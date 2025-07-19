BLACKPINK¡¢¿·¶Ê¡ØJUMP¡Ù¤ÇK-POP¥°¥ë¡¼¥×½é¡õºÇÂ¿µÏ¿¡ªSpotify¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç2ÅÙÌÜ¤Î1°Ì
¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×BLACKPINK¤¬¿·¶Ê¡ØJUMP¡Ù¤ÇSpotify¤Î¡Ö¥È¥Ã¥×¥½¥ó¥°¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡×¤Î½µ´Ö¥Á¥ã¡¼¥È¤Î¥È¥Ã¥×¤Ë·¯Î×¤·¡¢K-POP¤ÎÎò»Ë¤òºÆÅÙÅÉ¤êÂØ¤¨¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¸¥§¥Ë¡¼¡¢¼«¤é¶»¸µ¤ò¥¬¥Ð¥Ã¤È¡Ä
½êÂ°»öÌ³½êYG¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢BLACKPINK¤Î¿·¤·¤¤¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡ØJUMP¡Ù¤Ïµî¤ë7·î17Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿Spotify¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Î½µ´Ö¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
2nd¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØBORN PINK¡Ù¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ØShut Down¡Ù¤ËÂ³¤¡¢Æ±¥Á¥ã¡¼¥È¤Î¥È¥Ã¥×¤Ë2²ó¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ÏK-POP¥°¥ë¡¼¥×¤Î¤¦¤Á¡¢ºÇ½é¤Ç¤¢¤êºÇÂ¿¤ÎµÏ¿¤À¡£
¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¤Î¿ôÃÍ¤â¤Þ¤¿ÃíÌÜ¤ËÃÍ¤¹¤ë¡£¡ØJUMP¡Ù¤Ï1½µ´Ö¤Ç4475Ëü9923²ó¤È¤¤¤¦¡¢2025Ç¯¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¤Î¤¦¤Á¤ÇºÇ¤â¹â¤¤¿ôÃÍ¤Ç¥Á¥ã¡¼¥È¤Î¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£BLACKPINK¤Î¶¯ÎÏ¤Ê³¤³°¤Ç¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤òºÆ¤Ó¾ÚÌÀ¤·¤¿¡£
7·î12Æü¡¢BLACKPINK¤ÏÆ±¥Á¥ã¡¼¥È¤ÇK-POP¥°¥ë¡¼¥×ºÇÂ¿¤Î1°Ì¤Î³Ú¶ÊÊÝÍ¤È¤¤¤¦¿·µÏ¿¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤¿¸å¡¢6ÆüÏ¢Â³¤Ç¥È¥Ã¥×¤ÎºÂ¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
À¤³¦ºÇÂç¤Î²»³Ú¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥àSpotify¤Ç¤ÎÍ£°ìÌµÆó¤ÎÃÏ°Ì¤Ï¡¢¡È¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥È¥Ã¥×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡É¤È¤·¤Æ³Î¸Ç¤¿¤ëÃÏ°Ì¤ò»ý¤ÄÈà½÷¤¿¤Á¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤òÇ¡¼Â¤Ë¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢BLACKPINK¤Ï16ÅÔ»Ô31¸ø±é¤Ë¤ï¤¿¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¡ÖBLACKPINK WORLD TOUR¡ãDEADLINE¡ä¡×¤ò³«ºÅÃæ¤À¡£