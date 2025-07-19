ÆüËÜÂåÉ½¤Îµ×ÊÝ·ú±ÑÁª¼ê¡¢¥´¡¼¥ë·è¤á¤ë¤È¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¡Öµ¤¤Å¤¤¤¿¤éÃ¦¤¤¤Æ¤ë¡×
¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Îµ×ÊÝ·ú±ÑÁª¼ê¡Ê24ºÐ¡Ë¤¬¡¢7·î18Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ö¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óGOLD¡×¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤ë¤È¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÃ¦¤¤¤Ç´î¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öµ¤¤Å¤¤¤¿¤éÃ¦¤¤¤Æ¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
WÇÕ½Ð¾ì¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Îµ×ÊÝ·ú±ÑÁª¼ê¤¬¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤È¤Ê¤Ã¤ÆÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¡£µ×ÊÝÁª¼ê¤Ï3·î20Æü¤Î¥Ð¡¼¥ì¥óÀï¤Ç¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¡¢WÇÕ½Ð¾ì¤ËÆ³¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¤È¤¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÃ¦¤¤¤Ç´î¤Ó¤òÉ½¸½¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬½Ð¤ë¡£
µ×ÊÝÁª¼ê¤Ï¡Ö¤¿¤Þ¤ËËÍ¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦·àÅª¤Ê¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤ë¤ÈÆ¬¿¿¤ÃÇò¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£µ¤¤Å¤¤¤¿¤éÃ¦¤¤¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£°ì½Öµ²±Èô¤ó¤Ç¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢µ¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÀ¤´ÖÍÍ¤Ë¸«¤»¤é¤ì¤ëÂÎ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¤â¤Ã¤È¶Ú¥È¥ì´èÄ¥¤í¤¦¤Ê¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ê¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¥Ñ¥¹¤ò¤¯¤ì¤¿Áª¼ê¤Ë¤Þ¤º¤Ï´¶¼Õ¤·¤è¤¦¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥´¡¼¥ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¤½¤ì¤òËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¸å¤Ç¤´¤á¤ó¤Í¤Ã¤Æ¤¤¤¦É÷¤Ë¤ÏËÜ¿Í¤Ë¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¼Õ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¤´¿´ÇÛ¤Ê¤¯¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
WÇÕ½Ð¾ì¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Îµ×ÊÝ·ú±ÑÁª¼ê¤¬¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤È¤Ê¤Ã¤ÆÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¡£µ×ÊÝÁª¼ê¤Ï3·î20Æü¤Î¥Ð¡¼¥ì¥óÀï¤Ç¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¡¢WÇÕ½Ð¾ì¤ËÆ³¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¤È¤¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÃ¦¤¤¤Ç´î¤Ó¤òÉ½¸½¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬½Ð¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÀ¤´ÖÍÍ¤Ë¸«¤»¤é¤ì¤ëÂÎ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¤â¤Ã¤È¶Ú¥È¥ì´èÄ¥¤í¤¦¤Ê¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ê¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¥Ñ¥¹¤ò¤¯¤ì¤¿Áª¼ê¤Ë¤Þ¤º¤Ï´¶¼Õ¤·¤è¤¦¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥´¡¼¥ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¤½¤ì¤òËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¸å¤Ç¤´¤á¤ó¤Í¤Ã¤Æ¤¤¤¦É÷¤Ë¤ÏËÜ¿Í¤Ë¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¼Õ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¤´¿´ÇÛ¤Ê¤¯¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£