Ê¿Æü¤ÏÂç¿Í4Ì¾ÍøÍÑ¤Ç1Ì¾ÌµÎÁŽ¢ANA¥¯¥é¥¦¥ó¥×¥é¥¶¥Û¥Æ¥ëÂçºåŽ£²Æ¤Î¥Ç¥¶ー¥È&¥é¥ó¥Á¥Ö¥Ã¥Õ¥§

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ÎÁ¶â:Âç¿Í¤ª1¿ÍÍÍ 5,800±ß(ÀÇ¡¦¥µー¥Ó¥¹ÎÁ¹þ)/¾®³ØÀ¸¤ª1¿ÍÍÍ 3,100±ß(ÀÇ¡¦¥µー¥Ó¥¹ÎÁ¹þ)/4ºÐ°Ê¾å¤ÎÌ¤½¢³Ø»ù¤ª°ì¿ÍÍÍ 1,600±ß(ÀÇ¡¦¥µー¥Ó¥¹ÎÁ¹þ)/Ì¤½¢³Ø»ù(0～3ºÐ)ÌµÎÁ
»þ´Ö:11:30~15:00(L.o. 14:30)
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