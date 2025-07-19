µ×ÊÝ·ú±Ñ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤¢¤ÎÇØÈÖ¹æ¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ª¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬°ìÈÖ¤¦¤Þ¤¤¿Í¤¬¤Ä¤±¤ëÇØÈÖ¹æ¡×
ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¿µ×ÊÝ·ú±Ñ¤Ï¡¢6·î¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç24ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
Æ±·î¤Î¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢Àï¤Ç¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ½é¤á¤ÆÇØÈÖ¹æ10¤È¥¥ã¥×¥Æ¥ó¥Þ¡¼¥¯¤òÂ÷¤µ¤ì¤¿¡£
ÉáÃÊ¡¢10ÈÖ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ëÆ²°ÂÎ§¤¬ÉÔºß¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢½é¤á¤Æ¥¨¡¼¥¹ÈÖ¹æ¤òÇØÉé¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥ê¥¢¥ë¡Ø¥¥ã¥×¥Æ¥óÍã¡Ù¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤ë¤Ê¤«¡¢µ×ÊÝ¤Ï¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤Î¡Øµ×ÊÝ·ú±Ñ¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óGOLD¡Ù¤Ç¡¢10ÈÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö10ÈÖ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤âÊ¬¤«¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬°ìÈÖ¤¦¤Þ¤¤¿Í¤¬¤Ä¤±¤ëÇØÈÖ¹æ¤Ê¤Î¤Ç¡£
ËÍ¤â¤¹¤´¤¤»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤éÆ´¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥Ó¥Ö¥¹¤Ê¤ó¤«¤âÎý½¬¤Ç10ÈÖ¤ò¥³¥½¥³¥½Ãµ¤·¤Æ¤Ä¤±¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ê¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤´¤¤´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
Îý½¬¤ÇÃåÍÑ¤¹¤ë¥Ó¥Ö¥¹¡Ê¥¼¥Ã¥±¥ó¡Ë¤Ç¤â10ÈÖ¤òÁª¤Ö¤Û¤É¡¢¤ä¤Ï¤ê»×¤¤Æþ¤ì¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡ÖÇØÈÖ¹æ10¤ò¤ä¤á¤¿¡×¥¹¥¿¡¼10¿Í
°ìÊý¡¢ÂåÉ½¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤Þ¤ÀÊÁ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤«¤é»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿ºÝ¤Ë¤ÏÆ¬¤¬¿¿¤ÃÇò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£