¤µ¤é¤Ð¿¹ÅÄ¡¡¥ª¡¼¥Ê¡¼Ì³¤á¤ë¥Ð¡¼¡Ö·ë¹½Íè¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¿Íµ¤·Ý¿Í¡¡¼Â¤Ï¡Ö¹âÁÒ·ò¤µ¤ó¤¬¡Ä¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷¡×¤Î¿¹ÅÄÅ¯Ìð¡Ê42¡Ë¤¬19ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡ÖºÇ¶¯LINE¥°¥ë¡¼¥×Î¹¡×¡ÊÅÚÍË³Ö½µÁ°10¡¦25¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥ª¡¼¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥Ð¡¼¡Ö¤µ¤é¤ÐBAR¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢ÃÓÅÄ»³¤Ç¥í¥±¤ò¤·¤¿¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î²°ÉßÍµÀ¯¤é¤ÎVTR¤òÊüÁ÷¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇË¬¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¤µ¤é¤ÐBAR¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡4Ç¯Á°¤Ë¸ÞÈ¿ÅÄ¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿Å¹¡£¿¹ÅÄ¤Ï¡Ö¤³¤³¤Ï¸µ¡¹¤Ï¡¢µÊÃãÅ¹¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¹âÁÒ·ò¤µ¤ó¤¬Â¤·¤²¤¯ÄÌ¤Ã¤¿Å¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡·Ý¿ÍÃç´Ö¤âÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡Ö¡ÊÇîÂ¿²Ú´Ý¡¦ÂçµÈ¤Î¡Ë²Ú´Ý¤µ¤ó¤¬·ë¹½Íè¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£