¥¦¥·¥¯¤Î¥Õ¥¡¥¤¥È¥Þ¥Í¡¼¤ÏÌó£±£¹£´²¯±ß¡¡¥Ø¥Ó¡¼µéºÆÅý°ì¤Ø¡ÖÅì²¤¤ÇÈ¾¿À¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¡×
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎÀ¤³¦¥Ø¥Ó¡¼µé£´ÃÄÂÎÅý°ìÀï¡Ê£±£¹Æü¡¢±Ñ¹ñ¡¦¥í¥ó¥É¥ó¤Î¥¦¥§¥ó¥Ö¥ê¡¼¶¥µ»¾ì¡Ë¡¢£×£Â£Á¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¢£×£Â£Ã¡¢£×£Â£ÏÆ±µé²¦¼Ô¥ª¥ì¥¯¥µ¥ó¥É¥ë¡¦¥¦¥·¥¯¡Ê£³£¸¡á¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡Ë¤Ï£É£Â£ÆÆ±µé²¦¼Ô¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥Ç¥å¥Ü¥¢¡Ê£²£·¡á±Ñ¹ñ¡Ë¤È·ãÆÍ¤¹¤ë¤¬¡¢¥Õ¥¡¥¤¥È¥Þ¥Í¡¼¤âÃíÌÜ¤À¡£
¡¡¥¹¥Ú¥¤¥ó»æ¡Ö¥Þ¥ë¥«¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£²ÅÙÌÜ¤Î¥Ø¥Ó¡¼µé£´ÃÄÂÎÅý°ì¤òÌÜ»Ø¤¹¥¦¥·¥¯¤È¥Ç¥å¥Ü¥¢¤ÎÂÐÀïÊó½·¤ÎÁí³Û¤Ï£±²¯£µ£°£°£°Ëü¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó£²£¹£¸²¯£µ£°£°£°Ëü±ß¡Ë¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖÌµÇÔ¤Î²¦¼Ô¥¦¥·¥¯¤ÏÅì²¤¤ÇÈ¾¿À¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¤¢¤¬¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î»î¹ç¤Ç£¹£·£µ£°Ëü¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó£±£¹£´²¯±ß¡Ë¤Î¼ýÆþ¤òÆÀ¤ë¸«¹þ¤ß¡×¤È¤·¡Ö¥Ç¥å¥Ü¥¢¤Ï¥¥ã¥ê¥¢¤ÇºÇ¤âº¤Æñ¤ÊÄ©Àï¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎºÆÀï¤ÇÈà¤Ï£µ£²£µ£°Ëü¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó£±£°£´²¯£µ£°£°£°Ëü±ß¡Ë¤Èµð³ÛÊó½·¤ò¼õ¤±¼è¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡£²¿Í¤Î¥Õ¥¡¥¤¥È¥Þ¥Í¡¼¤Ë¤Ï¡¢¥×¥í¥â¡¼¥¿¡¼¤¬ÌóÂ«¤·¤¿¥Á¥±¥Ã¥È¼ýÆþ¤ä¥Ú¥¤¥Ñ¡¼¥Ó¥å¡¼¡Ê£Ð£Ð£Ö¡Ë¤Ë¤è¤ë¼ý±×¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢µ¬Äê¿ô¤ËÃ£¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÊó½·¤¬¸º¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÁí¼ýÆþ¤Ï£±²¯£¸£°£°£°Ëü¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó£³£µ£¸²¯£²£°£°£°Ëü±ß¡Ë¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±»æ¤Ï¡Ö¤³¤ÎÀï¤¤¤Ï¥ª¥ê¥ó¥Ý¥¹¤ÎÌ¾ÍÀ¤È±É¸÷¡¢¤½¤·¤Æ²¦°Ì¤òÅÒ¤±¤¿¤â¤Î¤È¤Ê¤ë¡£¾¡¼Ô¤ÏÃ¯¤â¤¬Ç§¤á¤ë¥¥ó¥°¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤ÈÊóÆ»¡£»Ë¾åºÇ¶¯¤ÎºÂ¤òÁè¤¦·èÀï¤Ë¹ÔÊý¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£