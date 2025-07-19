¡Ö·ò¹¯ÊÝ¸±¤Î²ÃÆþ¼Ô¡×¤Ï¡ÖÁòº×Èñ¡×¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤ë¡© ¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ö»Ùµë¶â³Û¡×¤Ëº¹¤Ï¤¢¤ë¤Î¡©
·ò¹¯ÊÝ¸±¤Î²ÃÆþ¼Ô¤¬Áòº×Èñ¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤ë¾ò·ï¤È¤Ï
·ò¹¯ÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¡¢Áòµ·¤ò¼¹¤ê¹Ô¤Ã¤¿¿Í¤ËÂÐ¤·¤ÆÁòº×Èñ¤¬»ÙÊ§¤ï¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¹ñÌ±·ò¹¯ÊÝ¸±Ë¡Âè58¾ò¤Ç¤Ï¡Ö»ÔÄ®Â¼µÚ¤ÓÁÈ¹ç¤Ï¡¢ÈïÊÝ¸±¼Ô¤Î½Ð»ºµÚ¤Ó»àË´¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¾òÎãËô¤Ïµ¬Ìó¤ÎÄê¤á¤ë¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ê¡¢½Ð»º°é»ù°ì»þ¶â¤Î»ÙµëËô¤ÏÁòº×Èñ¤Î»Ùµë¼ã¤·¤¯¤ÏÁòº×¤ÎµëÉÕ¤ò¹Ô¤¦¤â¤Î¤È¤¹¤ë¡£¡×¤ÈÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
¤¤¤¯¤é¼õ¤±¼è¤ì¤ë¤«¤Ï¼«¼£ÂÎ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢»öÁ°¤Ë³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Îã¤¨¤Ð¡¢ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂçºåÉÜÂçºå»Ô¡¢ËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»Ô¤ÇµëÉÕ¶â³Û¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡§7Ëü±ß
¡¦ÂçºåÉÜÂçºå»Ô¡§5Ëü±ß
¡¦ËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»Ô¡§3Ëü±ß
¤Þ¤¿¡¢Á´¹ñ·ò¹¯ÊÝ¸±¶¨²ñ¡Ê¶¨²ñ¤±¤ó¤Ý¡Ë¤Î¾ì¹ç¡¢Áòº×Èñ¤Ë¤¢¤¿¤ëµëÉÕ¶â¤Ï°Ê²¼¤Î3¼ïÎà¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ËäÁòÎÁ¡§Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ËÜ¿Í¤¬À¸·×¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¬ËäÁò¤ò¹Ô¤¦¾ì¹ç¡¢5Ëü±ß¤ò»Ùµë
¡¦ËäÁòÈñ¡§ËäÁòÎÁ¤Î³ºÅö¼Ô¤¬¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢¼ÂºÝ¤ËËäÁò¤ò¤·¤¿¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ5Ëü±ß¤Þ¤Ç¤ÎÈÏ°Ï¤ÇËäÁò¤Ë¼ÂºÝ¤ËÉ¬Í×¤È¤Ê¤Ã¤¿ÈñÍÑ¤ò»Ùµë
¡¦²ÈÂ²ËäÁòÎÁ¡§ÈïÉÞÍÜ¼Ô¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢ÊÝ¸±²ÃÆþ¼ÔËÜ¿Í¤Ë5Ëü±ß¤ò»Ùµë
²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë·ò¹¯ÊÝ¸±¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤âÊÑÆ°¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¼«¿È¤Î²ÃÆþ¤¹¤ë·ò¹¯ÊÝ¸±¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Áòº×Èñ¤Î¿½ÀÁ¤ËÉ¬Í×¤Ê½ñÎà
Áòº×Èñ¤Ï¿½ÀÁ¤·¤Ê¤¤¤È¼õ¤±¼è¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢¿½ÀÁ´ü¸Â¤ÏÁòµ·¤ò¼¹¤ê¹Ô¤Ã¤¿Æü¤ÎÍâÆü¤«¤é2Ç¯¤Þ¤Ç¤È·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Áá¤¯¿½ÀÁ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÅìµþÅÔ¹Á¶è¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿½ÀÁ¤ËÉ¬Í×¤Ê½ñÎà¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¦¡ÖË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Î»ñ³Ê¾ðÊó¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤â¤Î¡ÊÍ¸ú´ü¸ÂÆâ¤ÎÊÝ¸±¾Ú¡¢»ñ³Ê³ÎÇ§½ñ¡¢»ñ³Ê¾ðÊóÄÌÃÎ½ñÅù¡Ë¡×
¡¦¡ÖÁòµ·¤ÎÎÎ¼ý½ñ¡Ê¸¶ËÜ¡¦Áòµ·¤ò¹Ô¤Ã¤¿¿Í¤Î»áÌ¾¤ÈË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤ÎÁòµ·ÈñÍÑ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬µºÜ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡Ë¡×
¡¦¡ÖÁòµ·¤ò¹Ô¤Ã¤¿¿ÍÌ¾µÁ¤Î¸ýºÂÈÖ¹æ¡×
¡¦¡ÖÁòµ·¤ò¹Ô¤Ã¤¿¿Í¤ÎËÜ¿Í³ÎÇ§½ñÎà¡Ê¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ðー¥«ー¥É¡¢±¿Å¾ÌÈµö¾ÚÅù¡Ë¡×
