¡Öº£Ç¯¤ÏÆ°¤«¤Ê¤¯¤Æ¤´¤á¤ó¤Í¡× Á¥¤Î¾å¤Î¡Ö¥Ó¥¢¥¬¡¼¥Ç¥ó¡×³«Ëë¡ª Åìµþ¤Î¿·¤¿¤Ê¡É²Æ¤ÎÉ÷Êª»í¡È¤Ê¤ë¤«
Åì³¤µ¥Á¥¤¬Åìµþ¡¦ÃÝ¼Ç»·¶¶¤Ç¡ÉÄäÇñ·¿¡È¤ÎÁ¥¾å¥Ó¥¢¥¬¡¼¥Ç¥ó¡Ö¤µ¤ëBEER¡Ê¤µ¤ë¥Ó¥¢¡Ë¡×¤Î±Ä¶È¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¥Õ¥é¥¤¥ä¡¼¤Ë¤Ï¡¢¡Öº£Ç¯¤ÏÆ°¤«¤Ê¤¯¤Æ¤´¤á¤ó¤Í¡×¤ÎÊ¸»ú¤¬¡£ËèÇ¯¹±Îã¤À¤Ã¤¿¡È²Æ¤ÎÉ÷Êª»í¡É¤¬·Á¤òÊÑ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ó¡¼¥ëÊÒ¼ê¤ËÅìµþ¤ÎÌë·Ê¤òÄ¯¤á¤ë¡ÖÁ¥¤Î¾å¤Î¥Ó¥¢¥¬¡¼¥Ç¥ó¡×
¡¡2025Ç¯7·î18Æü¡¢Åì³¤µ¥Á¥¤ÏÄäÇñ·¿Á¥¾å¥Ó¥¢¥¬¡¼¥Ç¥ó¡Ö¤µ¤ëBEER¡Ê¤µ¤ë¥Ó¥¢¡Ë¡×¤Î±Ä¶È¤ò¡¢Åìµþ¡¦ÉÍ¾¾Ä®¤ÎÃÝ¼Ç»·¶¶¤Ë¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÝ¼Ç»·¶¶¤ËÄäÇñ¤¹¤ë¡Ö¤µ¤ë¤Ó¤¢´Ý¡×¡£¤³¤³¤¬¡Ö¤µ¤ëBEER¡×¤ÎÉñÂæ¡Ê¾è¤ê¤â¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô»£±Æ¡Ë
¡Ö¤µ¤ëBEER¡×¤Ï¡¢°ËÆ¦½ôÅç¹ÒÏ©¤ò±¿¹Ò¤·¤Æ¤¤¤ëÌó6000¥È¥ó¥¯¥é¥¹¤ÎÂç·¿Î¹µÒÁ¥¡Ö¤µ¤ë¤Ó¤¢´Ý¡×¤ÎÁ¥¾å¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢²Æµ¨¸ÂÄê¤Ç¥Ó¥¢¥¬¡¼¥Ç¥ó¤ò±Ä¶È¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£´ü´Ö¤Ï7·î18Æü¡Á8·î31Æü¡Ê8·î26Æü¡¢27Æü¤ò½ü¤¯¡Ë¤Î43Æü´Ö¡£ËèÆü19»þ30Ê¬¤«¤é21»þ20Ê¬¤Þ¤Ç±Ä¶È¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ÎÁ¶â¥×¥é¥ó¤Ï¡Ö¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥×¥é¥ó¡×¤È¡Ö»ØÄêÀÊ¥×¥é¥ó¡×¤Î2¥¿¥¤¥×¤«¤éÁª¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢Á´ÆüÍ½ÌóÀ©¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥×¥é¥ó¤ÏÂç¿Í¡¦»Ò¤É¤â¶¦ÄÌ¤Ç1Ì¾2000±ß¡£°û¤ßÊüÂê¡Ê°ìÉôÍÎÁ¡ËÉÕ¤¤Ç¡¢¥Õ¡¼¥É¤ÏÁ¥Æâ¤ÇÊÌÅÓ¹ØÆþ¤¹¤ë·Á¼°¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢»ØÄêÀÊ¥×¥é¥ó¤Ë¤Ï¡Ö¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥×¥é¥ó¡×¡Ê1Ì¾5500±ß¡Á¡Ë¤È¡ÖÍÎ¼¼¥×¥é¥ó¡×¡Ê1Ì¾6000±ß¡Á¡Ë¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Æþ¾ìÎÁ¤Ë²Ã¤¨¤Æ°û¤ßÊüÂê¡¦ÎÁÍý¡¦»ØÄêÀÊ¤¬¥»¥Ã¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÄÉ²Ã¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¥ª¡¼¥É¥Ö¥ë¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥»¥Ã¥È¡Ê4000±ß¡Ë¤äÅç¼÷»Ê¡Ê10´Ó2000±ß¡Ë¤Ê¤É¤â¥ª¡¼¥À¡¼¤Ç¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥ª¡¼¥×¥ó½éÆü¤Î7·î18Æü¡¢¤µ¤ë¤Ó¤¢´Ý¤ÏË¬¤ì¤¿Â¿¤¯¤Î¾èÁ¥µÒ¤Î»Ñ¤Ç¤Ë¤®¤ï¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Á¥¤«¤é¤Ï¡¢¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤Î¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤ä·îÅç¡¦¾¡¤É¤¥¨¥ê¥¢¤ÎÌë·Ê¤ò¤°¤ë¤ê¤È¸«ÅÏ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Á¥Æâ¤Ç¤Ï¹©¾ìÄ¾Á÷¤ÎÀ¸¥Ó¡¼¥ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥µ¥ï¡¼¤ä¥Ï¥¤¥Ü¡¼¥ë¤Ê¤É¤Î³Æ¼ï¥É¥ê¥ó¥¯¤¬°û¤ßÊüÂê¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