O¡¦¥Ç¥ó¥Ù¥ì¤è¤ê¥Ð¥í¥ó¥É¡¼¥ë¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤Áª¼ê¡©¡¡¸µ¥Ð¥ì¥ó¥·¥¢¤ÎÌ¾¼ê¤¬Àä»¿¤¹¤ë¤Î¤Ï¡ÖFW¤Ð¤«¤ê¤Ï¤â¤¦¤¦¤ó¤¶¤ê¡×
²Ì¤¿¤·¤Æ2025Ç¯¤Î¥Ð¥í¥ó¥É¡¼¥ë¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¤Î¤ÏÃ¯¤Ê¤Î¤«¡£Åö½é¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¹ñÆâ¤È¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤òÀ©¤·¤¿¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¤è¤êFW¥¦¥¹¥Þ¥ó¡¦¥Ç¥ó¥Ù¥ì¤ò¥×¥Ã¥·¥å¤¹¤ëÀ¼¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ¥Ð¥ì¥ó¥·¥¢¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤¿GK¤Î¥µ¥ó¥Æ¥£¥¢¥´¡¦¥«¥Ë¥µ¥ì¥¹»á¤Ë¤Ï¥Ç¥ó¥Ù¥ì¤è¤ê¤â¥Ð¥í¥ó¥É¡¼¥ë¤Ë¥×¥Ã¥·¥å¤·¤¿¤¤Áª¼ê¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤ì¤¬PSG¤Î¥µ¥¤¥É¤ò¼ÀÁö¤¹¤ë¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Î¥¢¥¯¥é¥Õ¡¦¥Ï¥¥ß¤À¡£¡ØTNT Sport¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±»á¤ÏFW°Ê³°¤ÎÁª¼ê¤Ë¤â¤É¤ó¤É¤ó¥Ð¥í¥ó¥É¡¼¥ë¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ºòÇ¯¤Ï¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£MF¥í¥É¥ê¤¬¼õ¾Þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ê¥ª¥Í¥ë¡¦¥á¥Ã¥·¤È¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¡¼¥Î¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤¬Æ±¾Þ¤ò»ÙÇÛ¤·¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤ËÈæ¤Ù¤ë¤ÈFW°Ê³°¤ÎÁª¼ê¤Ë¤â¼õ¾Þ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¡£
¹¶¼éÎ¾ÌÌ¤Ç¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê¥×¥ì¥¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¿¥Ï¥¥ß¤â¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¸õÊä¼Ô¤Î1¿Í¤È¸À¤¨¤½¤¦¤À¤¬¡¢2025Ç¯¤Î¥Ð¥í¥ó¥É¡¼¥ë¤ËºÇ¤â¶á¤¤¤Î¤ÏÃ¯¤À¡£