¥ï¥³¥à¤«¤é¡Ö¤¹¤°ÉÁ¤¯¤¿¤á¤Î¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡×ÅÐ¾ì¡£CLIP STUDIO¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¤ë¤Î¡ÄºÇ¹â¡ª
¤¤¤Ä¤Ç¤â¡¢¤É¤³¤Ç¤â¡¢¤¹¤°ÉÁ¤±¤ë¡£
¡Ö³¨¤òÉÁ¤³¤¦¤Ë¤â¡¢¤Ä¤¤¤Ä¤¤¹ø¤¬½Å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï³¨ÉÁ¤¤¢¤ë¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÆÃ¤Ë¡¢Âç¤¤á¤Î¥Ú¥ó¥¿¥Ö¤Ê¤É¤ÏËÜ³ÊÅª¤Êºî¶È¤¬¤Ç¤¤ëÊ¬¡¢¼è¤ê²ó¤·¤¬ÂçÊÑ¤Ç¡¢¥Ú¥ó¤ò»ý¤Ä¤Þ¤Ç¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¤â¤·¤Ð¤·¤Ð¡£
¤³¤¦¤·¤¿Çº¤ß¤ò²ò·è¤Ç¤¤ë¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢À©ºî¤â¤µ¤é¤ËÄ½¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¤½¤ó¤Ê¥Ë¡¼¥º¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¥ï¥³¥à¤Î¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡ÖWacom MovinkPad 11¡×¡£¤³¤Î¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ê¤é¡¢ÉÁ¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤½¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢¤¹¤°¤Ë³¨¤òÉÁ¤»Ï¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¤É¤³¤Ç¤â¤¹¤°¤Ëºî¶È¤¬¤Ç¤¤ë
ËÜ¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ÎÂç¤¤ÊÆÃÄ§¤Ï¡Ö»×¤¤Î©¤Ã¤¿¤é¤¹¤°ÉÁ¤±¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¡£
²èÌÌ¤Ë¥Ú¥ó¤ò¶á¤Å¤±¤Æ¡¢¥Ú¥ó¤Î¥Ü¥¿¥ó¤òÄ¹²¡¤·¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤¹¤°¤Ë¥¹¥±¥Ã¥Á¥¢¥×¥ê¡ÖWacom Canvas¡×¤¬µ¯Æ°¤·¤Þ¤¹¡£¤¤¤Á¤¤¤Á¥Û¡¼¥à²èÌÌ¤«¤é¥¢¥×¥ê¤ò³«¤¤¤¿¤ê¤¹¤ëÉ¬Í×¤â¤Ê¤¯¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â¥·¡¼¥à¥ì¥¹¡£¤³¤ì¤Ê¤éµ¤¤¬¸þ¤¤¤¿¤½¤Î½Ö´Ö¤«¤é¡¢¥¤¥é¥¹¥È¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤Í¡£
ËÜÂÎ½ÅÎÌ¤âÌó588g¤È·ÚÎÌ¤Ç¡¢»ý¤Á±¿¤Ó¤â³Ú¥Á¥ó¤Ç¤¹¡£
ÉÕÂ°¤Î¥Ú¥ó¤Ï¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¥ì¥¹¤Ê¤Î¤Ç¡¢½¼ÅÅ¤òµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤¤Í×ÁÇ¡£¥Ú¥ó¤Î½¼ÅÅ¤Ã¤Æ¡¢ºî¶È¤¬ÃæÃÇ¤µ¤ì¤Æ¤«¤Ê¤êÈÑ¤ï¤·¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£
»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥¹¥±¥Ã¥Á¥¢¥×¥ê
¥¹¥±¥Ã¥Á¥¢¥×¥ê¤ÎWacom Canvas¤Ï¡¢²¼ÉÁ¤¤ä¥¢¥¤¥Ç¥¢¥¹¥±¥Ã¥Á¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥½¥Õ¥È¡£Á°½Ò¤Î¤è¤¦¤Ë¡ÖÎ©¤Á¾å¤²¤Î¥«¥ó¥¿¥ó¤µ¡×¤â¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢UI¤¬Èó¾ï¤Ë¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤Î¤âÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£Ä¾´¶Åª¤Ç¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼¤Ë¤Ï¡¢Èþ¤·¤µ¤¹¤é´¶¤¸¤Þ¤¹¡£²¼ÉÁ¤¤ä¥¹¥±¥Ã¥Á¤Ê¤É¤Î·Ú¤¤ºî¶È¤Ê¤é¡¢¤³¤Î¤¯¤é¤¤¥¹¥Ã¥¥ê¤È¤·¤¿UI¤Çµ¤·Ú¤ËÉÁ¤±¤ëÊý¤¬²÷Å¬¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Wacom Canvas¤Ï¡¢¥¤¥é¥¹¥È¡¦¥Þ¥ó¥¬À©ºî¥½¥Õ¥È¡ÖCLIP STUDIO PAINT¡Ê°Ê²¼¡¢¥¯¥ê¥¹¥¿¡Ë¡×¤È¤ÎÏ¢·È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤âÂç¤¤Ê¶¯¤ß¤Ç¤¹¡£Wacom Canvas¤ÇÉÁ¤¤¤¿²¼ÉÁ¤¤Ï¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¯¥ê¥¹¥¿¤Ë°Ü¤·¤Æºî¶È¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£
