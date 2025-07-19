¡Ú¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Û¸åÈ¾Àï½éÀï¤â¡Ä34»î¹ç¤Ö¤ê¤Î´°ÉõÉé¤±¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ï4ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¡¡Ê¢Éô¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤¬Åö¤¿¤ë¥Ò¥ä¥ê¤Î¾ìÌÌ¤â¡ÖÌäÂê¤Ê¤¤¡×
¡þMLB ¥Ö¥ê¥å¥ï¡¼¥º 2-0 ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹(ÆüËÜ»þ´Ö19Æü¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à)
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ïµå±ãÌÀ¤±¤Î¸åÈ¾Àï½éÀï¤ËÇÔÂà¡£34»î¹ç¤Ö¤ê¤Î´°ÉõÉé¤±¤òµÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤ÎÂÐÀïÁê¼ê¤ÏÀè½µ¤ÎÂÐÀï¤Ç¤â3Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¥Ö¥ê¥å¥ï¡¼¥º¡£¤Ê¤ó¤È¤«ÀèÀ©ÅÀ¤ò¤¢¤²¤¿¤¤¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ç¤·¤¿¤¬Åê¼êÀï¤ÎÅ¸³«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Î¾¥Á¡¼¥àÌµÆÀÅÀ¤Ç·Þ¤¨¤¿5²ó¤Ë¤Ï¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÀèÈ¯¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥°¥é¥¹¥Î¡¼Åê¼ê¤¬¤³¤ÎÆü½é¤Î»Íµå¤ÇÀèÆ¬¤Ø¤Î½ÐÎÝ¤òµö¤·¤Þ¤¹¡£Â³¤¯ÂÇ¼Ô¤ÏÂÇ¤Á¼è¤ë¤â¡¢¥±¡¼¥ì¥Ö¡¦¥À¡¼¥Ó¥óÁª¼ê¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤ò¤¢¤ÓÀèÀ©¤òµö¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂÇÀþ¤ÏÂÐ¤¹¤ëÀèÈ¯¥¯¥¤¥ó¡¦¥×¥ê¡¼¥¹¥¿¡¼Åê¼ê¤Ë6²ó¤Þ¤ÇÌµÆÀÅÀ¤ÈÍÞ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£°Ê¹ß¤â¹¥¥ê¥ê¡¼¥Ð¡¼¤¿¤Á¤ÎÁ°¤ËÆÀÅÀ¤Î¹¥µ¡¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï7²ó¡¢·ÑÅêºö¤Ë½Ð¤ë¤â2ÈÖ¼ê¥«¡¼¥Ó¡¼¡¦¥¤¥§¥¤¥ÄÅê¼ê¤¬ÀèÀ©ÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥À¡¼¥Ó¥óÁª¼ê¤Î¥½¥íHR¤òÍá¤Ó¼ºÅÀ¡£¡Ö0-2¡×¤ÇÇÔ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤Ï4ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¡£3ÂÇÀÊÌÜ¤Ë¤ÏÊ»»¦Êø¤ì¤Ç½ÐÎÝ¤¹¤ë¤â¡¢2ÎÝ¤Ø¤ÎÅðÎÝ¤ò»î¤ß¤¿ºÝ¤ËÊ¢Éô¤ËÁ÷µå¤òÍá¤Ó¤ë¥Ò¥ä¥ê¤È¤·¤¿¾ìÌÌ¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»î¹ç¸å¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤ÏÂçÃ«Áª¼ê¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÌäÂê¤Ê¤¤¡£Âç¾æÉ×¤À¡£ÌÀÆü¤â»î¹ç¤Ë½Ð¤ë¤è¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£