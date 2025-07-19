¡ÚMLB¡ÛÂçÃ«æÆÊ¿¡¢11»î¹ç¤Ö¤êº£µ¨13¸ÄÌÜ¤ÎÅðÎÝ¡¡Á÷µå¤¬¡Ö¤ß¤¾¤ª¤ÁÄ¾·â¡×¤Ç¤¦¤º¤¯¤Þ¤ë¤â¡Ä¡ÄÂç»ö¤Ë¤Ï»ê¤é¤º
¥É¥¸¥ãー¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï18Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö19Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¥É¥¸¥ãー¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤Î¥Ö¥ë¥ïー¥ºÀï¤Ë¡Ö1ÈÖDH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£6²ó¤ÎÂè3ÂÇÀÊ¤ËÊ»»¦Êø¤ì¤Ç½ÐÎÝ¡£º£µ¨13¸ÄÌÜ¤ÎÅðÎÝ¤ò·è¤á¤¿¡£
¢£Á÷µå¤¬¥ï¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤ÇÊ¢Éô¤ËÄ¾·â
Á°È¾Àï6·î¤Ï·î´ÖÂÇÎ¨.265¡¢7·î¤Ï.186¤È¤ä¤äÄ´»Ò¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤¿ÂçÃ«¡£¸åÈ¾ÀïºÇ½é¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢¼«Ëý¤Î½ÓÂ¤Ç¹¥µ¡¤òºî¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¥É¥¸¥ãー¥¹1ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿¡¢6²óÎ¢¤ÎÂè3ÂÇÀÊ¡£1»à°ìÎÝ¤ÇÂçÃ«¤Ï¡¢Áê¼êÀèÈ¯¥¯¥¤¥ó¡¦¥×¥êー¥¹¥¿ーÅê¼ê¤Î½éµåÆâ³Ñ¥«¥Ã¥È¥Üー¥ë¤òÂª¤¨¤ë¤â¡¢°ì¥´¥í¤Ë¡£Ê»»¦Êø¤ì¤Ç½ÐÎÝ¤¹¤ë¤È¡¢2ÈÖ¥àー¥ー¡¦¥Ù¥Ã¥ÄÆâÌî¼ê¤ÎÂÇÀÊ¤Çº£µ¨13¸ÄÌÜ¤ÎÅðÎÝ¤ò·è¤á¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢³ê¤ê¹þ¤ó¤ÀºÝ¤Ë¥ï¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤ÇÁ÷µå¤¬Ê¢Éô¤ËÄ¾·â¡£¤ß¤¾¤ª¤ÁÊÕ¤ê¤òÍÞ¤¨¤Æ¤¦¤º¤¯¤Þ¤ê¶ì¤·¤¤É½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡¢Âç»ö¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¡£¥Ù¥ó¥Á¤ËÌá¤ê¡¢¾Ð´é¤òÇÁ¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£