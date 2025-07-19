Î¹¹Ô¤Ë¡Ö1²óÊ¬198±ß¡×¤Î¡È¥·¥ã¥ó¥×ー¡¦¥È¥êー¥È¥á¥ó¥È¡É¤ò¹ØÆþ¤¹¤ëºÊ¡£¥Û¥Æ¥ë¤Ë¡ÖÈ÷¤¨ÉÕ¤±¡×¤Î¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶Çã¤¦¤Î¤Ï¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡© ²ÈÄíÍÑ¤È¤Î¥³¥¹¥Ñ¤òÈæ³Ó
Ìó4³ä¤Î¿Í¤¬¥·¥ã¥ó¥×ー¤ò»ý»²¤·¤Æ¤¤¤ë
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥Ç¥é¥ó¥¹¤¬¡¢Á´¹ñ¤Î20～60Âå¤ÎÃË½÷520Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡ÖÎ¹¹Ô»þ¤Î¥Ø¥¢¥±¥¢¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±Ä´ºº¡×¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¿ÞÉ½1¤Î¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿ÞÉ½1
¥·¥ã¥ó¥×ー¤ò¡ÖÉ¬¤º»ý»²¤¹¤ë¡×¤â¤·¤¯¤Ï¡Ö»ý»²¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Ï¡¢Á´ÂÎ¤ÎÌó4³ä¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Êー¤ä¥È¥êー¥È¥á¥ó¥È¡¢¥Ø¥¢¥Ö¥é¥·¤Ç¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê²óÅú¤Î·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ø¥¢¥±¥¢¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÎÂ¿¤µ¤¬»Ç¤¨¤Þ¤¹¡£
Æ±Ä´ºº¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥·¥ã¥ó¥×ー¤ä¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Êー¡¢¥È¥êー¥È¥á¥ó¥È¤ò¡ÖÉ¬¤º»ý»²¤¹¤ë¡×¤â¤·¤¯¤Ï¡Ö»ý»²¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Ë¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤òÊ¹¤¤¤¿·ë²Ì¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¤â¤Î¤¬¿ÞÉ½2¤Ç¤¹¡£
¿ÞÉ½2
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥Ç¥é¥ó¥¹ Î¹¹Ô»þ¤Î¥Ø¥¢¥±¥¢¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±Ä´ºº¤è¤êÉ®¼ÔºîÀ®
¡Ö¼«Ê¬¤ÎÈ±¼Á¤Ë¹ç¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò»È¤¤¤¿¤¤¡×¤â¤·¤¯¤Ï¡ÖÉáÃÊ»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ò»È¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦²óÅú¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢È÷¤¨ÉÕ¤±¤Î¥·¥ã¥ó¥×ー¤ÇÈ±¤¬½ý¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤òËÉ¤°¤¿¤á¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤âÂ¿¤¯¡¢¥Ø¥¢¥±¥¢¤Ø¤Î°Õ¼±¤Î¹â¤µ¤¬»Ç¤¨¤Þ¤¹¡£
¾¯ÎÌ¤Î¥·¥ã¥ó¥×ー¤ò»ý»²¤¹¤ë3¤Ä¤Î¥á¥ê¥Ã¥È
¾¯ÎÌ¥·¥ã¥ó¥×ー¤ò»ý»²¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë3¤Ä¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦Î¹Àè¤Ç¤â¼«Ê¬¤ÎÈ±¤Ë¹ç¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò»È¤¨¤ë
¡¦¥´¥ß¼Î¤Æ¤¬³Ú¤Ë¤Ç¤¤ë