Á´¹ñ·ò¹¯ÊÝ¸±¶¨²ñ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢»ö¶È¼ç¤Ë¤è¤ë»àË´¤Î¾ÚÌÀ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Áòµ·¤ò¹Ô¤¦Á°¤Ë¡¢¶Ð¤á¤Æ¤¤¤¿²ñ¼Ò¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¾åµ°Ê³°¤Î½ñÎà¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤´¾Ò²ð¤·¤¿É¬Í×½ñÎà¤Ï»²¹Í¤È¤·¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Ë¿½ÀÁ¤¹¤ë¤È¤¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤ò¤è¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤«¤é¿½ÀÁ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Áò¼°ÈñÍÑ¤ÇÉéÃ´¤·¤¿¶â³Û¤ÏÁêÂ³ÀÇ¤«¤é¹µ½ü¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë
Áòµ·¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢ÁêÂ³¿Í¤Ê¤É¤¬ÉéÃ´¤·¤¿Áò¼°¤ÎÈñÍÑ¤Ï¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤Î·×»»»þ¤Ë°ä»ºÁí³Û¤«¤é¹µ½ü¤Ç¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¹ñÀÇÄ£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹µ½ü¤Ç¤¤ëÈñÍÑÎã¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¦²ÐÁò¤äËäÁò¡¢Ç¼¹ü¤ÎÈñÍÑ
¡¦°ä¹ü¤Î²óÁ÷ÈñÍÑ
¡¦¤ªÄÌÌë¤ÎÈñÍÑ
¡¦¤ª»û¤ÎÆÉ·ÐÎÁ
¡¦°äÂÎ¤ÎÁÜº÷¤ä±¿ÈÂ¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿ÈñÍÑ¤Ê¤É
¤â¤·Áò¼°ÈñÍÑ¤òÉéÃ´¤·¤¿¤È¤¤Ï¡¢µëÉÕ¶â¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÁêÂ³ÀÇ¤Î¹µ½ü¤â³èÍÑ¤¹¤ë¤È¡¢¶âÁ¬ÅªÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÃÏ°è¤ä·ò¹¯ÊÝ¸±¤Î¼ïÎà¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁòº×Èñ¤ÏÊÑÆ°¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë
Áòº×Èñ¤Ï¡¢·ò¹¯ÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¡¢¿½ÀÁ¤¹¤ì¤ÐÁòµ·¤ò¤·¤¿¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ»ÙÊ§¤ï¤ì¤ëµëÉÕ¶â¤Ç¤¹¡£¹ñÌ±·ò¹¯ÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¼«¼£ÂÎ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶â³Û¤¬ÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¡£Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ËÜ¿Í¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¼«¼£ÂÎ¤ÎÁòº×Èñ¤òÄ´¤Ù¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢Á´¹ñ·ò¹¯ÊÝ¸±¶¨²ñ²ÃÆþ¼Ô¤Ï¡¢ËäÁòÈñ¤äËäÁòÎÁ¤Ê¤É¤È¤·¤Æ5Ëü±ß¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Û¤«¤Î·ò¹¯ÊÝ¸±¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¶â³Û¤¬ÊÑ¤ï¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Ê¤ª¡¢Áòµ·¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿ÈñÍÑ¤Ï¡¢°ìÉôÁêÂ³ÀÇ¤Î²ÝÀÇ°ä»ºÁí³Û¤«¤é¹µ½ü¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÁêÂ³ÀÇ¤¬¤«¤«¤ë¤È¤¤â¡¢¹µ½ü¤ò»È¤¦¤ÈÀÇÉéÃ´¤¬·Ú¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
½ÐÅµ
e-Gov Ë¡Îá¸¡º÷¡¡¹ñÌ±·ò¹¯ÊÝ¸±Ë¡¡Ê¾¼ÏÂ»°½½»°Ç¯Ë¡Î§ÂèÉ´¶å½½Æó¹æ¡Ë
ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¡¹ñÌ±·ò¹¯ÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¤ÎÁòº×Èñ¤Î¼êÂ³¤
ÂçºåÉÜÂçºå»Ô¡¡Áòº×Èñ¤Î»Ùµë
ËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»Ô¡¡»àË´¤·¤¿¤È¤¡ÊÁòº×Èñ¡Ë
Á´¹ñ·ò¹¯ÊÝ¸±¶¨²ñ¡¡¤´ËÜ¿Í¡¦¤´²ÈÂ²¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤
¹ñÀÇÄ£¡¡No.4129 ÁêÂ³ºâ»º¤«¤é¹µ½ü¤Ç¤¤ëÁò¼°ÈñÍÑ
¼¹É®¼Ô¡§FINANCIAL FIELDÊÔ½¸Éô
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Êー