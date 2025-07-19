±ÊÅçÍ¥Èþ¥¢¥Ê¡Ö°ú¤ÃÄ¥¤ê½Ð¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×²û¤«¤·¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à»Ñ¤¬ÏÃÂê¡¡¡Ö»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¤ªÉãÍÍ¤ÎÇØÈÖ¹æ¡ª¡×
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î±ÊÅçÍ¥Èþ¡Ê33¡Ë¤¬19Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥ì¥¢¤Ê¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à»Ñ¤ËÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡Ö¶ßÉÕ¤Çò¹õ¥¹¥È¥é¥¤¥×¤¬23Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉü³è¡ª¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡Ä°ú¤ÃÄ¥¤ê½Ð¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ë¤È¡¢¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à»Ñ¤Ç°¦¸¤¤È¼Ì¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£
¡¡¤Þ¤¿¼ê¤Ç¡Ö30¡×¤Î¥Ý¡¼¥º¤òºî¤ê¤Ê¤¬¤é¡Ö¤½¤ó¤Ê¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤Î30¼þÇ¯µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¡¢Íè·î2½µ¤Ë¤ï¤¿¤ê»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤È¹ðÃÎ¤·¤¿¡£
¡¡Çò¹õ¥¹¥È¥é¥¤¥×ÊÁ¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Ïº£²ó¡¢30¼þÇ¯µÇ°¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤È¤·¤ÆÉü¹ï¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤À¤¬¡¢¼«¿È¤¬ÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ï¡Ö¤ª¤½¤é¤¯1999Ç¯¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£Éã¡¦¾¼¹À»á¤ÏÆ±¥Á¡¼¥à¤Ë95Ç¯¤«¤é2000Ç¯¤Þ¤Ç½êÂ°¡£J¥ê¡¼¥°¾º³Ê¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤Ê¤É¡Ö¥ß¥¹¥¿¡¼¿À¸Í¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë!¡×¡Ö¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à»Ñ¤¬²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö²û¤«¤·¤¤¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤ªÉãÍÍ¤ÎÇØÈÖ¹æ¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£