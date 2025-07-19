¥¹¥Ý¥Ë¥Á

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡¡þÂè107²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢¼¢²ìÂç²ñ¡¡3²óÀï¡¡¼¢²ì³Ø±à 10¡½0 Á·½ê¡Ê2025Ç¯7·î19Æü¡¡¥Þ¥¤¥Í¥Ã¥È¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¹Ä»Ò»³¡Ë

¡¡2018Ç¯ÁªÈ´¤Ë21À¤µªÏÈ¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿Á·½ê¤Ï¼¢²ì³Ø±à¤Ë6²ó¥³¡¼¥ë¥ÉÉé¤±¤â¡¢µß±ç¤·¤¿2Ç¯À¸¥¨¡¼¥¹¤Î¹âÅÄÎÑÂÀÏ¯¤¬¶¯¹ëÁê¼ê¤Ë¼ý³Ï¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÎÅêµå¤òÈäÏª¤·¤¿¡£

¡¡0¡½8¤Î2²ó2»àËþÎÝ¤«¤éÅÐÈÄ¡£»Íµå¤Ç9ÅÀÌÜ¤³¤½Í¿¤¨¤¿¤¬¡¢¸åÂ³¤òÃÇ¤Ä¤È3¡¢4¡¢5²ó¤Ï°ÂÂÇ¤òµö¤µ¤ºÌµ¼ºÅÀ¡£6²ó2»à¤«¤é»àµå¤òÍ¿¤¨¡¢¼¡ÂÇ¼Ô¤ÎÃæÁ°¤Ø¤Î°ÂÂÇ¤¬»°ÎÝÂÇ¤Ë¤Ê¤ëÉÔ±¿¤â¤¢¤Ã¤Æ10ÅÀÌÜ¤ò¼º¤Ã¤¿¤¬¡¢µö¤·¤¿°ÂÂÇ¤Ï¤³¤Î°ìËÜ¤À¤±¡£80¥­¥íÂæ¤Î¥«¡¼¥Ö¤òÍ­¸ú¤Ë»È¤Ã¤Æ´ËµÞ¤ò¤Ä¤±¡¢1¥á¡¼¥È¥ë81¤ÎÄ¹¿È¤«¤é·«¤ê½Ð¤¹¡¢³ÑÅÙ¤¢¤ë¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ç²¦¼Ô¡¦¼¢²ì³Ø±àÁê¼ê¤Ë4²ó1/3¤òÅê¤²1°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¤ÎÎÏÅê¤ò¸«¤»¤¿¡£

¡¡¡Öµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤ÆÅê¤²¤é¤ì¤¿¡×

¡¡1Ç¯½©¤«¤éÇØÈÖ¹æ1¤òÇØÉé¤¦¤¬¡¢»×¤¦¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤¬½Ð¤º¡£º£½Õ¤Î¼¢²ìÂç²ñ¤Ï½éÀï¤ÇÏ¢¹ç¥Á¡¼¥à¤ËÇÔ¤ì¡Ö²ù¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£°ì²ó¤ê¤âÆó²ó¤ê¤âÀ®Ä¹¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È²¼È¾¿È¤òÃæ¿´¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ËÎå¤ß¡¢1¥á¡¼¥È¥ë81¡¢79¥­¥í¤Î·Ã¤Þ¤ìÂÎ³Ê¤«¤é·«¤ê½Ð¤¹¥Ü¡¼¥ë¤Ë¤Ï¡¢¤è¤ê¥­¥ì¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£

¡¡¡Ö¤³¤Î1Ç¯´Ö¡¢ÌÂÏÇ¤Ð¤«¤ê¤«¤±¤¿¡£º£¸å¤Ï¥Á¡¼¥à¤ò¾¡¤¿¤»¤é¤ì¤ëÅê¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×

¡¡ÇÔÀï¤Î²ù¤·¤µ¤È¶¯¹ëÁê¼ê¤ËÎÏÅê¤·¤¿¼«¿®¤¬¡¢É¬¤º±¦ÏÓ¤òÂç¤­¤¯¤¹¤ë¡£