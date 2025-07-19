45ºÐ¼«¼£ÂÎ¿¦°÷ÃËÀ¡¦²Æ¥Ü¡¼¥Ê¥¹³Û¤Ï¡ÖÎãÇ¯ÄÌ¤ê80Ëü±ß¡£Â¾¿Í¤Ë¤Í¤¿¤Þ¤ì¤ë¶Ú¹ç¤¤¤Ï¤Ê¤¤¡×
²Æ¤Î¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥·¡¼¥º¥óÅþÍè¡£2025Ç¯¤ÎÌ±´Ö´ë¶È¤Î²Æ¤Î¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤Ï¡¢4Ç¯Ï¢Â³¤ÇÁý²Ã¤¬Í½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤Ç¤ÏAll About¤¬Êç½¸¤·¤¿¡Ö2025Ç¯²Æ¤Î¥Ü¡¼¥Ê¥¹Í½Â¬¥¢¥ó¥±¡¼¥È¡×¤«¤é¡¢Â¾¿Í¤Î¥Ü¡¼¥Ê¥¹»ö¾ð¤ò¤Î¤¾¤¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ±µï²ÈÂ²¹½À®¡§ËÜ¿Í¡¢ºÊ¡Ê48ºÐ¡Ë¡¢»Ò¤É¤â3¿Í
¿¦¼ï¡§¸øÌ³°÷¡¦¼«¼£ÂÎ¶ÐÌ³
¸ÛÍÑ·ÁÂÖ¡§¸øÌ³°÷¡ÊÀµµ¬¿¦°÷¡Ë
¶ÐÌ³Ç¯¿ô¡§20¡Á25Ç¯
À¤ÂÓÇ¯¼ý¡§ËÜ¿Í700Ëü±ß¡¢ÇÛ¶ö¼Ô0±ß
À¤ÂÓ¶âÍ»»ñ»º¡§¸½ÍÂ¶â950Ëü±ß¡¢¥ê¥¹¥¯»ñ»º0±ß
2025Ç¯¤Î²Æ¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏºòÇ¯¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡Ö¤¢¤Þ¤êÊÑ¤ï¤é¤Ê¤½¤¦¡×¤È¤¢¤ê¡¢³ÛÌÌ¤Ç¡Ö80Ëü±ß¡×¤ÈÍ½ÁÛ¡£
¡Ö2024Ç¯¤â³ÛÌÌ¤Ç80Ëü±ß¤À¤Ã¤¿¡£¶ÐÂ³Ç¯¿ô¤ÇÁý¤¨¤ë¤¬¡¢1Ç¯Ã±°Ì¤Ç¤Ï¤¿¤¤¤·¤ÆÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤È¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¼þ°Ï¤«¤é¤Ï¥Ü¡¼¥Ê¥¹³Û¤ò¡Ö¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¬¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¸øÌ³°÷¤Ï¤¤¤¤¤è¤Ê¡¼¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢Ã¯¤Ç¤â¤Ê¤ì¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢ÅØÎÏ¤·¤Æ¤Ê¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡×¤È¥Á¥¯¥ê¡£
¡ÖÀÇ¶â¤«¤é¡Ê¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤ò¡Ë»ÙÊ§¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¯¥»¤Ë¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤ò»ý¤¿¤ì¤ë¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤â¤¤Á¤ó¤ÈÇ¼ÀÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢ºÒ³²»þ¤ÏÅ·°ú¤¤ÇÈïºÒÃÏ¤ÎÉü¶½¤Î¤¿¤á¤ËËè·î1Ëü±ß¤È¤«¤ò¿ôÇ¯¤Ë¤ï¤¿¤êÇ¼¤á¤Æ¤¤¤ë¡£·Êµ¤¤Î¤è¤¤»þ¤â°¤¤¤È¤¤âÊÑÆ°¤¬¤Ê¤¤¤À¤±¤Ç¡¢¤Í¤¿¤Þ¤ì¤ë¶Ú¹ç¤¤¤Ï¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤¬¡¢¾Ð¤Ã¤Æ¼õ¤±Î®¤¹¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤Î¤¬¸½¼Â¤À¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤Î»È¤¤Æ»¤Ï¡Ö¼ê¼è¤ê¤ÎÈ¾Ê¬¤Ï½»Âð¥í¡¼¥óÊÖºÑ¡£¼Ö¸¡¤Ë13Ëü±ß¡£ÉáÃÊ¤ÎÀ¸³èÈñ¤È¤·¤Æ¡¢Ìó·î1Ëü5000±ß¡ßÈ¾Ç¯Ê¬¡á10Ëü±ß¡£»Ä¤ì¤ÐÃùÃß¡×¤È¤Î¤³¤È¡£Àè¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ·ø¼Â¤Ê¥×¥é¥ó¤òÎ©¤Æ¤Æ¤ª¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
¢¨ËÜÊ¸¥«¥®¥«¥Ã¥³Æâ¤Î²óÅú¼Ô¥³¥á¥ó¥È¤Ï¤Ê¤ë¤Ù¤¯¸¶Ê¸¤Ë½àµò¤·¤¿·Á¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¢¨¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤ÎÅö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤È¤Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä¶â³Û¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤¬°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¢¨Åê¹Æ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Î¤¿¤á¡¢ÆâÍÆ¤ÎÀµ³ÎÀ¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó
(Ê¸:¤¢¤ë¤¸¤ã¤ó ÊÔ½¸Éô)
¤³¤³¤Ç¤ÏAll About¤¬Êç½¸¤·¤¿¡Ö2025Ç¯²Æ¤Î¥Ü¡¼¥Ê¥¹Í½Â¬¥¢¥ó¥±¡¼¥È¡×¤«¤é¡¢Â¾¿Í¤Î¥Ü¡¼¥Ê¥¹»ö¾ð¤ò¤Î¤¾¤¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