¡¦ÌµÂÌ»È¤¤¤»¤º¤ËºÑ¤à
³ä¹â¤Ç¤â¡¢¾¯ÎÌ¥·¥ã¥ó¥×ー¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÈ±¼Á¤òÊÝ¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ü¥È¥ë¥·¥ã¥ó¥×ー¤È¤Ï°ã¤Ã¤Æ¡¢´ÊÃ±¤Ë¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿¤ê¡¢ÌµÂÌ¤Ë»È¤¤¤¹¤®¤º¤ËºÑ¤ó¤À¤ê¤¹¤ë¤Î¤â¥á¥ê¥Ã¥È¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
10¥ß¥ê¥ê¥Ã¥È¥ë¤Î¥·¥ã¥ó¥×ー¤Ï³ä¹â¤Ê¤Î¡© 500¥ß¥ê¥ê¥Ã¥È¥ë¤Î¤â¤Î¤ÈÈæ³Ó
½ÉÇñÀè¤Ë¥·¥ã¥ó¥×ー¤ò»ý»²¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢10¥ß¥ê¥ê¥Ã¥È¥ë¤Î»È¤¤ÀÚ¤ê¥¿¥¤¥×¤À¤È»ý¤Á±¿¤Ó¤ËÊØÍø¤Ç¤¹¡£10¥ß¥ê¥ê¥Ã¥È¥ë¤Ç99±ß¤Î¥·¥ã¥ó¥×ー¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢Æ±¤¸¾¦ÉÊ¤Î500¥ß¥ê¥ê¥Ã¥È¥ë¤Î¤â¤Î¤è¤ê¤â³ä¹â¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Îã¤È¤·¤ÆKUNDAL¤Î¥À¥áー¥¸¥±¥¢¥·¥ã¥ó¥×ー¤Ç1¥ß¥ê¥ê¥Ã¥È¥ë¤¢¤¿¤ê¤ÎÃÍÃÊ¤ò»î»»¤¹¤ë¤È¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú10¥ß¥ê¥ê¥Ã¥È¥ë¤Î¾ì¹ç¡Û99±ß¡à10¥ß¥ê¥ê¥Ã¥È¥ë¡á9.9±ß
¡Ú500¥ß¥ê¥ê¥Ã¥È¥ë¤Î¾ì¹ç¡Û1980±ß¡à500¥ß¥ê¥ê¥Ã¥È¥ë¡á3.96±ß
¤Ä¤Þ¤ê¡¢Æ±¤¸ÎÌ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢500¥ß¥ê¥ê¥Ã¥È¥ë¤Î2.5ÇÜÊ¬¡Ö10¥ß¥ê¥ê¥Ã¥È¥ë¤Î¤Û¤¦¤¬³ä¹â¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥·¥ã¥ó¥×ー¤ò»ý»²¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Î¹¹Ô¤ÎÅÙ¤Ë¾¯ÎÌ¥·¥ã¥ó¥×ー¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ü¥È¥ë¥·¥ã¥ó¥×ー¤ò¾®¤µ¤ÊÍÆ´ï¤Ë°Ü¤·¤Æ»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢Í¾·×¤Ê½ÐÈñ¤ò¸º¤é¤»¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤È¤á
½ÉÇñÀè¤Î¥¢¥á¥Ë¥Æ¥£¤Ï¡¢Î¹¹Ô¤ÎºÝ¤Î²ÙÊª¤ò¸º¤é¤»¤ë¤¿¤á¡¢Èó¾ï¤ËÊØÍø¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Ê¤É¤Î¥·¥ã¥ó¥×ー¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï6³ä¤Ç¡¢»Ä¤ê¤Î4³ä¤Ï»ý»²¤·¤¿¤â¤Î¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¯ÎÌ¥·¥ã¥ó¥×ー¤Ï¡¢¥Ü¥È¥ë¤Î¤â¤Î¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È³ä¹â¤Ç¤¹¤¬¡ÖÎ¹Àè¤Ç¤â¼«Ê¬¤ÎÈ±¤Ë¹ç¤¦¤â¤Î¤ò»È¤¨¤ë¡×¡ÖÌµÂÌ¸¯¤¤¤»¤º¡¢³Ú¤Ë¼Î¤Æ¤é¤ì¤ë¡×¤Ê¤É¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Â¿¾¯³ä¹â¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï»ý»²¤·¤¿¥·¥ã¥ó¥×ー¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ç¡¢°Â¿´¤·¤ÆÎ¹¹Ô¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
½ÐÅµ
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥Ç¥é¥ó¥¹ Î¹¹Ô»þ¤Î¥Ø¥¢¥±¥¢¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±Ä´ºº
¼¹É®¼Ô : ½®»³¤³¤¦¤¿
FP2µé¡¢¾®³Ø¹»°ì¼ïÌÈµö