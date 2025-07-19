Ì¾¸Å²°¡¦¶â»³¤Ç¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¤È¥°¥êー¥Æ¥£¥ó¥°
Ì¾¸Å²°¤Î¶â»³±Ø¤Ç¡¢¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¤Î¥°¥êー¥Æ¥£¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¹¥Ê¥ë¶â»³¤Ç¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¤È°ì½ï¤Ë¼Ì¿¿¤ò»£¤ì¤Þ¤¹¡£
8·î8Æü¸ø³«¤Î±Ç²è¤ÈÌ¾¸Å²°»Ô¸òÄÌ¶É¤Î¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¸òÄÌ¶É¤Ç¤Ï19Æü¤«¤é¡¢¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¡¢»Ò¤É¤âÍÑ¤Î¥Ð¥¹¡¦ÃÏ²¼Å´1Æü¾è¼Ö·ô¡Ö1£Ä£Á£Ù¤ª»Ò¥µ¥Þー¥Ñ¥¹2025¡×¤òÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
»Ò¤É¤âÍÑ1Æü¾è¼Ö·ô¤ÏÄÌ¾ï430±ß¤Ç¤¹¤¬¡¢¥µ¥Þー¥Ñ¥¹¤Ï310±ß¤Ç¡¢ÀèÃå1ËüËç¤Ç¤ÎÈÎÇä¤Ç¤¹¡£
¥°¥êー¥Æ¥£¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢19Æü¸á¸å1»þ¤«¤é¤È¸á¸å3»þ¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£