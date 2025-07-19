¶î½ü¥Ò¥°¥Þ¤ÎÂÎÌÓ¡¢ÃËÀ¤Î°áÎà¤Ë¡¡ËÌ³¤Æ»Ê¡ÅçÄ®¤Î½±·â»àË´»ö¸Î
¡¡ËÌ³¤Æ»Ê¡ÅçÄ®¤Ç¿·Ê¹ÇÛÃ£°÷¤ÎÃËÀ¤¬¥Ò¥°¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì»àË´¤·¤¿»ö¸Î¤Ç¡¢18Æü¤ËÆ±Ä®¤Ç¶î½ü¤µ¤ì¤¿¥Ò¥°¥Þ¤ÎDNA·¿¤òËÌ³¤Æ»¤¬´ÕÄê¤·¤¿·ë²Ì¡¢ÃËÀ¤Î°áÎà¤ËÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤¿ÂÎÌÓ¤Î¤â¤Î¤È°ìÃ×¤·¤¿¤³¤È¤¬19Æü¡¢Æ»´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃËÀ¤ò½±¤Ã¤¿¥Ò¥°¥Þ¤¬»Ä¤·¤¿ÂÎÌÓ¤ÎDNA·¿¤Ï¡¢2021Ç¯¤ËÆ±Ä®¤Ç½÷À¤ò½±·â¤·¤Æ»àË´¤µ¤»¤¿¥Ò¥°¥Þ¤Î¤â¤Î¤È¤â°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ËÌ³¤Æ»Î©Áí¹ç¸¦µæµ¡¹½¤Ï14Æü¡¢ÀìÌç²È¤òÇÉ¸¯¤·¤Æ½±·â¸½¾ì¤ò´Þ¤à4¥«½ê¤Ç¥Ò¥°¥Þ¤ÎÂÎÌÓ¤òºÎ¼è¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÂÀ×¤Ê¤É¤«¤é¾¯¤Ê¤¯¤È¤â2Æ¬¤Î¥Ò¥°¥Þ¤¬½ÐË×¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÂÎÌÓ¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿·ë²Ì¡¢Á´¤Æ¤¬Æ±°ì¸ÄÂÎ¤Î¤â¤Î¤ÈÈ½ÌÀ¤·¤¿¡£