Matt ¥»¥ì¥Ö´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¼«Âð¸ø³«¡¡¡Ö¾¯¿Í¿ô¤Ç¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡×ÃÂÀ¸Æü¥Û¡¼¥à¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤¬µ¬³Ê³°
¡¡¥×¥íÌîµåµð¿Í¤Î·¬ÅÄ¿¿À¡2·³´ÆÆÄ¡Ê57¡Ë¤Î¼¡ÃË¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎMatt¡Ê31¡Ë¤¬18Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¼«¿È¤ÎÃÂÀ¸Æü¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡17Æü¤Ë31ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿Matt¡£¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ë¡ÖºòÆü¤ÎÃÂÀ¸Æü²ñ¡ªÂè°ìÃÆ¤Ï¥Û¥à¥Ñ¡ª¥Æ¥ì¥Ó¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¾¯¿Í¿ô¤Ç¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤È°Ø»Ò¤¬ÊÂ¤Ù¤é¤ì¤¿¹¤¤Äí¤ä¼«Âð¡¢¹ë²Ú¤Ê¿©»ö¤òÆ°²è¤Ç¸ø³«¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Öµ¬³Ê³°¤Î¥Ð¥ë¡¼¥óÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤â¤Ä¤Å¤ê¡¢¹¤¤¸¼´Ø¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¾þ¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¥Ð¥ë¡¼¥ó¥¢¡¼¥È¤âÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¥¢¥ó¥ß¥«¡¢¤¹¤ß¤ì¡¢Æ£ËÜÉÒ»Ë¡¢ÈÄÌîÍ§Èþ¤é¤¬±Ç¤ë¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤ª¤ê¡Ö¤ß¤ó¤ÊÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¡¤È¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¥Û¥à¥Ñ¤Ç¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£