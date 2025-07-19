½ë¤µÂ³¤¯¤Ê¤«¡Ä¥«¥Ã¥×¤«¤É¹¤ÎÌµÎÁÇÛÉÛ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¹ÔÎó¡¡¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¾¦ÉÊ¤ËÀÎ¤«¤é¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î»Ñ¤â¡¡ÆÊÌÚ¡¦±§ÅÔµÜ»Ô
³ÆÃÏ¤Ç¸·¤·¤¤½ë¤µ¤¬¤Ä¤Å¤¯¤Ê¤«¡¢¤¤ç¤¦¡¢ÆÊÌÚ¸©±§ÅÔµÜ»Ô¤Ç¤Ï¥«¥Ã¥×¤«¤É¹¤ÎÌµÎÁÇÛÉÛ¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Îä¤¿¤¤¤«¤É¹¤òµá¤á¤ÆÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬Ë¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ï¢ÆüºÇ¹âµ¤²¹¤¬30ÅÙ¤òÄ¶¤¨¤ë±§ÅÔµÜ»Ô¤Ç¡¢¤¤ç¤¦¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï¥«¥Ã¥×¤«¤É¹¡Ö¥µ¥¯¥ì¥¢¥¤¥¹¡×¤ÎÌµÎÁÇÛÉÛ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
ÇÛÉÛ»þ¹ï¤¬¶á¤Å¤¯¤È¤ª¤è¤½200¿Í¤¬Îó¤ËÊÂ¤Ó¡¢Í½Äê¤ò15Ê¬Á°ÅÝ¤·¤·¤Æ»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËË¬¤ì¤¿¿Í¤Ë¤ÏÈ¯Çä40Ç¯¤È¤Ê¤ë¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¾¦ÉÊ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤¯¡¢¡ÖÀÎ¤«¤é¤Ê¤¸¤ß¤Î¤¢¤ë¥¢¥¤¥¹¤òÌµÎÁ¤Ç¿©¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡×¡Ö¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤·¤¿Îä¤¿¤¤¤â¤Î¤¬¿©¤Ù¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×¤È»×¤¤»×¤¤¤Ë¤«¤É¹¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
ÌµÎÁ¤ÎÇÛÉÛ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢Íè½µ¡¢µÜ¾ë¸©ÀçÂæ»Ô¤Ç¤â¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£