áª²Ì¾ì¤Ç¥é¥¤¥Á¤ÎÁªÊÌ¤ÈÍ½Îä½èÍý¤ò¹Ô¤¦½¾¶È°÷¤é¡£¡Ê£¶·î£³£°Æü»£±Æ¡¢Îî»³¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿ìä´¿¡Ë
¤¿¤ï¤ï¤Ë¼Â¤Ã¤¿Îî»³¥é¥¤¥Á¡£¡ÊÎî»³¡á¿·²Ú¼ÒÇÛ¿®¡¿»Ü¹ñµ±¡Ë