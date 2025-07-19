¡ÚRIZIN¡ÛÎëÌÚÀéÍµ¤Î¿·´ë²è¡Ø¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¥¥Ã¥Á¥ó¡Ù¥¹¥¿¡¼¥È¡¡½é²ó¥²¥¹¥È¤Î¼íÌî±Ñ¹§¤È°Õµ¤Åê¹ç
¡¡ABEMA¤Ç¤Ï¡¢RIZIN¤¬27Æü¤Ë¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡ØÄ¶RIZIN.4 ¿¿²Æ¤Î·ö²Þº×¤ê¡Ù¤ò¡¢¡ÖABEMA PPV¡Ê¥¢¥Ù¥Þ ¥Ú¥¤¥Ñ¡¼¥Ó¥å¡¼¡Ë¡×¤Ë¤ÆÁ´»î¹çÀ¸Ãæ·Ñ¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢ABEMA³ÊÆ®¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¸ø¼°YouToube¤Ç¡¢ÎëÌÚÀéÍµÁª¼ê¤Ë¤è¤ë¿·´ë²è¡ØÎëÌÚÀéÍµ¤Î¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¥¥Ã¥Á¥ó¡Ù¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÎëÌÚÀéÍµ¤Î¿·´ë²è¡Ø¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¥¥Ã¥Á¥ó¡Ù¥¹¥¿¡¼¥È¡ª
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢ÍÄ¤¤º¢¤«¤éÎÁÍý¤¬¹¥¤¤Ç¡¢Ä´ÍýÀìÌç³Ø¹»¤Ç3Ç¯´Ö³Ø¤Ó¡¢¤µ¤é¤Ë2Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ±ÉÍÜ»Î¤ÎÊÙ¶¯¤â¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÎëÌÚÁª¼ê¤¬¡¢¡È¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¡É¤Ê¥²¥¹¥È¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¡È¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¡É¤ËÈþÌ£¤·¤¤ÎÁÍý¤ò¤Õ¤ë¤Þ¤¦¡¢¥°¥ë¥á¡ß³ÊÆ®µ»¤Î¿·´¶³Ð¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡£
¡¡µÇ°¤¹¤Ù¤½é²ó¥²¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¼íÌî±Ñ¹§¤¬ÅÐ¾ì¡£¡ØRIZINÃËº×¤ê¡Ù¤Ç¡ÖABEMA PPV¡×¤ÎÉû²»À¼´ë²è¤Ç¡ÈÎ¢¼Â¶·¡É¤òÌ³¤á¤¿¼íÌî¤Ï¡¢Ä«ÁÒÌ¤ÍèÁª¼ê¤È·ãÆ®¤ò·«¤ê¹¤²¤¿ÎëÌÚÁª¼ê¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÇ®¤¤ÁÛ¤¤¤ò¸ì¤ê¡¢¡ÖËÍ¤Î¼Â¶·¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡© ¸«¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·ÎëÌÚÁª¼ê¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¯¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÅú¤¨¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Ö¡ÊSNS¤Î¡ËÀÚ¤êÈ´¤Æ°²è¤Ç¸«¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÊÖ¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÎÎÁÍý¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢¡Ö½÷»Ò¶»¥¥å¥ó¥¥å¥ó¢§¡Ê¥Ï¡¼¥È¡Ë¥¤¥±¥á¥ó¥°¥ë¥á¡×¡£¡Ö±ü¤µ¤ó¤ò¤â¤¦°ìÅÙ¹û¤ì¤µ¤»¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦¼íÌî¤«¤é¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ÎëÌÚÁª¼ê¤¬·Ü¤à¤ÍÆù¤ò»È¤Ã¤¿¡È¥«¥ª¥Þ¥ó¥¬¥¤¡É¥ì¥·¥Ô¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£ÎÁÍý¤ò°ì½ï¤Ëºî¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢·Ú²÷¤Ê¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤ë2¿Í¡£ÎëÌÚÁª¼ê¤¬¡ÖÎÁÍý¤ò»Ï¤á¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢¥Ú¥ë¡¼½Ð¿È¤ÎÉã¤Î±Æ¶Á¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢¼íÌî¤Ï¡ÖËÍ¤â¥Ú¥ë¡¼¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÆüËÜ¤Î¥Ê¥ó¥Ñ¤Ã¤Æ¡Ø¤ª»Ð¤µ¤ó¡¢¤¤¤Þ²¿¤·¤Æ¤ë¤Î¡©¡Ù¤Ã¤Æ´¶¤¸¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¤Ç¤â¥Ú¥ë¡¼¤Ã¤Æ¡¢¥¦¥¤¥ó¥¯¤·¤Æ½÷À¤¬¥Ë¥³¤Ã¤Æ¾Ð¤Ã¤¿¤éOK¤Ã¤ÆËÜÅö¡©¡×¤È¼ÁÌä¤·¤¿¡£
