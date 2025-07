◆IVEユジン、空港コーデで美脚スラリ

【モデルプレス=2025/07/19】6人組ガールズグループ・IVE(アイヴ)のユジン(YUJIN)が19日、自身のInstagramを更新。美しい脚を披露し、反響が寄せられている。ユジンは「on my way to Paris」とつづり、フランス・パリへ向かう自身の姿を複数公開。グレーのパーカーにショートパンツを合わせたラフなコーディネートで、美しい脚がスラリ。空港でスーツケースに座ってポーズをとるショットや、車内でリラックスした表情を見せるショットなどが収められている。この投稿に、ファンからは「最強スタイル」「ラフで可愛い」「可愛すぎる」「シンプルで美しい」「憧れ」といったコメントが寄せられている。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】