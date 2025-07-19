MagSafe¤Ç¥Ô¥¿¥Ã¡¢3ÂæÆ±»þ¡¢¤¯¤ë¤Ã¤È²óÅ¾¡£Anker¤¬½Ð¤·¤¿¡È1Âæ3Ìò¡É¤ÎºÇÅ¬²ò #Amazon¥»¡¼¥ë
¤³¤Á¤é¤ÏŽ¢¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡ËŽ£¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ»ö¤Ç¤¹¡£
Amazon¡Ê¥¢¥Þ¥¾¥ó¡Ë¤ÇËèÆü³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¤¥à¥»¡¼¥ë¡£
ËÜÆü2025Ç¯7·î19Æü¤Ï¡¢¶¯ÎÏ¤Ê¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¤Ç¥Ô¥¿¥Ã¤È¤¯¤Ã¤Ä¤¯¤¿¤á¡¢ÃÖ¤¯¤À¤±¤Ç´ÊÃ±¤Ë½¼ÅÅ¤Ç¤¤ë¡ÖAnker 737 MagGo Charger¡×¤¬20¡ó¥ª¥Õ¤È¤ªÆÀ¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¤³¤Îµ»ö¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ
ÃÖ¤¯¤À¤±´ÊÃ±¡¢¶¯ÎÏ¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¤Ç¥º¥ì¤º¤Ë°ÂÄê½¼ÅÅ
¡ÖAnker 737 MagGo Charger¡×¤ÏMagSafeÂÐ±þ¤Ç¡¢¶¯ÎÏ¤Ê¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¤Ç¥Ô¥¿¥Ã¤È¤¯¤Ã¤Ä¤¯¤¿¤á¡¢ÃÖ¤¯¤À¤±¤Ç´ÊÃ±¤Ë½¼ÅÅ¤Ç¤¤ë¤È¤Æ¤âÊØÍø¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£¥±¡¼¥Ö¥ë¤Ê¤·¤Ç¥Ç¥¹¥¯¤ò¤¹¤Ã¤¤ê¤ÈÀ°Íý¤·¤Ä¤Ä¡¢¶¯ÎÏ¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¤Ç¤º¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ºÇÂç15W¤Ç¤Î°ÂÄê¤·¤¿¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ¤¬²ÄÇ½¡£
MagSafeÂÐ±þ¤Î¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¼°¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ´ï¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ñ¥Ã¥É·¿¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ´ï¡¢Apple WatchÍÑ½¼ÅÅ´ï¤¬1¤Ä¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¹â¤µ¤ï¤º¤«Ìó11cm¡¢Ä¾·Â¤Ï10cm¤È¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È²½¤ò¼Â¸½¡£°ìÈÌÅª¤Ê350ml´Ì¤è¤ê¤â¾®¤µ¤¤¤¿¤á¥Ç¥¹¥¯¤Ç¤â¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò¼è¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
3ÂæÆ±»þ½¼ÅÅ¡õ²óÅ¾¼«Í³¡ª¾Ê¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤âÂç³èÌö
ÆÃÄ§¤Ï¤Ê¤ó¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â3ÂæÆ±»þ½¼ÅÅ¤¬²ÄÇ½¤Ê¤³¤È¡£iPhone¡¢Apple Watch¡¢AirPods¤Ê¤É¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ò3ÂæÆ±»þ¤Ë½¼ÅÅ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢½Ä¤Þ¤¿¤Ï²£¤Ê¤É360¡ë¼«Í³¤ËÆ°¤«¤¹¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢½¼ÅÅÃæ¤âÆ°²è¤Ê¤É¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
²¹ÅÙ´ÉÍý¡¦°ÛÊª¸¡ÃÎ¡¦ÅÅ¼§ÇÈ¼×ÃÇ¤Ê¤É¡¢AnkerÆÈ¼«¤ÎÂ¿½ÅÊÝ¸î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç°Â¿´¤«¤Ä°ÂÁ´¤Ë½¼ÅÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£
¡ä¡äAnker¥¢¥¤¥Æ¥à°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é
¡ä¡äAmazon¡Ê¥¢¥Þ¥¾¥ó¡Ë¤Î¥»¡¼¥ëÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ°ìÍ÷¤ò¸«¤ë
¤Ê¤ª¡¢¾åµ¤ÎÉ½¼¨²Á³Ê¤Ï2025Ç¯7·î19Æü11»þ¸½ºß¤Î¤â¤Î¡£ÊÑ¹¹¤äÇä¤êÀÚ¤ì¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÈÎÇä¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
¡ä¡ä12Ëü°Ê¾å¤ÎÂÐ¾ÝºîÉÊ¤¬Ä°¤ÊüÂê¡£Amazon¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥Ö¥Ã¥¯¡¢Audible¤Î30Æü´Ö¤ÎÌµÎÁÂÎ¸³¤Ï¤³¤Á¤é¡£
¡ä¡äKindle Unlimited¤Ê¤é200Ëüºý¤¬ÆÉ¤ßÊüÂê¡£30Æü´Ö¤ÎÌµÎÁÂÎ¸³¤Ï¤³¤Á¤é¡£
Source: Amazon.co.jp