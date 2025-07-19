¡Ú¥Ô¥¨¡¼¥ëÂí¤Î¡ÖË¨¤¨Ë¨¤ä¤·¥½¥ÐÃµË¬Ï¿¡×¡Û6ÇÕÌÜ¡Ö¤â¤ä¤·¥½¥Ð¡¢¥¿¥ó¥á¥ó¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¤ä¤µ¤¤¥½¥Ð¤Î°ã¤¤¤È¤Ï¡©¡×
º£²ó¤ÏÁáÂçÀ¸¤Ë¿Íµ¤¤Î¡Ö¥á¥ë¥·¡¼¡×¤Ø
º£²ó¤ÏÁá°ðÅÄ¤Î³ØÀ¸¤µ¤ó¤ËÂç¿Íµ¤¤Î¤ªÅ¹¤Ç¤¹¡£¡Ö¼ã¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¤â¤ä¤·¥½¥Ð¤È¤Ï¤Ê¤ó¤Ê¤Î¤«¡©¡×¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤¿¤ê¡¢¹Í¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤·¤ÆÆÍÁ³¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤â¤ä¤·¤½¤Ð¡×¡Ê620±ß¡Ë
¡ö¡ö¡ö
¡½¡½º£²ó¤ÏÅìµþ¡¦Áá°ðÅÄ¤ËÍè¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²û¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¤¨¡£³ØÀ¸¤Î¤È¤°ÊÍè¤Ç¤¹¤è¡£
¥Ô¥¨¡¼¥ëÂí¡Ê°Ê²¼¡¢Âí¡Ë¡¡¤¨¡©¡¡¤â¤·¤«¤·¤Æ¡¢Áá°ðÅÄÂç³ØÂ´¶È¤Ê¤Î¡©
¡½¡½¤¤¤¨¡¢°ã¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤âÁá°ðÅÄ¤Î³Øº×¤Ë¤ÏÍè¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡£
Âí¡¡²û¤«¤·¤¤¤Î»È¤¤Êý¤¬ÊÑ¤À¤è¡£¥Û¥ó¥È¤ËÊÔ½¸Éô¤Î¿Í¡©
¡½¡½¤¢¡¢¤³¤³¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Î¤ªÅ¹¤ÏÁáÂçÀ¸¤Ë¿Íµ¤¤Î¡Ö¥á¥ë¥·¡¼¡×¤Ç¤¹¡£
Âí¡¡ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¹»¼Ë¤¬Áá°ðÅÄÃæ³Ø¡¦¹â¹»¤À¤·¡¢ÁáÂç¤â¶á¤¤¤«¤é³ØÀ¸¤ÎÂ¿¤¯¤Ï°ìÅÙ¤Ï¿©¤Ù¤¿Å¹¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡£¤ªÅ¹¤Î¸«¤¿ÌÜ¤Ï¾¼ÏÂ¤Î¿©Æ²¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥ì¥È¥í¤Ê´¶¤¸¤À¤Í¡£
¡½¡½Æþ¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Âí¡¡¤ª¤¸¤ã¤Þ¤·¤Þ¡¼¤¹¡£Ãæ¤ÏÅ·°æ¤¬¹â¤¯¤Æ³«Êü´¶¤¬¤¢¤ë¤Í¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÊÉ¤Ë¤ÏÁáÂç¤Î¥µ¡¼¥¯¥ë¤Î¥Á¥é¥·¤¬Ä¥¤Ã¤Æ¤¢¤ë¡£¡Ö100Ò¥Ï¥¤¥¯¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¡×¡¢¡ÖÁá°ðÅÄÂç³ØÊÆ¼°½³µåÉô¡×¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÉô¤«¡£¤Ç¡¢¡Ö¥Þ¥¹¥³¥ß¸¦µæ²ñ¡×¡£
¡½¡½Âí¤µ¤ó¡¢¤¢¤Ã¤Á¤Ë¥á¥Ë¥å¡¼¤¬Ä¥¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
Âí¡¡¤¨¤¨¤È¡¢¥é¡¼¥á¥ó¤¬600±ß¤Ç¡¢¤â¤ä¤·¥½¥Ð¤¬620±ß¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥¿¥ó¥á¥ó680±ß¡¢¤ä¤µ¤¤¥½¥Ð700±ß¡£¤É¤ì¤â°Â¤¤¤Í¤¨¡£
¡½¡½¤¹¤´¤¯ÎÉ¿´Åª¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¤â¤ä¤·¥½¥Ð¤È¥¿¥ó¥á¥ó¤È¤ä¤µ¤¤¥½¥Ð¤Ã¤Æ²¿¤¬°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡©
Âí¡¡¤â¤ä¤·¥½¥Ð¤È¥¿¥ó¥á¥ó¤ÏÁÛÁü¤¬¤Ä¤¯¤¸¤ã¤ó¡£¥¿¥ó¥á¥ó¤Ë¤Ï¥¥ã¥Ù¥Ä¤ä¥Ë¥ó¥¸¥ó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ë¤È¤«¡£¤Ç¤â¡¢¥¿¥ó¥á¥ó¤È¤ä¤µ¤¤¥½¥Ð¤Î°ã¤¤¤Ï¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡©¡¡¤³¤¦¤¤¤¦¤È¤¤Ï¤ï¤«¤Ã¤¿¤Õ¤ê¤·¤Ê¤¤¤ÇÁÇÄ¾¤ËÊ¹¤¯¤Î¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡©¡¡¤¹¤ß¤Þ¤»¡¼¤ó¡£¥¿¥ó¥á¥ó¤È¤ä¤µ¤¤¥½¥Ð¤Ï²¿¤¬°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
