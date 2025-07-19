»²±¡Áª20Æü¤ÎÅê³«É¼ ³ÆÅÞ¤¬¡ÈºÇ¸å¤ÎÁÊ¤¨¡É
¡¡»²µÄ±¡Áªµó¤Ï20Æü¤ÎÅê³«É¼¤òÁ°¤Ë¡¢19Æü¤¬ÁªµóÀïºÇ½ªÆü¤Ç¤¹¡£³ÆÅÞ¤ÏµÄÀÊ¤Î¾åÀÑ¤ß¤òÌÜ»Ø¤·¡¢ºÇ¸å¤ÎÁÊ¤¨¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û»²±¡Áª20Æü¤ÎÅê³«É¼ ³ÆÅÞ¤¬¡ÈºÇ¸å¤ÎÁÊ¤¨¡É
¡¡º£²ó¤Î»²±¡Áª¤Ï¡¢Êª²Á¹â¤Ø¤ÎÂÐºö¤ò´Þ¤á¤¿·ÐºÑÀ¯ºö¤ä¡¢¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤Ø¤ÎÂÐ±þ¡¢³°¹ñ¿ÍÀ¯ºö¤Ê¤É¤¬ÁèÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åìµþ¤Î·ç°÷Êä½¼¤ò¹ç¤ï¤»¤¿Á´¹ñ¤ÎÁªµó¶è75¡¢ÈæÎãÂåÉ½50¤Î¤¢¤ï¤»¤Æ125µÄÀÊ¤ò¤á¤°¤ëÁè¤¤¤Ç¡¢522¿Í¤¬Î©¸õÊä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡½°µÄ±¡¤Ç¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢º£²ó¤Î»²±¡Áª¤ÇÍ¿ÅÞ¤¬Èó²þÁª¤ÎµÄÀÊ¤È¹ç¤ï¤»²áÈ¾¿ô¤Î125µÄÀÊ¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë¤«¤¬¾ÇÅÀ¤Ç¤¹¡£13Æü¤Þ¤Ç¤ËÁ´¹ñ¤Ç´üÆüÁ°ÅêÉ¼¤ò¤¹¤Þ¤»¤¿¿Í¤ÏÌó988Ëü¿Í¤Ç¡¢Á°²ó¤ÈÈæ¤Ù¡¢27¡ó¤Û¤ÉÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë