ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¡¦¾¾°æ¥±¥à¥ê¡¢3¥ö·î¤Ö¤ê¤ÎÌ¡ºÍ¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È²¼¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¡¡¡ØM-1¡ÙÍ¥¾¡¤«¤éÇÈÍð¤ÎÈ¾Ç¯¤ò¸ì¤ë
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤Î¾¾°æ¥±¥à¥ê¤¬¡¢¤¤ç¤¦19ÆüÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëMBS¥Æ¥ì¥Ó¡Ø¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¤ÎÃÎ¤é¤ó¤±¤É¡Ù¡Ê¿¼0¡§28¡¡¢¨´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢¡ØM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê2024¡Ù¤«¤éÈ¾Ç¯·Ð¤Ã¤¿¸½ºß¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤ë¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û¾Ð´é¤ÇBBQ¤ò³Ú¤·¤à¡ØM-1¡ÙÍ¥¾¡¡õ½àÍ¥¾¡¼Ô
¡¡º£²ó¤Ï¡ÖM-1Âç³èÌö¥Ð¥¹¥Ä¥¢¡¼¡ªÈ¾Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤í¤¤¤íÊ¹¤¤¤¿¤é¤ª¤â¤í¤¤¡¢ÃÎ¤é¤ó¤±¤É¡×¤ÈÂê¤·¡¢¾¾°æ¤È¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¥£¥º¡Ê¥¨¡¼¥¹¡¢»û²È¡Ë¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¹Ô¤¤¿¤¤¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò¥Ð¥¹¤Ç½ä¤ë¡£°ÜÆ°Ãæ¤Î¥Ð¥¹¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢¥Æ¡¼¥Þ¤Ë±è¤Ã¤Æ¥È¡¼¥¯¤ò¹Ô¤¦¡£
¡¡¡ØM-1¡Ù¤«¤éÈ¾Ç¯·Ð¤Ã¤¿¤¬¡¢»û²È¤Ï¡ÖÂÎ´¶¤Ï2¥ö·î¤¯¤é¤¤¡×¤È¸À¤¦¡£MC¤òÌ³¤á¤ë¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¤Î»³Æâ·ò»Ê¤Ï¡Ö·àÅª¤Ë»Å»öÁý¤¨¤¿¤ä¤í¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Æ±¥³¥ó¥Ó¤ÎßÀ²ÈÎ´°ì¤¬¡ÖCM²¿ËÜ¡©¡×¤ÈÀÚ¤ê¹þ¤à¡£
¡¡¾¯¤·¹Í¤¨¡Ö8ËÜ¡×¤ÈÅú¤¨¤ë»û²È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥¨¡¼¥¹¤¬¡ÖÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤ä¤Ä¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤Þ¤À7ËÜ¡×¤ÈÄûÀµ¤¹¤ë¤È¡¢ßÀ²È¤¬¡Ö¤³¤ÎÈ¾Ç¯¤Ç¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Æ¤ó¤Ê¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÇÈÍð¤ÎÈ¾Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¥±¥à¥ê¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤«¤â¤¦Ã¯¤â¡ØM-1¡Ù¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤È¤Ï¡×¤È¼«µÔ¤ò¥Ý¥í¥ê¡£3¥ö·î¤Ö¤ê¤ÎÌ¡ºÍ¤Ç¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È²¼¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¡£
¡¡ºÇ½é¤Î¹Ô¤Àè¤Ï¡ÖT4 KITCHEN¡×¡£¡ØM-1¡Ù¤ÇÇÔ¤ì¤¿¥±¥à¥ê¤Ë¡¢µåµ»¤Ç°µÅÝÅª¤Ë¾¡¤Á¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»û²È¤Î´õË¾¤ÇÂîµåÂÐ·è¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤È¤³¤í¤¬¥±¥à¥ê¤¬Ãæ¹â6Ç¯´ÖÂîµåÉô¤Ë½êÂ°¤·¡¢ÃÄÂÎÀï¤ÇÅìµþÅÔ¥Ù¥¹¥È8¤Þ¤Ç¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¼ÂÎÏ¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£»û²È¤Ï¥±¥à¥ê¤Ë»õ¤¬Î©¤¿¤º¡¢ÊÖ¤êÆ¤¤Á¤Ë¤µ¤ì¤ë¡£ÁêÊý¤ÎµØ¤òÆ¤¤Ä¤¿¤á¤Ë¥¨¡¼¥¹¤¬¥±¥à¥ê¤ËÄ©¤ß¡¢ÇÈÍð¤¬´¬¤µ¯¤³¤ë¡Ê!?¡Ë¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û¾Ð´é¤ÇBBQ¤ò³Ú¤·¤à¡ØM-1¡ÙÍ¥¾¡¡õ½àÍ¥¾¡¼Ô
¡¡º£²ó¤Ï¡ÖM-1Âç³èÌö¥Ð¥¹¥Ä¥¢¡¼¡ªÈ¾Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤í¤¤¤íÊ¹¤¤¤¿¤é¤ª¤â¤í¤¤¡¢ÃÎ¤é¤ó¤±¤É¡×¤ÈÂê¤·¡¢¾¾°æ¤È¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¥£¥º¡Ê¥¨¡¼¥¹¡¢»û²È¡Ë¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¹Ô¤¤¿¤¤¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò¥Ð¥¹¤Ç½ä¤ë¡£°ÜÆ°Ãæ¤Î¥Ð¥¹¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢¥Æ¡¼¥Þ¤Ë±è¤Ã¤Æ¥È¡¼¥¯¤ò¹Ô¤¦¡£
¡¡¾¯¤·¹Í¤¨¡Ö8ËÜ¡×¤ÈÅú¤¨¤ë»û²È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥¨¡¼¥¹¤¬¡ÖÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤ä¤Ä¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤Þ¤À7ËÜ¡×¤ÈÄûÀµ¤¹¤ë¤È¡¢ßÀ²È¤¬¡Ö¤³¤ÎÈ¾Ç¯¤Ç¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Æ¤ó¤Ê¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÇÈÍð¤ÎÈ¾Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¥±¥à¥ê¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤«¤â¤¦Ã¯¤â¡ØM-1¡Ù¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤È¤Ï¡×¤È¼«µÔ¤ò¥Ý¥í¥ê¡£3¥ö·î¤Ö¤ê¤ÎÌ¡ºÍ¤Ç¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È²¼¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¡£
¡¡ºÇ½é¤Î¹Ô¤Àè¤Ï¡ÖT4 KITCHEN¡×¡£¡ØM-1¡Ù¤ÇÇÔ¤ì¤¿¥±¥à¥ê¤Ë¡¢µåµ»¤Ç°µÅÝÅª¤Ë¾¡¤Á¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»û²È¤Î´õË¾¤ÇÂîµåÂÐ·è¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤È¤³¤í¤¬¥±¥à¥ê¤¬Ãæ¹â6Ç¯´ÖÂîµåÉô¤Ë½êÂ°¤·¡¢ÃÄÂÎÀï¤ÇÅìµþÅÔ¥Ù¥¹¥È8¤Þ¤Ç¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¼ÂÎÏ¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£»û²È¤Ï¥±¥à¥ê¤Ë»õ¤¬Î©¤¿¤º¡¢ÊÖ¤êÆ¤¤Á¤Ë¤µ¤ì¤ë¡£ÁêÊý¤ÎµØ¤òÆ¤¤Ä¤¿¤á¤Ë¥¨¡¼¥¹¤¬¥±¥à¥ê¤ËÄ©¤ß¡¢ÇÈÍð¤¬´¬¤µ¯¤³¤ë¡Ê!?¡Ë¡£