¤Û¤«¡¢°ËÆ¦½ôÅç¤Î¿©ºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Õ¡¼¥É¤ÎÄó¶¡¤â¡£3Ï¢µÙ¤ÎÁ°Æü¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¼ã¼Ô¤ä³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿Í¡¹¤¬·Ê¿§¤È¤ª¼ò¤òËþµÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥Õ¥é¥¤¥ä¡¼¤Ë¤Ï¡¢¡Öº£Ç¯¤ÏÆ°¤«¤Ê¤¯¤Æ¤´¤á¤ó¤Í¡×¤È¤¤¤¦Ê¸¸À¤â¡£ºòÇ¯¤Þ¤Ç¤Ï¡¢Á¥¤òÆ°¤«¤·¤Æ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÈÍ·Í÷¡É¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ï¼ä¤·¤¤¤±¤ì¤É¡Ä
¡¡Åì³¤µ¥Á¥¤Ï2024Ç¯¤Þ¤Ç¡¢¡Ö¤µ¤ë¤Ó¤¢´Ý¡×¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤ª¼ò¤ä¥Õ¡¼¥É¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éÅìµþ¹Á¼þÊÕ¤òÍ·Í÷¤¹¤ë¡ÖÅìµþÏÑÇ¼ÎÃÁ¥¡×¤ò±¿¹Ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÇ¼ÎÃÁ¥¤Ï¡¢ÀïÁ°¤«¤é90Ç¯°Ê¾å¤Ë¤â¤ï¤¿¤ê¡È²Æ¤ÎÉ÷Êª»í¡É¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Î¡Ö¤µ¤ëBEER¡×¤ÏÍ·Í÷¹Ò¹Ô¤ò¹Ô¤ï¤º¡¢ÃÝ¼Ç»·¶¶¤ËÄäÇñ¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç±Ä¶È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡½¾Íè¡¢Ç¼ÎÃÁ¥¤Ï°ËÆ¦½ôÅç¤Ç¤ÎÄê´ü±¿¹Ò¤Î¹ç´Ö¤òË¥¤¦¡¢¥¿¥¤¥È¤Ê¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Î¤Ê¤«±¿¹Ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Åì³¤µ¥Á¥¤Ï2025Ç¯4·î¡¢¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤«¤éÁ¥°÷Ë¡¤Ë´ð¤Å¤¯¡ÖÀ§ÀµÌ¿Îá¡×ÊÂ¤Ó¤Ë³¤¾å±¿Á÷Ë¡¤Ë´ð¤Å¤¯¡ÖÍ¢Á÷¤Î°ÂÁ´³ÎÊÝ¤Ë´Ø¤¹¤ëÌ¿Îá¡×¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¤¤ï¤ÐÁ¥¤ò¡ÈµÙ¤Þ¤»¤ë¡É¤¿¤á¤Ë¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È·ÁÂÖ¤òÍ·Í÷Á¥¤«¤éÄäÇñ·¿¤Î¥Ó¥¢¥¬¡¼¥Ç¥ó¤ØÊÑ¹¹¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡½é¤Î»î¤ß¤È¤Ê¤ë¡Ö¤µ¤ëBEER¡×¡£Á¥¤ÏÆ°¤«¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Á¥¾å¤ÎÆø¤ï¤¤¤Ï½¾Íè¤È¤½¤¦ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤°õ¾Ý¤Ç¡¢Ä¹¤¤´Ö¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¡È²Æ¤ÎÉ÷Êª»í¡É¤Ï·ÁÂÖ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤â·òºß¤È¤¤¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¡Ö¤µ¤ëBEER¡×¤ÎÆþ¾ì¼Ô¤Ë¤Ï¡¢Åìµþ¡ÁÂçÅç¡¦ÍøÅç¡¦¿·Åç¡¦¼°º¬Åç¡¦¿ÀÄÅÅç´Ö¤ÎÂç·¿µÒÁ¥¤Î±ýÉü50¡ó³ä°ú·ô¡Ê2Åù¸ÂÄê¡Ë¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÍøÍÑ²ÄÇ½´ü´Ö¤Ï10·î1Æü¤«¤é2026Ç¯1·î31Æü¤Þ¤Ç¡£°ìÉôÍøÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤´ü´Ö¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö¤µ¤ëBEER¡×¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢ËÜÍè¤ÎÄê´ü¹ÒÏ©¤Î¾èÁ¥¤Ø¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤¹½¤¨¤Ç¤¹¡£