¡¡ÎëÌÚÁª¼ê¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢¥Ú¥ë¡¼¤Ï¥¦¥¤¥ó¥¯¤Î¹ñ¤Ç¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¡¢¡ÖÆîÊÆ¤Î¿Í¤Ã¤Æ°ìÌÜ¹û¤ì¤·¤ä¤¹¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ËÍ¤â¤½¤¦¤Ç¡¢º£Æü¤³¤³¤ËÍè¤ëÅÓÃæ¤Ç5¡¢6¿Í¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð¤ï¤»¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥È¡¼¥¯Ãæ¤Ë¤Ï»×¤ï¤Ì2¿Í¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¡£ÎëÌÚÁª¼ê¤¬¡Ö¥Ð¥¤¥ª¥Ï¥¶¡¼¥É¤ä¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¼íÌî¤Ï¡ÖÂç¹¥¤¡×¤ÈÂ¨Åú¡£ÎëÌÚÁª¼ê¤â¡ÖËÍ¤âÂç¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª1ºîÌÜ¤«¤éºÇ¿·ºî¤Þ¤ÇÁ´Éô¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¥²¡¼¥à¹¥¤Æ±»Î¤Ç°Õµ¤Åê¹ç¤¹¤ë°ìËë¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÎëÌÚÀéÍµ¤Î¿·´ë²è¡Ø¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¥¥Ã¥Á¥ó¡Ù¥¹¥¿¡¼¥È¡ª
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢ÍÄ¤¤º¢¤«¤éÎÁÍý¤¬¹¥¤¤Ç¡¢Ä´ÍýÀìÌç³Ø¹»¤Ç3Ç¯´Ö³Ø¤Ó¡¢¤µ¤é¤Ë2Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ±ÉÍÜ»Î¤ÎÊÙ¶¯¤â¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÎëÌÚÁª¼ê¤¬¡¢¡È¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¡É¤Ê¥²¥¹¥È¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¡È¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¡É¤ËÈþÌ£¤·¤¤ÎÁÍý¤ò¤Õ¤ë¤Þ¤¦¡¢¥°¥ë¥á¡ß³ÊÆ®µ»¤Î¿·´¶³Ð¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡£
¡¡º£²ó¤ÎÎÁÍý¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢¡Ö½÷»Ò¶»¥¥å¥ó¥¥å¥ó¢§¡Ê¥Ï¡¼¥È¡Ë¥¤¥±¥á¥ó¥°¥ë¥á¡×¡£¡Ö±ü¤µ¤ó¤ò¤â¤¦°ìÅÙ¹û¤ì¤µ¤»¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦¼íÌî¤«¤é¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ÎëÌÚÁª¼ê¤¬·Ü¤à¤ÍÆù¤ò»È¤Ã¤¿¡È¥«¥ª¥Þ¥ó¥¬¥¤¡É¥ì¥·¥Ô¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£ÎÁÍý¤ò°ì½ï¤Ëºî¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢·Ú²÷¤Ê¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤ë2¿Í¡£ÎëÌÚÁª¼ê¤¬¡ÖÎÁÍý¤ò»Ï¤á¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢¥Ú¥ë¡¼½Ð¿È¤ÎÉã¤Î±Æ¶Á¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢¼íÌî¤Ï¡ÖËÍ¤â¥Ú¥ë¡¼¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÆüËÜ¤Î¥Ê¥ó¥Ñ¤Ã¤Æ¡Ø¤ª»Ð¤µ¤ó¡¢¤¤¤Þ²¿¤·¤Æ¤ë¤Î¡©¡Ù¤Ã¤Æ´¶¤¸¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¤Ç¤â¥Ú¥ë¡¼¤Ã¤Æ¡¢¥¦¥¤¥ó¥¯¤·¤Æ½÷À¤¬¥Ë¥³¤Ã¤Æ¾Ð¤Ã¤¿¤éOK¤Ã¤ÆËÜÅö¡©¡×¤È¼ÁÌä¤·¤¿¡£
¡¡ÎëÌÚÁª¼ê¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢¥Ú¥ë¡¼¤Ï¥¦¥¤¥ó¥¯¤Î¹ñ¤Ç¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¡¢¡ÖÆîÊÆ¤Î¿Í¤Ã¤Æ°ìÌÜ¹û¤ì¤·¤ä¤¹¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ËÍ¤â¤½¤¦¤Ç¡¢º£Æü¤³¤³¤ËÍè¤ëÅÓÃæ¤Ç5¡¢6¿Í¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð¤ï¤»¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥È¡¼¥¯Ãæ¤Ë¤Ï»×¤ï¤Ì2¿Í¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¡£ÎëÌÚÁª¼ê¤¬¡Ö¥Ð¥¤¥ª¥Ï¥¶¡¼¥É¤ä¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¼íÌî¤Ï¡ÖÂç¹¥¤¡×¤ÈÂ¨Åú¡£ÎëÌÚÁª¼ê¤â¡ÖËÍ¤âÂç¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª1ºîÌÜ¤«¤éºÇ¿·ºî¤Þ¤ÇÁ´Éô¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¥²¡¼¥à¹¥¤Æ±»Î¤Ç°Õµ¤Åê¹ç¤¹¤ë°ìËë¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£