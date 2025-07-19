CIO¤Î¡Ö¥¹¥ê¥à¤¹¤®¤ë¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡×¡£Æü¾ï»È¤¤¤Ë¤³¤³¤Þ¤Ç¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ
ROOMIE 2025Ç¯6·î11Æü·ÇºÜ¤Îµ»ö¤è¤êÅ¾ºÜ
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ½ÉÊ¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¤É¤ì¤òÁª¤Ù¤Ð¤¤¤¤¤«ÌÂ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡£
»Å»öÊÁ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò»î¤¹µ¡²ñ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ä¤¯¤Å¤¯»×¤¦¤Î¤¬¡ÖÍÑÅÓ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ»È¤¤Ê¬¤±¤ë¤Î¤¬¥Ù¥¿¡¼¡×¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£
½ÐÄ¥¤äÎ¹¹Ô¤Ç¤ÏÂçÍÆÎÌ¤Çµ¡Ç½¤¬ËÉÙ¤Ê¥â¥Ç¥ë¤ò¡¢Æü¾ïÅª¤Ê³°½Ð¤Ç¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤±¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥â¥Ç¥ë¤òÁª¤Ö¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
iPhone¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤êÆëÀ÷¤à¥«¡¼¥É·¿
¤½¤ó¤Ê»ä¤¬ÉáÃÊ»È¤¤ÍÑ¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤ËÁª¤ó¤À¤Î¤¬¡¢CIO¤Î¡ÖSMARTCOBY SLIM 5K¡×¡£
Qi2¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¡¢¥«¡¼¥É·¿¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ç¤¹¡£
ºÇÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¤³¤Î¥¹¥ê¥à¤µ¡£
¥µ¥¤¥º¤ÏÌó102¡ß70¡ß8.7mm¡¢½Å¤µ¤ÏÌó117g¡£¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Î¸ü¤ß¤¬iPhone¤È¤Û¤ÜÆ±¤¸¤Ê¤Î¤Ç¡¢½Å¤Í¤Æ»ý¤Ã¤Æ¤â¤«¤µ¤Ð¤é¤º¡¢¶Ã¤¯¤Û¤É¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ë»ý¤Á±¿¤Ù¤Þ¤¹¡£
¼¼Æâ¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ»È¤¦¤Ê¤é¥±¡¼¥Ö¥ëÀÜÂ³¤¬¤¤¤¤¤±¤ì¤É¡¢³°½ÐÀè¤Ç¤ÏÃÇÁ³¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹ÇÉ¡£
°ÜÆ°Ãæ¤Ë½¼ÅÅ¤·¤Ê¤¬¤é¥Þ¥Ã¥×¤ò¸«¤¿¤ê¡¢ÅÅ¼Ö¤ÎÃæ¤ÇÆ°²è¤ò»ëÄ°¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¥±¡¼¥Ö¥ë¤¬¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬°µÅÝÅª¤Ë¼è¤ê²ó¤·¤¬¥é¥¯¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹ÂÐ±þ¤Î¥â¥Ç¥ë¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«»î¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÇö¤¯¤Æ»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤ËÂ¸ºß´¶¤ò´¶¤¸¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤·¤¿¡ª
Æü¾ï»È¤¤¤Ë¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤ÍÆÎÌ¤Èµ¡Ç½À
¥¹¥ê¥à¤Ê¤¬¤é¡¢ÀÇ½ÌÌ¤â¤¤Á¤ó¤È³ÎÊÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Äê³ÊÍÆÎÌ¤Ï3,000mAh¡Ê¸ø¾ÎÍÆÎÌ¤Ï5,000mAh¡¿¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡Ë¡£Qi2¤Ë¤è¤ëºÇÂç15W¤Î¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½ÐÎÏ¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤ëiPhone 15 Pro¤Ê¤éÌó1²óÊ¬¤Î¥Õ¥ë½¼ÅÅ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
ºÇ¶á¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¾¯¤·¹µ¤¨¤á¤Ê°õ¾Ý¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤Î¾ì¹ç¡¢³°½ÐÀè¤Ç½¼ÅÅ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢Í¼Êý¤ËËÜÂÎ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤¬20¡ó¤òÀÚ¤Ã¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Î¤ß¡£
¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¼Â¤Ï¤³¤Î¤¯¤é¤¤¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤¬¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
µÕ¤Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡¢ÍÆÎÌ¤ÎÂç¤¤¹¤®¤ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÉáÃÊ¤«¤é»ý¤ÁÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤Ê¤¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢CIOÆÈ¼«Àß·×¤Î´°Á´¥Ñ¥¹¥¹¥ë¡¼µ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
´°Á´¥Ñ¥¹¥¹¥ë¡¼¤È¤Ï¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ò½¼ÅÅ¤·¤Ê¤¬¤éiPhone¤Ë¤âÆ±»þ¤ËµëÅÅ¤Ç¤¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼Ëþ½¼ÅÅ¸å¤ÏÃ¼Ëö¤Ø¤ÎÄ¾ÀÜ½¼ÅÅ¤Ë¼«Æ°¤ÇÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦µ¡Ç½¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ø¤ÎÉé²Ù¤ò¸º¤é¤·¡¢Ä¹¼÷Ì¿²½¤ä°ÂÁ´À¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤³¤Îµ¡Ç½¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢ÉáÃÊ¤«¤é°Â¿´¤·¤ÆiPhone¤È¥»¥Ã¥È¤Î¾õÂÖ¤Ç½¼ÅÅ¤·¤Æ¤ª¤±¤ë¤Î¤Ç¡¢³°½Ð¤·¤Æ¤«¤é¡Ö¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Î½¼ÅÅ¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÉáÃÊ»È¤¤¤Ï¤³¤ì°ìÂò¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹
Apple¤Î¥¢¥¯¥»¥µ¥êÀß·×¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤Ë½àµò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢iPhone¤ËÁõÃå¤·¤¿¤È¤¤Ë¥«¥á¥éÉôÊ¬¤Ë´³¾Ä¤·¤Å¤é¤¯¡¢»È¤¤¿´ÃÏ¤Ï¥¹¥à¡¼¥º¡£
¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¡¢¥«¥á¥é¤Þ¤ï¤ê¤Î¥ê¥à¤Ë¥Ô¥¿¥Ã¤ÈÁõÃå¤Ç¤¤ë´¶¤¸¤¬Âç¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ç¤¹¡£
¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅÆÃÍ¤Î¡¢iPhone¤ÎÇ®¤Ë¤è¤Ã¤Æ80¡ó¤¯¤é¤¤¤Ç½¼ÅÅ¤¬Ää»ß¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦ÌäÂê¤Ï¤ä¤Ï¤ê¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì°Ê³°¤ÏËÜÅö¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤¯»È¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Photo: ¥·¥é¥¯¥Þ