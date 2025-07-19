¡Ö¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¥È¥é¥ó¥×¡×¥Ü¥ë¥½¥Ê¥íÁ°ÂçÅýÎÎ Æ¨Ë´¤Î¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¼«Âð¤Ê¤É¤Ë²ÈÂðÁÜº÷
¡¡¡Ö¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¥È¥é¥ó¥×¡×¤³¤È¥Ü¥ë¥½¥Ê¥íÁ°ÂçÅýÎÎ¤¬Æ¨Ë´¤Î¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¼«Âð¤Ê¤É¤Ë²ÈÂðÁÜº÷¤¬Æþ¤ê¡¢Æ¨Ë´ËÉ»ßÍÑ¤ÎGPS¤¬ÁõÃå¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡APÄÌ¿®¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÇºÛÈ½¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ü¥ë¥½¥Ê¥íÁ°ÂçÅýÎÎ¤ËÆ¨Ë´¤Î¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢Ï¢Ë®·Ù»¡¤¬¼«Âð¤Ê¤É¤Î´Ø·¸Àè¤ò²ÈÂðÁÜº÷¤·¡¢·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ä¥¢¥á¥ê¥«¥É¥ë¤ò²¡¼ý¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Ü¥ë¥½¥Ê¥í»á¤Î¹ÔÆ°´Æ»ë¤Î¤¿¤áÂ¼ó¤ËGPS¤¬ÁõÃå¤µ¤ì¤¿¾å¡¢Ìë´Ö¤ä½µËö¤Î³°½Ð¤¬À©¸Â¤µ¤ì¡¢Â¾¹ñ¤ÎÂç»È´Û´Ø·¸¼Ô¤È¤ÎÀÜ¿¨¤â¶Ø¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ü¥ë¥½¥Ê¥í»á¤ÏÂçÅýÎÎÁªµó¤ÎÇÔËÌ¸å¡¢¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼¤ò´ë¤Æ¤¿¤È¤·¤Æµ¯ÁÊ¤µ¤ì¡¢ºÇ¹âºÛÈ½½ê¤Ç¿³Íý¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¸ø³«¤·¤¿½ñ´Ê¤ÎÃæ¤Ç¡ÖËâ½÷¼í¤ê¤À¡×¤ÈÈóÆñ¤·¡¢ºÛÈ½¤ÎÃæ»ß¤òÍ×µá¤¹¤ë¤Ê¤É¥Ü¥ë¥½¥Ê¥í»á¤òÍÊ¸î¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë