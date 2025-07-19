º£ÅÄ¹Ì»Ê¡¢¡È·ëº§¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¡É¤òÀÖÍç¡¹¤Ë¹ðÇò¡¡¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÀµÄ¾¤Ê°Õ¸«¤¢¤ê¤Þ¤¹¡©¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼
¡¡º£ÅÄ¹Ì»Ê¤¬¡¢18ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø¼ò¤Î¥Ä¥Þ¥ß¤Ë¤Ê¤ëÏÃ¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç·ëº§¤Ë»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀÖÍç¡¹¤Ë¸ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Öº£ÅÄ¤µ¤ó¡¢·ëº§¤·¤¿?!¡×º£ÅÄ¹Ì»Ê¡¢Èþ½÷¤È2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤Ï2»þ´Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡£¾®Àô¹§ÂÀÏº¡¢Â¼¾å¿®¸Þ¤È¤È¤â¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿º£ÅÄ¤Ï¡¢ÆÈ¿ÈÃËÀ3¿Í¤Ë¤è¤ë¡È·ëº§´Ñ¥È¡¼¥¯¡É¤Ç¥¹¥¿¥¸¥ª¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡¥È¡¼¥¯¤ÎÃæ¤Ç¡¢¾®Àô¤¬¡Ö20Âå¡¦30Âå¤Ç¡¢¡È·ëº§¤¹¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¤³¤¦¤¤¤¦Êý¤¬¤¤¤¤¤Ê¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤±¤É¡¢»Å»ö¤òÍ¥Àè¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£Î®¤ì¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Î¤¬¤¹¤´¤¤·ù¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ë¤È¡¢ÀéÄ»¤ÎÂç¸ç¤¬¡Öº£ÅÄ¤µ¤ó¤¬¤è¤¦¸À¤¤¤Þ¤¹¤â¤ó¤Í¡£°û¤ó¤Ç¤ë¤È¤¤Ë¡Ø¤¢¤¡¡Á¡ª¡¡38ºÐ¤Î»þ¤Î42ºÐ¤Î»þ¡ª¡×¤ÈË½Ïª¡£
¡¡¤³¤ì¤Ëº£ÅÄ¤Ï¡¢¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¡È¤·¤â¤¿¤¡¡É¤Ã¤Æ»×¤¦¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤Ê¤¬¤é±þ¤¸¡¢¡Ö¤½¤Î»þ¤Ï¤Þ¤À¼«Ê¬¤â¤Þ¤À¥®¥é¥®¥é¤·¤Æ¤¿¡£¡È¤Þ¤À½Ð²ñ¤¨¤ë¤«¤â¡É¤ÈÍß¤ò½Ð¤·¤¿¡£¡ØËÜÅö¤Ë¤³¤Î¿Í¤Ê¤ó¤«¤Ê¡©¡Ù¤È¤«¡×¤È¡¢Åö»þ¤Î¿´¶¤òÀµÄ¾¤ËÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡º£ÅÄ¤ÎÎ¨Ä¾¤Ê¹ðÇò¤Ë¡¢ÀéÄ»¤Î¥Î¥Ö¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÀµÄ¾¤Ê°Õ¸«¤¢¤ê¤Þ¤¹¡©¡¡¥Ñ¥Á¥ó¥³¤ÎÏÃÊ¹¤¤¤Æ¤ë¤ó¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Öº£ÅÄ¤µ¤ó¡¢·ëº§¤·¤¿?!¡×º£ÅÄ¹Ì»Ê¡¢Èþ½÷¤È2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤Ï2»þ´Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡£¾®Àô¹§ÂÀÏº¡¢Â¼¾å¿®¸Þ¤È¤È¤â¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿º£ÅÄ¤Ï¡¢ÆÈ¿ÈÃËÀ3¿Í¤Ë¤è¤ë¡È·ëº§´Ñ¥È¡¼¥¯¡É¤Ç¥¹¥¿¥¸¥ª¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡¥È¡¼¥¯¤ÎÃæ¤Ç¡¢¾®Àô¤¬¡Ö20Âå¡¦30Âå¤Ç¡¢¡È·ëº§¤¹¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¤³¤¦¤¤¤¦Êý¤¬¤¤¤¤¤Ê¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤±¤É¡¢»Å»ö¤òÍ¥Àè¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£Î®¤ì¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Î¤¬¤¹¤´¤¤·ù¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ë¤È¡¢ÀéÄ»¤ÎÂç¸ç¤¬¡Öº£ÅÄ¤µ¤ó¤¬¤è¤¦¸À¤¤¤Þ¤¹¤â¤ó¤Í¡£°û¤ó¤Ç¤ë¤È¤¤Ë¡Ø¤¢¤¡¡Á¡ª¡¡38ºÐ¤Î»þ¤Î42ºÐ¤Î»þ¡ª¡×¤ÈË½Ïª¡£
¡¡¤³¤ì¤Ëº£ÅÄ¤Ï¡¢¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¡È¤·¤â¤¿¤¡¡É¤Ã¤Æ»×¤¦¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤Ê¤¬¤é±þ¤¸¡¢¡Ö¤½¤Î»þ¤Ï¤Þ¤À¼«Ê¬¤â¤Þ¤À¥®¥é¥®¥é¤·¤Æ¤¿¡£¡È¤Þ¤À½Ð²ñ¤¨¤ë¤«¤â¡É¤ÈÍß¤ò½Ð¤·¤¿¡£¡ØËÜÅö¤Ë¤³¤Î¿Í¤Ê¤ó¤«¤Ê¡©¡Ù¤È¤«¡×¤È¡¢Åö»þ¤Î¿´¶¤òÀµÄ¾¤ËÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡º£ÅÄ¤ÎÎ¨Ä¾¤Ê¹ðÇò¤Ë¡¢ÀéÄ»¤Î¥Î¥Ö¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÀµÄ¾¤Ê°Õ¸«¤¢¤ê¤Þ¤¹¡©¡¡¥Ñ¥Á¥ó¥³¤ÎÏÃÊ¹¤¤¤Æ¤ë¤ó¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£