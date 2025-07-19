¡Ú¹Åç¡Û»²±¡Áª¡¡¤¢¤¹ÅêÉ¼¡¡ÅêÉ¼½ê¤ÎÀßÃÖ¿Ê¤à
19Æü¡¢»²µÄ±¡Áªµó¤ÎÅêÉ¼Æü¤¬ÌÀÆü¤ËÇ÷¤ê¡¢¹Åç¸©Æâ³ÆÃÏ¤Ç¤ÏÅêÉ¼½ê¤ÎÀßÃÖ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¹Åç»ÔÃæ¶è¤ÎÖðÄ®¾®³Ø¹»¤Ç¤Ï¡¢¹Åç»Ô¤Î¿¦°÷¤é¤¬ÅêÉ¼ÍÑ»æ¤ò½ñ¤¹þ¤à´ù¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤¿¤ê¡¢ÅêÉ¼È¢¤òÀßÃÖ¤·¤¿¤ê¤È½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸©Æâ¤Ç¤Ï£±£²£±£·¥«½ê¤ÎÅêÉ¼½ê¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¡¢Í¸¢¼Ô¤Ï£²£²£·Ëü¿Í¤¢¤Þ¤ê¤Ç¡¢¹Åç¸©Áªµó¶è¤Ë¤Ï²áµîºÇÂ¿¤ËÊÂ¤Ö£±£°¿Í¤¬Î©¸õÊä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Á°²ó¤Î»²±¡Áª¤ÎÅêÉ¼Î¨¤Ï£´£¶¡¥£·£¹¡ó¤Ç¡¢£±£³Æü»þÅÀ¤Ç¤Î´üÆüÁ°ÅêÉ¼¤Ï¡¢¤ª¤è¤½£±£·Ëü£·£°£°£°¿Í¤È¡¢Á°²ó¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£²£°Æü¤ÎÅêÉ¼¤Ï°ìÉô¤ÎÅêÉ¼½ê¤ò½ü¤¡¢¸áÁ°£·»þ¤«¤é¸á¸å£¸»þ¤Þ¤Ç¤ÇÂ¨Æü³«É¼¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£