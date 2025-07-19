¥¢¥ë¥Æ¥ß¥¹ËÌ³¤Æ»¤¬ºò¥·ー¥º¥óÆþÃÄ¤ÎS¹â¶¶Îë¤È·ÀÌó¹¹¿·¡ª
¡¡19Æü¡¢V.LEAGUE WOMEN¡ÊV¥êー¥°½÷»Ò¡Ë¤Î¥¢¥ë¥Æ¥ß¥¹ËÌ³¤Æ»¤Ï¡¢¥»¥Ã¥¿ー¤Î¹â¶¶Îë¡Ê20¡Ë¤È2025-26¥·ー¥º¥ó¤ÎÁª¼ê·ÀÌó¤ò¹¹¿·¤·¤¿¤³¤È¤ò¥¯¥é¥Ö¸ø¼°X¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¹â¶¶¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¥ê¥Ï¥Ó¥ê¥Æー¥·¥ç¥óÂç³Ø¹»¤ò·Ð¤Æ¥¢¥ë¥Æ¥ß¥¹ËÌ³¤Æ»¤Ëºò¥·ー¥º¥ó¤«¤é²ÃÆþ¡£ºò¥·ー¥º¥ó¤Ï¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥ó19»î¹ç¤Ç¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¥»¥Ã¥¿ー¤Ê¤¬¤é¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤Ç9ÆÀÅÀ¤ò¾å¤²¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡·ÀÌó¹¹¿·¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¹â¶¶¤Ï¥¯¥é¥Ö¸ø¼°X¤òÄÌ¤¸¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÍè¥·ー¥º¥ó¤â¥¢¥ë¥Æ¥ß¥¹ËÌ³¤Æ»¤Ç¥×¥ìー¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¤³¤Î¥Áー¥à¤ÇÂç¹¥¤¤Ê¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¡¢ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òËº¤ì¤º¤Ë¡¢ËèÆü¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢Á´ÎÏ¤Ç¤¬¤ó¤Ð¤ê¤Þ¤¹¡£º£¥·ー¥º¥ó¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡ª¡×