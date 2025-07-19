´ß°æ¤æ¤¤Î¡ßµÜÂôÉ¹µûW¼ç±é¡Øº´Æ£¤µ¤ó¤Èº´Æ£¤µ¤ó¡Ù¡¢É×ÉØ¤¢¤ë¤¢¤ëËþºÜ¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê»Ñ¤ò±Ç¤·½Ð¤¹ÆÃÊó²ò¶Ø
¡¡´ß°æ¤æ¤¤Î¤ÈµÜÂôÉ¹µû¤¬¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤¹¤ë±Ç²è¡Øº´Æ£¤µ¤ó¤Èº´Æ£¤µ¤ó¡Ù¤è¤ê¡¢´ß°æ¡õµÜÂô±é¤¸¤ëÉ×ÉØ¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê»Ñ¤ò±Ç¤·½Ð¤¹ÆÃÊó¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û´ß°æ¤æ¤¤Î¡ßµÜÂôÉ¹µû¤¬É×ÉØÌò¡ª¡¡±Ç²è¡Øº´Æ£¤µ¤ó¤Èº´Æ£¤µ¤ó¡Ù¡È¤°¤é¤Ã¤°¤é¡ÉÉ×ÉØ¤ÎÆü¾ï¤Ë¶¦´¶É¬»ê¤ÊÆÃÊó
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢Âè32²óÅìµþ¹ñºÝ±Ç²èº×ÆüËÜ±Ç²è¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥åÉôÌç¤Ç¤â¾å±Ç¤µ¤ì¤¿2020Ç¯¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ø¥ß¥»¥¹¡¦¥Î¥¤¥º¥£¡Ù¤Ç¤½¤Î¿Í´Ö¤Îµ¡Èù¤òÀäÌ¯¤ËÉÁ¤¡¢´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤Î¼êÏÓ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅ·ÌîÀé¿Ò¤ÎºÇ¿·ºî¡£
¡¡¡ÈÉ×ÉØ¡É¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤ò¼´¤Ë¡¢¿Í¤È¿Í¤È¤Î´Ø·¸¤òÃúÇ«¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ¥Ò¥ê¥Ò¥ê¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¥ê¥¢¥ë¤ËÉÁ¤¤¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£ÉÄ»ú¤¬¡Èº´Æ£¡ÉÆ±»Î¤Î¥µ¥Á¤È¥¿¥â¥Ä¤¬¡¢¸òºÝ¡¢·ëº§¡¢½Ð»º¤ò·Ð¤ÆÊâ¤ó¤À15Ç¯´Ö¤òÃúÇ«¤ËÉÁ¤½Ð¤¹¡£ÉÄ»ú¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢É×ÉØ¤È¤¤¤¦´Ø·¸¤Ï¾ï¤ËÍÉ¤ìÆ°¤¡¢¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¤¡¢ÊÑ²½¤·Â³¤±¤ë¡½¤½¤ó¤Ê¡È¥ê¥¢¥ë¤ÊÉ×ÉØ¡É¤Î¤«¤¿¤Á¤ËÇ÷¤ëÃ¯¤â¤¬¶¦´¶¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦Êª¸ì¤À¡£
¡¡º´Æ£¥µ¥Á¡Ê22¡Ë¤Ï¡¢¥À¥ó¥¹¹¥¤¤Î³èÈ¯¤Ê¥¢¥¦¥È¥É¥¢ÇÉ¡£º´Æ£¥¿¥â¥Ä¡Ê23¡Ë¤Ï¡¢ÀµµÁ´¶¤Î¶¯¤¤¿¿ÌÌÌÜ¤Ê¥¤¥ó¥É¥¢ÇÉ¡£ÀµÈ¿ÂÐ¤ÊÀ³Ê¤À¤¬¤Ê¤¼¤«µ¤¤¬¹ç¤¤¡¢Äø¤Ê¤¯¤·¤ÆÉÕ¤¹ç¤¤Æ±À³¤ò»Ï¤á¤ë¡£¤½¤·¤Æ5Ç¯¸å¡£ÊÛ¸î»Î¤òÌ´¸«¤ë¥¿¥â¥Ä¤Ï¡¢»ÊË¡»î¸³¤ò¼õ¤±¤ë¤¬ÉÔ¹ç³Ê¤¬Â³¤¯¡£¤·¤«¤·Äü¤á¤º¤Þ¤¿Ä©Àï¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥¿¥â¥Ä¤ò±þ±ç¤¹¤ë¥µ¥Á¤Ï¡¢°ì¿Í¸ÉÆÈ¤Ë´èÄ¥¤ë¥¿¥â¥Ä¤ò½õ¤±¤è¤¦¤È¡¢°ì½ï¤ËÊÙ¶¯¤ò¤Ï¤¸¤á¤ë¤È¡¢ÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÉÔ¹ç³Ê¤À¤Ã¤¿¥¿¥â¥Ä¤È¤ÏÈ¿ÂÐ¤Ë¡¢¥µ¥Á¤¬»ÊË¡»î¸³¤Ë¼õ¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ä¡£¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Î¥µ¥Á¤È¡¢¥×¥é¥¤¥É¤¬¥º¥¿¥º¥¿¤Î¥¿¥â¥Ä¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥µ¥Á¤ÎÇ¥¿±¤¬È¯³Ð¡£¤Õ¤¿¤ê¤Ï·ëº§¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡Ä¡£
