»ä¤ÏËè²ó¡Ö10Ëü±ß°Ê¾å¡×Ê§¤Ã¤ÆiPhone¤ò°ì³ç¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ä¤Ï¤êÂç¼ê¥¥ã¥ê¥¢¤Î¡ÖÃ¼Ëö¹ØÆþ¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤Ï¤ªÆÀ¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Î÷²ÁÈÇ¤È¤¤¤¦°ÌÃÖ¤Å¤±¤Ë¤¢¤ë¡ÖiPhone 16e¡×¤Ç¤â°ìÈÖ°Â¤¯¤Æ¡Ö10Ëü±ßÄøÅÙ¡×
¸½ºßÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëiPhone 16¥·¥êー¥º¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëÎ÷²ÁÈÇ¤È¤¤¤Ã¤¿°ÌÃÖ¤Å¤±¤Ë¤¢¤ë¡ÖiPhone 16e¡×¤Ï¡¢Èæ³ÓÅª¤ª¼ê¤´¤í¤ÊÃÍÃÊ¤ÈÉáÃÊ»È¤¤¤ËÅ¬¤·¤¿ÀÇ½¤ò·ó¤Í¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ëµ¡¼ï¤Ç¤¹¡£É½1¤Ï¡¢³ÆÄÌ¿®¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¤ª¤±¤ëiPhone 16e¤ÎÃÍÃÊ¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
É½1
¢¨É®¼ÔºîÀ®¡Ê2025Ç¯7·î16Æü»þÅÀ¡Ë
¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÊý¤¬¾¯¤·¹â¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤ì¤â10Ëü±ß～11Ëü±ßÁ°¸å¤ÎÃÍÃÊ¤Ç¤¹¡£iPhone¤Ë¤ª¤±¤ëº£¤Þ¤Ç¤ÎÎ÷²ÁÈÇµ¡¼ï¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢iPhone SE¥·¥êー¥º¤¬ÍÌ¾¤Ç¤·¤¿¡£
iPhone SE¥·¥êー¥º¤ÎÃæ¤Ç¤âºÇ¤â¿·¤·¤¤iPhone SE¡ÊÂè3À¤Âå¡Ë¤¬Apple¸ø¼°¤ÎÈÎÇä²Á³Ê¤Ç6Ëü2800±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë¤«¤é¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤È¡¢iPhone 16e¤ÏÆ±¤¸Î÷²ÁÈÇµ¡¼ï¤Ç¤â¤«¤Ê¤ê¹â³Û¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¡ÖÃ¼Ëö¹ØÆþ¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤Î¼Â¼ÁÉéÃ´³Û¤Ï¡©
Ã¼Ëö¹ØÆþ¥×¥í¥°¥é¥à¤È¤Ï¡¢³ÆÄÌ¿®¥¥ã¥ê¥¢¤¬ÆÈ¼«¤ËÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤òÄê²Á¤è¤ê¤â¤ªÆÀ¤Ë¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£
Ê¬³äÊ§¤¤¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ò°ìÄê´ü´Ö¸å¤ËÊÖµÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ÄºÄ¤¬ÌÈ½ü¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£µ¡´ï¤ÎÃæ¤Ç¤â¤È¤ê¤ï¤±¡¢¥Ï¥¤¥¨¥ó¥Éµ¡¼ï¤ÎÃÍ¾å¤¬¤ê¤¬·ã¤·¤¤¸½Âå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢ºÇ¿·µ¡¼ï¤ò¤ªÆÀ¤Ë¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
É½2¤Ë¤Ï¡¢³ÆÄÌ¿®¥¥ã¥ê¥¢¤¬È¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢iPhone 16e¤òÃ¼Ëö¹ØÆþ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë¾ì¹ç¤ÎÉéÃ´¶â³Û¤ò¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£
É½2
¢¨É®¼ÔºîÀ®¡Ê2025Ç¯7·î16Æü»þÅÀ¡Ë
¤½¤ì¤¾¤ìÉ½2¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¥×¥í¥°¥é¥àÍøÍÑ¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¾ò·ï¤òËþ¤¿¤·¡¢¼¡¤Î¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ø¤Îµ¡¼ïÊÑ¹¹¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥×¥í¥°¥é¥àÅ¬ÍÑ»þ¤ÎÃÍÃÊ¤ËÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Äê²Á¤ÎÈ¾Ê¬°Ê²¼¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢²Á³Ê¤À¤±¤ò¸«¤ì¤Ð¤ªÆÀ¤Ë´¶¤¸¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Î¼÷Ì¿¤Ï2～3Ç¯ÄøÅÙ¤¬ÌÜ°Â¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢µ¡¼ïÊÑ¹¹¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È¤·¤Æ¤â¤Á¤ç¤¦¤É¤è¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÖÃ¼Ëö¹ØÆþ¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤Ï·ë¶É¤ªÆÀ¡© Ãí°ÕÅÀ¤Ï¡©
°ì¸«¥á¥ê¥Ã¥È¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ëÃ¼Ëö¹ØÆþ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÃí°ÕÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
1. Ã¼Ëö¤ÏÊÖµÑ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤
Ã¼Ëö¹ØÆþ¥×¥í¥°¥é¥à¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤Ë¿·Ã¼Ëö¤È°ú¤´¹¤¨¤Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿Ã¼Ëö¤òÊÖµÑ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ã¼Ëö¤ò¼ê¸µ¤Ë»Ä¤»¤Ê¤¤ÅÀ¤ËÃí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
2. ÄÉ²ÃÈñÍÑÈ¯À¸¤Î¥ê¥¹¥¯
Â¿¤¯¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢ÊÖµÑ»þ¤ËÃ¼Ëö¤¬¸Î¾ã¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ê¤É¤Ë¤Ï¡¢ÄÉ²ÃÎÁ¶â¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï³Æ¼ïÊä½þ¥µー¥Ó¥¹¤Ø¤Î»öÁ°²ÃÆþ¤Ç¡¢ÎÁ¶â¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
3. ÇäµÑ¤·¤¿Êý¤¬¤ªÆÀ¤Ê¾ì¹ç¤â
iPhone¤ÏÇã¼è²Á³Ê¤¬Èæ³ÓÅª¹â¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤¿¤á¡¢µ¡¼ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÃæ¸Å¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¤ËÇäµÑ¤ò¹Ô¤Ã¤¿Êý¤¬¤è¤ê¤ªÆÀ¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
iPhone¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Î²Á³Ê¤¬¹âÆ¤·¤Æ¤¤¤ë¸½Âå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Âç¼êÄÌ¿®¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÃ¼Ëö¹ØÆþ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢µ¡´ï¤ò¼ê·Ú¤Ë¹ØÆþ¤Ç¤¤ëÁªÂò»è¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£°ìÄê´ü´Ö¸å¤ËÃ¼Ëö¤òÊÖµÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢Äê²Á¤ÎÈ¾³Û°Ê²¼¤ÇºÇ¿·µ¡¼ï¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜµ»ö¤ò»²¹Í¤Ë¡¢Ãí°ÕÅÀ¤âÆ§¤Þ¤¨¤Æ¤ªÆÀ¤ËÃ¼Ëö¤ò¹ØÆþ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¼¹É®¼Ô : FINANCIAL FIELDÊÔ½¸Éô
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Êー