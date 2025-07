SIRUPが、18日にZepp DiverCity Tokyoにて、ツアー<NEXT LIFE TOUR 2025>のファイナル公演を大盛況のうちに完走した。 早々にチケットがSOLD OUTとなった本公演はU-NEXTにて生ライブ配信された。後日見逃し配信も控えており、ツアーの熱気もまだまだ体感できるとのことだ。 そしてMC中に本人より9月14日(日)に開催されるデビュー8周年記念ライブ<8th Anniversary Live “DIARY”>についても言及があり、参加ゲスト(以下ABC順) Daichi Yamamoto、iri、showmore、TENDRE、WILYWNKA、YonYon の発表が行われた。 <8th Anniversary Live “DIARY”>は最新アルバム『OWARI DIARY』の楽曲を中心に、これまでSIRUPが音楽人生で出会った仲間とも言えるアーティストたちをゲストに迎え、一冊の日記のように、“これまで“の歩みと“これから“の未来を綴る、特別な一夜となるスペシャルな公演となっている。 SIRUPは今秋、約4年半ぶりとなる3rdアルバム『OWARI DIARY』をリリースする。パッケージはCD+Blu-ray盤とCD only盤の2形態となっており、Blu-ray盤には6月5日(木)に行われた横浜公演<NEXT LIFE TOUR 2025>@ KT Zepp Yokohamaの公演の模様を収録予定。 U-NEXT独占ライブ配信【配信詳細】https://t.unext.jp/r/sirupライブ配信:2025年7月18日(金)19:00〜ライブ終了まで見逃し配信:配信準備完了次第〜2025年8月1日(日)23:59まで <SIRUP 8th Anniversary Live 『DIARY』>[日程]2025年9月14日(日)[開場/開演]16:00/17:00[会場]横浜BUNTAI[チケット]指定席 9,900円(税込) 「OUR HEAVEN feat. Daichi Yamamoto」2025.07.23 ReleasePre-add / Pre-save:https://asab.lnk.to/OURHEAVEN 3rdアルバム『OWARI DIARY』2025.09.03 Release予約リンク:https://asab.lnk.to/SIRUP_OWARIDIARY [CD+Blu-ray] 初回生産限定盤(特殊仕様)品番:RZCB-87181/B 価格:¥8,800(税込)[CD] 初回生産限定盤(紙ジャケット仕様)品番:RZCB-87182 価格:¥3,630(税込)※Blu-rayには6月5日に行われる「NEXT LIFE TOUR 2025」@ […]

