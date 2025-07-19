¡ÚÀ¾Éð¡Û¥á¥¸¥ã¡¼ÄÌ»»72HR¤Î¶¯ÂÇ¼Ô¡ª¿·½õ¤Ã¿Í¡¦¥Ç¡¼¥Ó¥¹¤¬°ì·³¹çÎ®¡¡¤È¤â¤ËÄÓ¿¢À¤Æá¤¬°ì·³¹çÎ®¡¡
¥×¥íÌîµå¡¦À¾Éð¤Î¥Ç¡¼¥Ó¥¹Áª¼ê¤ÈÄÓ¿¢À¤ÆáÁª¼ê¤¬1·³¤Ë¹çÎ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£µ¨¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ç¡¼¥Ó¥¹Áª¼ê¤Ï¡¢11Æü¤ËÀ¾Éð¤È¤Î»ÙÇÛ²¼Áª¼ê·ÀÌó¤òÄù·ë¡£2017Ç¯¤Ë¥¢¥¹¥È¥í¥º¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤È¡¢2019Ç¯¤Ë¥á¥Ã¥Ä¤Ç22ËÜÎÝÂÇ¡¢23Ç¯¤Ï¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ç18ËÜÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£º£µ¨½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Ç50»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨.294¡¢10ËÜÎÝÂÇ¡¢38ÂÇÅÀ¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Æ±¤¸¤¯¹çÎ®¤È¤Ê¤Ã¤¿ÄÓ¿¢À¤ÆáÁª¼ê¤Ï¡¢1·³ÅÐÏ¿¤È¤Ê¤ì¤Ð¤³¤ì¤¬º£µ¨½é¾º³Ê¡£º£µ¨¤Ï¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç34»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢1ËÜÎÝÂÇ´Þ¤àÂÇÎ¨.167¡¢16ÂÇÅÀ¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£