¡¡¿Ä¤¬¶¯¤¯ÌÀ¤ë¤¤º´Æ£¥µ¥ÁÌò¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢´ß°æ¤æ¤¤Î¡£¤½¤·¤Æ¿¿ÌÌÌÜ¤Ç¥¤¥ó¥É¥¢¤Êº´Æ£¥¿¥â¥ÄÌò¤ò¡¢µÜÂôÉ¹µû¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿ÆÃÊó±ÇÁü¤Ï¡¢¥×¥í¥Ý¡¼¥º¥·¡¼¥ó¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£Èù¾Ð¤Þ¤·¤¯²¹¤«¤Ê¶õµ¤¤¬Î®¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¼¡¤Î½Ö´Ö¡¢º³ºÙ¤Ê²ñÏÃ¤¬¡È·ö²Þ¤Î²Ð¼ï¡É¤È¤Ê¤ë¡Ä¡£¥µ¥Á¤¬²¿µ¤¤Ê¤¯¥¿¥â¥Ä¤Ë¡Ö¥È¥¤¥ì¥Ã¥È¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤Ê¤¤¤è¡¼¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢¥¿¥â¥Ä¤Ï¡ÖËÍ¤ËÇã¤Ã¤Æ¤³¤¤¤Ã¤ÆÌ¿Îá¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¡©¡×¤ÈÄËÎõ¤ÊÊÖÅú¤òÊü¤Ä¡£¤µ¤é¤ËÃ¦¤®¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿·¤²¼¤ò¤á¤°¤Ã¤ÆÅê¤²¹ç¤¤¤Î·ö²Þ¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢´¶¾ð¤Î¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¤¤¬·ã¤·¤µ¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤¯¡Ä¡£²È»ö¡¢°é»ù¡¢»Å»ö¡¢¤½¤·¤ÆÌ´¤Ê¤É¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÉÔËþ¤ä¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¾¯¤·¤º¤ÄÀÑ¤ß½Å¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¦¤³¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Ï¡¢É×ÉØ¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ç¡È¤¢¤ë¤¢¤ë¡É¤Î»Ñ¤ò±Ç¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÂç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ë °¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¡¤°¤é¤Ã¤°¤é¡×¤ÊÉ×ÉØ¤Î´Ø·¸À¤¬¡¢Å·Ìî´ÆÆÄ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¾Ð¤¤¤ÈÀÚ¤Ê¤µ¤ò¸ò¤¨¤ÆÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¶¦´¶ÅÙ¤Î¹â¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±Ç²è¡Øº´Æ£¤µ¤ó¤Èº´Æ£¤µ¤ó¡Ù¤Ï¡¢11·î28Æü¸ø³«¡£
¡ÚÆ°²è¡Û´ß°æ¤æ¤¤Î¡ßµÜÂôÉ¹µû¤¬É×ÉØÌò¡ª¡¡±Ç²è¡Øº´Æ£¤µ¤ó¤Èº´Æ£¤µ¤ó¡Ù¡È¤°¤é¤Ã¤°¤é¡ÉÉ×ÉØ¤ÎÆü¾ï¤Ë¶¦´¶É¬»ê¤ÊÆÃÊó
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢Âè32²óÅìµþ¹ñºÝ±Ç²èº×ÆüËÜ±Ç²è¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥åÉôÌç¤Ç¤â¾å±Ç¤µ¤ì¤¿2020Ç¯¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ø¥ß¥»¥¹¡¦¥Î¥¤¥º¥£¡Ù¤Ç¤½¤Î¿Í´Ö¤Îµ¡Èù¤òÀäÌ¯¤ËÉÁ¤¡¢´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤Î¼êÏÓ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅ·ÌîÀé¿Ò¤ÎºÇ¿·ºî¡£
