Àé²ìÞæÂç¡¢¿·¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Çµå¾ìÆþ¤ê¡¡¸åÈ¾Àï½éÅÐÈÄ¤ÏÆüËÜ»þ´Ö£²£²Æü¡¡Á°È¾Àï¤Ï°ì»þÎ¥Ã¦¤âËÉ¸æÎ¨£±¡¦£³£¹
¢¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¡¥á¥Ã¥Ä£´¡½£¸¥ì¥Ã¥º¡Ê£±£¸Æü¡¢ÊÆ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯½£¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡á¥·¥Æ¥£¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡Ë
¡¡¥á¥Ã¥Ä¤Ï£±£¸Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£¹Æü¡Ë¡¢µåÃÄ¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢Àé²ìÞæÂçÅê¼ê¡Ê£³£²¡Ë¤é¤¬µå¾ìÆþ¤ê¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡Àé²ì¤Ï¥Ñ¡¼¥Þ¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¿·¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÅÐ¾ì¡£¸åÈ¾Àï¤Î½éÅÐÈÄ¤Ï£²£±Æü¡ÊÆ±£²£²Æü¡Ë¤ÎËÜµòÃÏ¡¦¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹Àï¤ÎÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£µ¨¤Ï³«Ëë¤«¤é¥¨¡¼¥¹µé¤ÎÆ¯¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿Àé²ì¤À¤¬¡¢£¶·î£±£²Æü¡ÊÆ±£±£³Æü¡Ë¤Î¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥ºÀï¤Ç°ìÎÝ¥Ù¡¼¥¹¥«¥Ð¡¼¤ËÆþ¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¡¢±¦ÂÀ¤â¤â¤òÄË¤á¤Æ°ì»þÎ¥Ã¦¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢º£·î£±£±Æü¡ÊÆ±£±£²Æü¡Ë¤ÎÅ¨ÃÏ¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥ºÀï¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼Éüµ¢¤·¡¢£´²ó£´°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤³¤Þ¤Ç£±£´»î¹ç¤Ç£·¾¡£³ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨¤Ïµ¬ÄêÌ¤ÅþÃ£¤Ê¤¬¤é£±¡¦£³£¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£