²óÅú¼Ô¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë²óÅú¼ÔËÜ¿Í¡§45ºÐÃËÀ
Æ±µï²ÈÂ²¹½À®¡§ËÜ¿Í¡¢ºÊ¡Ê48ºÐ¡Ë¡¢»Ò¤É¤â3¿Í
¿¦¼ï¡§¸øÌ³°÷¡¦¼«¼£ÂÎ¶ÐÌ³
¸ÛÍÑ·ÁÂÖ¡§¸øÌ³°÷¡ÊÀµµ¬¿¦°÷¡Ë
¶ÐÌ³Ç¯¿ô¡§20¡Á25Ç¯
À¤ÂÓ¶âÍ»»ñ»º¡§¸½ÍÂ¶â950Ëü±ß¡¢¥ê¥¹¥¯»ñ»º0±ß
¡Ö²Æ¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤Ï³ÛÌÌ¤Ç80Ëü±ß¤ÈÍ½ÁÛ¡×º£²ó¤ÎÅê¹Æ¼Ô¤Ï¡¢¤È¤¢¤ë¼«¼£ÂÎ¤ÎÀµµ¬¿¦°÷¤È¤·¤Æ20Ç¯°Ê¾å¶Ð¤á¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦45ºÐ¤ÎÃËÀ¡£
2025Ç¯¤Î²Æ¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏºòÇ¯¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡Ö¤¢¤Þ¤êÊÑ¤ï¤é¤Ê¤½¤¦¡×¤È¤¢¤ê¡¢³ÛÌÌ¤Ç¡Ö80Ëü±ß¡×¤ÈÍ½ÁÛ¡£
¡Ö2024Ç¯¤â³ÛÌÌ¤Ç80Ëü±ß¤À¤Ã¤¿¡£¶ÐÂ³Ç¯¿ô¤ÇÁý¤¨¤ë¤¬¡¢1Ç¯Ã±°Ì¤Ç¤Ï¤¿¤¤¤·¤ÆÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤È¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö·Êµ¤¤Î¤è¤¤»þ¤â°¤¤¤È¤¤âÊÑÆ°¤¬¤Ê¤¤¤À¤±¡£¤Í¤¿¤Þ¤ì¤ë¶Ú¹ç¤¤¤Ï¤Ê¤¤¡×º£¤Î»Å»öÆâÍÆ¤Ë¥Ü¡¼¥Ê¥¹³Û¤¬¸«¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤È¤ÎÌä¤¤¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤É¤Á¤é¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¡×¤ÈÅê¹Æ¼Ô¡£¡Ö¼Ò²ñÊÝ¾ãÈñ¤ò¼è¤é¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð½½Ê¬¤À¤¬¡¢°ú¤«¤ì¤ë¤ÈÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¤È·ë¶É¤Î¤È¤³¤íÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¼þ°Ï¤«¤é¤Ï¥Ü¡¼¥Ê¥¹³Û¤ò¡Ö¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¬¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¸øÌ³°÷¤Ï¤¤¤¤¤è¤Ê¡¼¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢Ã¯¤Ç¤â¤Ê¤ì¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢ÅØÎÏ¤·¤Æ¤Ê¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡×¤È¥Á¥¯¥ê¡£
¡ÖÀÇ¶â¤«¤é¡Ê¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤ò¡Ë»ÙÊ§¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¯¥»¤Ë¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤ò»ý¤¿¤ì¤ë¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤â¤¤Á¤ó¤ÈÇ¼ÀÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢ºÒ³²»þ¤ÏÅ·°ú¤¤ÇÈïºÒÃÏ¤ÎÉü¶½¤Î¤¿¤á¤ËËè·î1Ëü±ß¤È¤«¤ò¿ôÇ¯¤Ë¤ï¤¿¤êÇ¼¤á¤Æ¤¤¤ë¡£·Êµ¤¤Î¤è¤¤»þ¤â°¤¤¤È¤¤âÊÑÆ°¤¬¤Ê¤¤¤À¤±¤Ç¡¢¤Í¤¿¤Þ¤ì¤ë¶Ú¹ç¤¤¤Ï¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤¬¡¢¾Ð¤Ã¤Æ¼õ¤±Î®¤¹¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤Î¤¬¸½¼Â¤À¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤Î»È¤¤Æ»¤Ï¡Ö¼ê¼è¤ê¤ÎÈ¾Ê¬¤Ï½»Âð¥í¡¼¥óÊÖºÑ¡£¼Ö¸¡¤Ë13Ëü±ß¡£ÉáÃÊ¤ÎÀ¸³èÈñ¤È¤·¤Æ¡¢Ìó·î1Ëü5000±ß¡ßÈ¾Ç¯Ê¬¡á10Ëü±ß¡£»Ä¤ì¤ÐÃùÃß¡×¤È¤Î¤³¤È¡£Àè¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ·ø¼Â¤Ê¥×¥é¥ó¤òÎ©¤Æ¤Æ¤ª¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
¢¨ËÜÊ¸¥«¥®¥«¥Ã¥³Æâ¤Î²óÅú¼Ô¥³¥á¥ó¥È¤Ï¤Ê¤ë¤Ù¤¯¸¶Ê¸¤Ë½àµò¤·¤¿·Á¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¢¨¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤ÎÅö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤È¤Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä¶â³Û¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤¬°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¢¨Åê¹Æ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Î¤¿¤á¡¢ÆâÍÆ¤ÎÀµ³ÎÀ¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó
(Ê¸:¤¢¤ë¤¸¤ã¤ó ÊÔ½¸Éô)