¥«¥ó¥¿¥ó¤Ê¥é¥Õ¤ä¥¹¥±¥Ã¥Á¤ÏWacom Canvas¤Ç¡¢»Å¾å¤²ºî¶È¤Ï¥¯¥ê¥¹¥¿¤Ç¡¢¤³¤¦¤·¤¿À³¤ßÊ¬¤±¤ò¤¹¤ë¤È¤è¤ê¸úÎ¨Åª¤Ê¤ª³¨¤«¤¤¬¤Ç¤¤½¤¦¡£
¥¹¥È¥ì¥¹¥Õ¥ê¡¼¤Êºî¶È´Ä¶
¥ï¥³¥à¤«¤é»×¤¤Î©¤Ã¤¿¤é¤¹¤°ÉÁ¤±¤ë¡¢AndroidÅëºÜ¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡ÖMovinkPad 11¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£- ¥®¥º¥â¡¼¥É¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ê¸ø¼°¡Ë (@gizmodojapan) July 17, 2025
ÂÎ¸³²ñ¤Ç¤µ¤Ã¤½¤¯¿¨¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÉÕÂ°¤Î¥Ú¥ó¤ò²èÌÌ¤Ë¶á¤Å¤±¤Æ¥Ú¥ó¤Î¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¤È¡¢¤¹¤°¤Ë¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¤¬µ¯Æ°¡£ºÇ¹â¡£
¤½¤³¤«¤é¶¦Í¤Ç¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¯¥ê¥¹¥¿¤Ë°Ü¹Ô¤â¤Ç¤¤ë¡£
»ëº¹¤â¤Û¤Ü¤Ê¤·¡ª¡Ä pic.twitter.com/y12hQc3BOk
Wacom MovinkPad 11¤Ï¡¢¥Ú¥óÀè¤ÈÉÁ²è¤Î¥º¥ì¡Ê»ëº¹¡Ë¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¡¢¿´ÃÏ¤è¤¯¥Ú¥ó¤òÁö¤é¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¡£»ëº¹¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤ÄÌ¤ê¤ÎÀþ¤¬ÉÁ¤¤Å¤é¤¤¤¿¤á¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÉôÊ¬¤¬¥±¥¢¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÈó¾ï¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢11.45¥¤¥ó¥Á¤Î±Õ¾½¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ï¡¢¥Ú¥óÀè¤¬³ê¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤³ê¤é¤«¤ÊÉÁ¤¿´ÃÏ¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤¿¥¹¥È¥ì¥¹¥Õ¥ê¡¼¤Ê»ÅÍÍ¤Ë¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤â¥¤¥é¥¹¥È¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤é¤·¤¤¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¤Í¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÊÌÇä¤ê¤ÇÈÎÇäÍ½Äê¤Î¥±¡¼¥¹¤Ï¡¢¥Ú¥ó¤ò¼ýÇ¼¤·¤¿¤ê¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë¤·¤¿¤ê¤Ç¤¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÀ½ÉÊ¤òÇã¤¦¤Ê¤é¡¢¤¼¤Ò¤È¤âÊ»¤»¤Æ»È¤¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤ËWacom MovinkPad 11¤Ï¡¢Android¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÉáÄÌ¤Î¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¤â»ÈÍÑ²ÄÇ½¡£¤·¤Ã¤«¤ê¥«¥á¥é¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Âµ¡¤òÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤â
¤³¤Á¤é¤ÎWacom MovinkPad 11¡¢²Á³Ê¤ÏÀÇ¹þ69,080±ß¤Ç¡¢È¯ÇäÆü¤Ï2025Ç¯7·î31Æü¡Ê7/30¤Þ¤Ç¤ËÍ½Ìó¤·¤¿¤éÉÕÂ°¤Î¥¿¥Ã¥Á¥Ú¥ó¤ä¥³¡¼¥ÉÎà¤¬»ý¤ÁÊâ¤±¤ë¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¥Ý¡¼¥Á¤¬¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡Ë¡£
¡ÖÇã¤¦Á°¤Ë¼Âµ¡¤ò¿¨¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Êý¤Ï¡¢Wacom BASE¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤Î¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Wacom BASE¤Ï¡¢¥ï¥³¥àÀ½ÉÊ¤ò¤æ¤Ã¤¯¤êÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÎ¸³¤Ç¤¤ëÆü»þ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤«¤é¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£
Source: Wacom