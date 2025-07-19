Ãæ¹ñ¤Ç¡Ö¥¹¥Ñ¥¤³èÆ°¡×Ä¨Ìò3Ç¯6¤«·î¤Î¥¢¥¹¥Æ¥é¥¹À½Ìô¼Ò°÷¡¡¾åÁÊ¤·¤Ê¤¤°Õ¸þ¼¨¤¹
Ãæ¹ñ¤Ç¥¹¥Ñ¥¤³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤·¤ÆÄ¨Ìò3Ç¯6¤«·î¤Î¼Â·ºÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤¿¥¢¥¹¥Æ¥é¥¹À½Ìô¤ÎÆüËÜ¿ÍÃËÀ¼Ò°÷¤¬¾åÁÊ¤·¤Ê¤¤°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñ¤ÎºÛÈ½½ê¤Ï16Æü¡¢¥¹¥Ñ¥¤³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¥¢¥¹¥Æ¥é¥¹À½Ìô¤Î60Âå¤ÎÃËÀ¼Ò°÷¤ËÂÐ¤·Ä¨Ìò3Ç¯6¤«·î¤Î¼Â·ºÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
È½·è¸å¡¢10Æü°ÊÆâ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¾åÁÊ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢¾åÁÊ´ü¸Â¤Ïº£·î¤Î²¼½Ü¤Ç¤¹¤¬¡¢´Ø·¸¶Ú¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈÃËÀ¤Ï¾åÁÊ¤·¤Ê¤¤°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÃËÀ¤Ï¤ª¤È¤È¤·3·î¡¢µ¢¹ñ¤¹¤ëÄ¾Á°¤ËËÌµþ»ÔÆâ¤Ç¹ñ²È°ÂÁ´Åö¶É¤Ë¿ÈÊÁ¤ò¹´Â«¤µ¤ì¡¢µîÇ¯8·î¤Ë¡Ö¥¹¥Ñ¥¤ºá¡×¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤ÏÃæ¹ñÂ¦¤ËÂÐ¤·¡¢¹´Â«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÆüËÜ¿Í¤ÎÁá´ü¼áÊü¤ò¶¯¤¯µá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£