¡Ö²Æ¥³ー¥Ç¤Ë¹ç¤¦¥Ð¥Ã¥°¤¬¤Ê¤¤¡×¿Í¤Ø¡ª¡ÚZARA¡Û¤ÇÁÀ¤¤¤¿¤¤♡¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¥Ð¥Ã¥°¡×
²Æ¤Î°ì·³¤Ë¤Ê¤ë¥Ð¥Ã¥°¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê¿Í¤Ï¡ÚZARA¡Ê¥¶¥é¡Ë¡Û¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¡£¥é¥¿¥óÁÇºà¤Çºî¤é¤ì¤¿¥«¥´¥Ð¥Ã¥°¤ä¡¢¤¶¤Ã¤¯¤ê¤È¤·¤¿ÊÔ¤ß¹þ¤ß¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°¤Ê¤É¡¢²Æ¤Ã¤Ý²Ä°¦¤¤¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¥Ð¥Ã¥°¡×¤¬Â³¡¹ÅÐ¾ì¡£ZARA¤Î¥»¥ó¥¹¤¬¸÷¤ë¥Ð¥Ã¥°¤òÅêÆþ¤·¤Æ¡¢²Æ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò»×¤¤¤Ã¤¤ê³Ú¤·¤ó¤Ç¡£
°ìÅÀÅêÆþ¤Ç²Æ¥àー¥É¹â¤Þ¤ë¤«¤´¥Ð¥Ã¥°
¡ÚZARA¡Û¡ÖÊÔ¤ß¹þ¤ß¥È¥Ã¥×¥¹»ÅÍÍ¥Ïー¥É¥Ï¥ó¥É¥Ð¥Ã¥°¡×\3,990¡ÊÀÇ¹þ¡¦¥»ー¥ë²Á³Ê¡Ë
¥é¥¿¥óÁÇºà¤ÈÊÔ¤ß¹þ¤ß¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÆÃÄ§¤Î¥Ï¥ó¥É¥Ð¥Ã¥°¤Ï¡¢°ìÅÀÅêÆþ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç²Æ¥àー¥É¤¬°ìµ¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤½¤¦¡£¤³¤í¤ó¤È¤·¤¿Î©ÂÎ´¶¤Î¤¢¤ë¥Õ¥©¥ë¥à¤â²Ä°¦¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¡£¥ì¥¶ーÉ÷ÁÇºà¤ä¥´ー¥ë¥É¥Ð¥Ã¥¯¥ë¤¬¥ê¥å¥¯¥¹¤Ê¥àー¥É¤ò±é½Ð¡£Âç¿Í¤Î²Æ¥³ー¥Ç¤ËÂç³èÌö¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
½ÜÅÙ¤âÉÊ³Ê¤â¥¢¥Ã¥×¤·¤½¤¦¤Ê¥á¥¿¥ë¥Ï¥ó¥É¥ë¥Ð¥Ã¥°
¡ÚZARA¡Û¡Ö¥á¥¿¥ë¥Ï¥ó¥É¥ëÉÕ¤¥ß¥Ë¥Ð¥Ã¥°¡×¡Ò¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¡Ó\6,590¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥¥å¥Ã¤È¤Í¤¸¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¡¢¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¥´ー¥ë¥É¤Î¥Ï¥ó¥É¥ë¤¬¥³ー¥Ç¤Ë¥¨¥Ã¥¸¤òÍ¿¤¨¤ë¡¢¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¤ÎÊÔ¤ß¹þ¤ß¥Ð¥Ã¥°¡£¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥«¥éー¤Ï¥È¥ì¥ó¥É¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Î¤è¤¦¤Ê¿¼¤¤¿§Ì£¤¬Âç¿Í¤ÎÉÊ³Ê¤ò¹â¤á¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¡£¥Á¥§ー¥ó¥¹¥È¥é¥Ã¥×ÉÕ¤¤Î2WAY»ÅÍÍ¤Ê¤Î¤Ç¡¢µ¤Ê¬¤ä¥·ー¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¥×¥é¥¹¥ï¥ó¤Ç¤ª¤·¤ã¤ì¸«¤¨¤òÁÀ¤¨¤ë¥ß¥Ë¥Ð¥Ã¥°
¡ÚZARA¡Û¡ÖÊÔ¤ß¹þ¤ß¥È¥Ã¥×¥¹¥ß¥Ë¥Ð¥Ã¥°¡×\3,990¡ÊÀÇ¹þ¡¦¥»ー¥ë²Á³Ê¡Ë
¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹´¶¤Î¤¢¤ë¤¯¤¹¤ß¥°¥êー¥ó¤¬¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¾ú¤·½Ð¤¹¥ß¥Ë¥Ð¥Ã¥°¡£¥Ï¥ó¥É¥ë¤äÄì¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥Á¥ïー¥¯¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¡¢¥Ç¥£¥Æー¥ë¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£¥ì¥¶ーÉ÷¥¹¥È¥é¥Ã¥×ÉÕ¤¤Î2WAY»ÅÍÍ¡£¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤â¤¤ì¤¤¤á¤Ë¤âÉý¹¤¯³èÌö¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
²Æ¤Î¤ª½Ð¤«¤±¥·ー¥ó¤Ë³èÌö¤·¤½¤¦¤ÊÊÔ¤ß¹þ¤ß¥Èー¥È
¡ÚZARA¡Û¡ÖÊÔ¤ß¹þ¤ß¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°¡×\13,590¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¤¶¤Ã¤¯¤ê¤È¤·¤¿ÊÔ¤ß¹þ¤ß¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÎÃ¤·¤²¤Ê¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°¡£²Æ¥³ー¥Ç¤ÈÁêÀ¥Ð¥Ã¥Á¥ê¤Ç¡¢¥Óー¥Á¤ä¥×ー¥ë¡¢¥ê¥¾ー¥È¥·ー¥ó¤Î¥³ー¥Ç¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ»È¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¡£¥¤¥ó¥Êー¥Ýー¥Á¤È¥¸¥Ã¥ÑーÉÕ¤¤Î¥¦¥©¥ì¥Ã¥ÈÉÕ¤¡£¸«¤¿ÌÜ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¼ÂÍÑÀ¤âÈ÷¤ï¤Ã¤¿Í¥½¨¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¢¨¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¡¦²èÁü¤ÏZARA½ÐÅµ¤Ç¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
writer¡§mana.i