¡Ú¹â¹»Ìîµå¡Û±ºÏÂ¼Â¤¬£µ²óÀï¿Ê½Ð¡¡±ºÏÂ³Ø±¡¤òÇË¤Ã¤¿³êÀîÁí¹ç¤Ï»¶¤ë
¢¡Âè£±£°£·²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢ºë¶ÌÂç²ñ¡¡¢¦£´²óÀï¡¡±ºÏÂ¼Â£¶¡½£±³êÀîÁí¹ç¡Ê£±£¹Æü¡¦¸©±ÄÂçµÜ¡Ë
¡¡º£½Õ¥»¥ó¥Ð¥Ä£´¶¯¤Î±ºÏÂ¼Â¤¬³êÀîÁí¹ç¤È¤Î£´²óÀï¤Ë¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡±ºÏÂ¼Â¤Îµ»¹ªÇÉº¸ÏÓ¡¦ÀÐ¸Íñ¥ÂÁ¡Ê£³Ç¯¡Ë¤¬ÀèÈ¯¤·¡¢£µ²ó£³°ÂÂÇ£±¼ºÅÀ¡£¡Öµå¿ô¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£È¿¾ÊÅÀ¤¬Â¿¤¤¡×¤È¿°¤ò¤«¤ó¤À¤¬¡¢£±£°£°µå¤òÄ¶¤¨¤ëÇ´Åê¤ÇÁê¼êÂÇÀþ¤òºÇ¾¯¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¡Ö£¹ÈÖ¡×¤Ç¡¢ÂÇ¤Ã¤Æ¤â£²°ÂÂÇ£²ÂÇÅÀ¡££´²ó¤Ë¤Ï±¦Íã¤Ë¾¡¤Á±Û¤·¤ÎÅ¬»þÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¡¢ÅêÂÇ¤Ç³èÌö¤·¥Á¡¼¥à¤ò¾¡Íø¤ØÆ³¤¤¤¿¡£
¡¡¡ÖÀè¤ò¸«¤º¡¢°ìÀï°ìÀï¤·¤Ã¤«¤êÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Àº¸ÏÓ¡£¼¡Àï¤Ï£²£±Æü¤Ë¡¢Àî±Û¤ÈÀ¾ÉðÊ¸Íý¤Î¾¡¼Ô¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£