¡¡¡ÈÉ×ÉØ¡É¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤ò¼´¤Ë¡¢¿Í¤È¿Í¤È¤Î´Ø·¸¤òÃúÇ«¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ¥Ò¥ê¥Ò¥ê¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¥ê¥¢¥ë¤ËÉÁ¤¤¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£ÉÄ»ú¤¬¡Èº´Æ£¡ÉÆ±»Î¤Î¥µ¥Á¤È¥¿¥â¥Ä¤¬¡¢¸òºÝ¡¢·ëº§¡¢½Ð»º¤ò·Ð¤ÆÊâ¤ó¤À15Ç¯´Ö¤òÃúÇ«¤ËÉÁ¤½Ð¤¹¡£ÉÄ»ú¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢É×ÉØ¤È¤¤¤¦´Ø·¸¤Ï¾ï¤ËÍÉ¤ìÆ°¤¡¢¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¤¡¢ÊÑ²½¤·Â³¤±¤ë¡½¤½¤ó¤Ê¡È¥ê¥¢¥ë¤ÊÉ×ÉØ¡É¤Î¤«¤¿¤Á¤ËÇ÷¤ëÃ¯¤â¤¬¶¦´¶¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦Êª¸ì¤À¡£
¡¡¿Ä¤¬¶¯¤¯ÌÀ¤ë¤¤º´Æ£¥µ¥ÁÌò¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢´ß°æ¤æ¤¤Î¡£¤½¤·¤Æ¿¿ÌÌÌÜ¤Ç¥¤¥ó¥É¥¢¤Êº´Æ£¥¿¥â¥ÄÌò¤ò¡¢µÜÂôÉ¹µû¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿ÆÃÊó±ÇÁü¤Ï¡¢¥×¥í¥Ý¡¼¥º¥·¡¼¥ó¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£Èù¾Ð¤Þ¤·¤¯²¹¤«¤Ê¶õµ¤¤¬Î®¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¼¡¤Î½Ö´Ö¡¢º³ºÙ¤Ê²ñÏÃ¤¬¡È·ö²Þ¤Î²Ð¼ï¡É¤È¤Ê¤ë¡Ä¡£¥µ¥Á¤¬²¿µ¤¤Ê¤¯¥¿¥â¥Ä¤Ë¡Ö¥È¥¤¥ì¥Ã¥È¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤Ê¤¤¤è¡¼¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢¥¿¥â¥Ä¤Ï¡ÖËÍ¤ËÇã¤Ã¤Æ¤³¤¤¤Ã¤ÆÌ¿Îá¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¡©¡×¤ÈÄËÎõ¤ÊÊÖÅú¤òÊü¤Ä¡£¤µ¤é¤ËÃ¦¤®¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿·¤²¼¤ò¤á¤°¤Ã¤ÆÅê¤²¹ç¤¤¤Î·ö²Þ¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢´¶¾ð¤Î¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¤¤¬·ã¤·¤µ¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤¯¡Ä¡£²È»ö¡¢°é»ù¡¢»Å»ö¡¢¤½¤·¤ÆÌ´¤Ê¤É¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÉÔËþ¤ä¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¾¯¤·¤º¤ÄÀÑ¤ß½Å¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¦¤³¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Ï¡¢É×ÉØ¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ç¡È¤¢¤ë¤¢¤ë¡É¤Î»Ñ¤ò±Ç¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÂç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ë °¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¡¤°¤é¤Ã¤°¤é¡×¤ÊÉ×ÉØ¤Î´Ø·¸À¤¬¡¢Å·Ìî´ÆÆÄ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¾Ð¤¤¤ÈÀÚ¤Ê¤µ¤ò¸ò¤¨¤ÆÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¶¦´¶ÅÙ¤Î¹â¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±Ç²è¡Øº´Æ£¤µ¤ó¤Èº´Æ£¤µ¤ó¡Ù¤Ï¡¢11·î28Æü¸ø³«¡£