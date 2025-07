ÍèÆü¹µ¤¨¤ë½÷Í¥¥Ï¥ó¡¦¥½¥Ò¡¢³ÊÊÌ¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î°¦¤¬ÏÃÂê¡ª¥Õ¥¡¥ó¥ß»²²Ã¼Ô¤ËÂ¿¿ô¤Î¥°¥Ã¥º¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È

女優ハン・ソヒがワールドツアーファンミーティングを始めたなか、“逆提供”で好評を博している。

最近、SNSでは海外のネットユーザーを中心にハン・ソヒに関する美談が広まっている。現在、ワールドツアーファンミーティングを開催中の彼女が会場を訪れるファンのためにプレゼントを準備したのだ。

ハン・ソヒは、去る7月12日のタイ・バンコクを皮切りに、ワールドツアーファンミーティングを開催中だ。初めてチケットの販売が開始された台湾・台北公演から全席完売を記録するなど、Netflixドラマ『マイネーム:偽りと復讐』『京城クリーチャー』で世界中のファンを魅了した彼女の人気が確認され、海外で話題になっている。

そんななか、初めてのファンミーティングを開催したバンコクでハン・ソヒがファンのためにプレゼントを用意した。彼女はファンのためのグッズとして製作されたショッピングバッグ、ポーチ、スローガン、Tシャツ、自身の筆跡で書かれたメッセージカードまで準備した。

これについて、X(旧ツイッター)やインスタグラムなど、海外のファンがよく使うSNSを中心に“認証投稿”が拡散されている。違う都市の公演に参加するファンの注目を集め、期待を高めている。

実際、ハン・ソヒは普段から格別なファンへの愛情を見せてきた。先立って、所属事務所9atoエンターテインメントもまた、「ハン・ソヒが今回のファンミーティングのために多様なイベントを準備中」と明らかにした。

彼女はファンミーティングのポスターからファンを「輝く宝物」と表現し、心からの感謝を表現したこともある。

なお、ハン・ソヒはワールドツアーファンミーティングを終えた後、新しい映画『プロジェクトY』(原題)で観客の元を訪ねる予定だ。

◇ハン・ソヒ プロフィール

1993年11月18日生まれ。韓国・蔚山(ウルサン)出身。身長166cm。2016年にSHINeeの楽曲『Tell Me What To Do』のミュージックビデオの出演で芸能界入りし、2017年のドラマ『ひと夏の奇跡〜Waiting for you』で本格女優デビュー。ドラマ『夫婦の世界』でブレイクし、以降『わかっていても』『マイネーム:偽りと復讐』『京城クリーチャー』など数々の話題作に出演した。デビュー時から大手食品メーカーや化粧品メーカーなど、様々な企業のCMモデルを務めた。