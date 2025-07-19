¥É·³»Ø´ø´±¡¡7·î1»î¹çÊ¿¶Ñ3.2ÆÀÅÀ¡Ö´°àú¤ÊÍò¡×ÂÇÀþÄãÌÂ¤â¡ÖÁê¼ê¤Ï²æ¡¹¤ËÆ±¾ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
¡¡¡þ¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹0¡½2¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¡Ê2025Ç¯7·î18Æü¡¡¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê31¡Ë¤Ï18Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö19Æü¡Ë¡¢¸åÈ¾ÀïºÆ³«½éÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿ËÜµò¤Ç¤Î¥Ö¥ë¥ï¡¼¥ºÀï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£3ÂÇÀÊËÞÂà¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿Âè4ÂÇÀÊ¤âËÞÂà¤Ç4ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤â¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤ËÇÔ¤ì¡¢º£µ¨¥Ö¥ë¥ï¡¼¥ºÀï¤Ï4Ï¢ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°À¾ÃÏ¶è2°Ì¤Î¥Ñ¥É¥ì¥¹¤¬¾¡Íø¤·¤¿¤¿¤á¡¢¼ó°Ì¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï4.5¥²¡¼¥àº¹¤ËÇ÷¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï4Ëü9281¿Í¤ÎÂç´Ñ½°¤¬µÍ¤á¤«¤±¤¿¤¬¡¢»¶È¯3°ÂÂÇ¤Çº£µ¨5ÅÙÌÜ¤ÎÎíÇÔ¤È¸«¤»¾ì¤ò¤Ä¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ïº£µ¨¤Î¥Ö¥ë¥ï¡¼¥ºÀï4»î¹ç¤Ç·×4ÆÀÅÀ¡£»î¹ç¸å¡¢¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÈà¤é¤ÏËÜÅö¤ËÎÉ¤¤Åêµå¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Á´¤Æ¤Îµå¼ï¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤Æ¡¢¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Î¹â¤¤¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ìë¤ÎÅê¼ê¤âÈó¾ï¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¥ß¥¹¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢±¦ÂÇ¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¥·¥ó¥¥ó¥°·Ï¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ä¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼¡¢¥«¥Ã¥¿¡¼¤òÅê¤²¤Æ¤¤¤¿¡£Í£°ì¡¢¥À¥Ö¥ë¥×¥ì¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÂÇµå¤À¤±¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÂª¤¨¤¿ÂÇµå¤Ç¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¶¼°Ò¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Èà¤é¤Ï»Íµå¤â½Ð¤µ¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢Èó¾ï¤Ë¼Á¤Î¹â¤¤Åêµå¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£²æ¡¹¤Ï¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤Ã¤¿¤¬¡¢º£Ìë¤ÏÆÀÅÀ¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡7·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤Î1»î¹çÅö¤¿¤ê¤ÎÊ¿¶ÑÆÀÅÀ¤Ï3.2ÆÀÅÀ¡£¹¥Åê¼ê¤È¤ÎÂÐÀï¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÍ×ÁÇ¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿¡È´°àú¤ÊÍò¡É¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÉ½¸½¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤Ä¤Þ¤ê¡¢²¿¿Í¤«¤ÎÁª¼ê¤¬¥Ð¥Ã¥È¤ò¿¶¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢ÎÉ¤¤Åê¼ê¤¿¤Á¤ÈÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢ÅöÁ³ÆÀÅÀ¤âÀ¸¤Þ¤ì¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¡£¤À¤¬¡¢ÌÀÆü¤Ï¿·¤·¤¤°ìÆü¤Ç¤¢¤ë¡£²æ¡¹¤Ï¥ê¥»¥Ã¥È¤·¤Æ½àÈ÷¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£Áê¼ê¤Ï²æ¡¹¤ËÆ±¾ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÀÚ¤êÂØ¤¨¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡º¸É¨¤òÄË¤á¤Æ·ç¾ì¤¹¤ë¥Þ¥ó¥·¡¼ÉÔºß¤Î±Æ¶Á¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£ÂÇÀþ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¤«¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¤½¤ÎÄÌ¤ê¤À¡£²æ¡¹¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¤Ï¤Þ¤ÀÎÉ¤¤Áª¼ê¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤¬¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ë¤¢¤ë¼ï¤ÎÊ¬´ôÅÀ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢Èà¤¬¤¤¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¤âÅÀ¤ò¼è¤ë½Ñ¤ò¸«¤Ä¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤Ï¶¥Áè¿´¤¬¤¢¤ê¡¢ÎÉ¤¤ÂÇÀÊ¤ò¼è¤í¤¦¤È¤¤¤¦°Õ¿Þ¤â¤¢¤ë¡£¤¿¤À¡¢ÂÇÀÊ¤òºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ä¤êÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤È¡¢ÂÇÀþ¤È¤·¤Æ¤ÎÏ¢Â³À¤ò·ç¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤Ë¡¢ºÇ¶á¿ôÆü´Ö¤Ï¤½¤Î·¹¸þ¤¬¸²Ãø¤Ç¤¢¤ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£