Å¹°÷¤µ¤ó¡¡¥¿¥ó¥á¥ó¤Ï±öÌ£¤Ç¡¢¤ä¤µ¤¤¥½¥Ð¤Ï¾ßÌýÌ£¤Ç¤¹¡£
Âí¡¡¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¥Ù¡¼¥¹¤Î¥¹¡¼¥×¤ÎÌ£¤¬°ã¤¦¤ó¤À¡£
Å¹°÷¤µ¤ó¡¡¤¢¤È¥¿¥ó¥á¥ó¤Ë¤Ï¤æ¤ÇÍñ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ä¤µ¤¤¥½¥Ð¤Ï¤æ¤ÇÍñ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¥á¥ó¥Þ¤Ç¤¹¡£
¡½¡½³Î¤«¤Ë¡£Íñ¤ÏÌîºÚ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¡£
Âí¡¡¤Ê¤ë¤Û¤É¡£¤¸¤ã¤¢¡¢ËÍ¤Ï¤â¤ä¤·¥½¥Ð¤ò¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡½¡½¤Ç¤â¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤¿¤é¼ÂºÝ¤Ë°ã¤¤¤ò¸«¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤¢¤È¥¿¥ó¥á¥ó¤È¤ä¤µ¤¤¥½¥Ð¤â¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
Âí¡¡¤Þ¤¢¹¥¤¤Ë¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤è¡£¡¡¤ó¡©¡¡¤¢¤Î¡¢ÊÉ¤Ë¾þ¤Ã¤Æ¤¢¤ëÈ¢¤Ï¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡£
¡½¡½¤Ê¤ó¤«¡¢¥á¥ë¥·¡¼¤Î¥é¡¼¥á¥ó¤Î¤ªÅÚ»º¥Ñ¥Ã¥¯¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
Âí¡¡¤Ø¡¼¡£¤½¤ó¤Ê¤Î¤â¤¢¤ë¤ó¤À¡£
¡½¡½¤¢¡¢3ÉÊ°ì½ï¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¤è¡£
¡Ö¤â¤ä¤·¤½¤Ð¡×¡Ê620±ß¡Ë
Âí¡¡¤É¤ì¤É¤ì¡£¥ì¥ó¥²¤¬¶âÂ°¤Ç¤Ç¤¤Æ¤ë¤ä¤Ä¤À¡£¤Ê¤ó¤«¥¢¥¸¥¢¤Î¿©Æ²¤Ã¤Ý¤¤¤Í¡£¤Ç¡¢¤â¤ä¤·¥½¥Ð¤Ë¤Ï¤â¤ä¤·¡¢¥³¡¼¥ó¡¢¤æ¤ÇÍñ¡¢¥á¥ó¥Þ¤¬¤Î¤Ã¤Æ¤ë¡£¤æ¤ÇÍñ¤ÏÎØÀÚ¤ê¤«¡¢¤¤¤¤¤Í¡£¼«Ê¬¤¬²áµî¤Ë¿©¤Ù¤¿¤â¤ä¤·¥½¥Ð¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤æ¤ÇÍñ¤¬¤Î¤Ã¤Æ¤¿¤³¤È¤Ã¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤«¤Ê¡©¡¡¤Ê¤¤µ¤¤¬¤¹¤ë¤Ê¡£¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¤¦¤Þ¤¤¡ª¡¡¥·¥ê¡¼¥º½é¤Î¤¢¤ó¤«¤±¤Ê¤·¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤À¡£ÌÍ¤Ï¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç¤Á¤ç¤¤ÂÀ¤«¤Ê¡£³ä¤È¹Å¤á¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤ë¡£¥¹¡¼¥×¤Ï¾ßÌý¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤ÈÇ»¤¤¤á¤À¤Í¡£¤³¤ì¤Ï¹â¹»¤äÂç³Ø¤Ç±¿Æ°Éô¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ë³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬Íè¤ë¤À¤í¤¦¤«¤é¡¢¤·¤Ã¤«¤ê±öÌ£¤òÍø¤«¤»¤Æ¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤¢¤È¡¢¥³¡¼¥ó¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤¬¿·Á¯¡£
¡½¡½Ç®Ãæ¾ÉÂÐºö¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢´À¤ò¤«¤¤¤¿¤È¤¤Ï±öÊ¬Êäµë¤¬Âç»ö¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤â¤ä¤·¤½¤Ð¡×¡Ê620±ß¡Ë
Âí¡¡¥¿¥ó¥á¥ó¤È¤ä¤µ¤¤¥½¥Ð¤Ï¤É¤¦¡©
¡½¡½¥¿¥ó¥á¥ó¤Ï¤â¤ä¤·¡¢¥³¡¼¥ó¡¢¥¥ã¥Ù¥Ä¡¢¥Ë¥é¡¢¤æ¤ÇÍñ¡¢¥Ë¥ó¥¸¥ó¤¬¤Î¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤ä¤µ¤¤¥½¥Ð¤Ï¤â¤ä¤·¡¢¥³¡¼¥ó¡¢¥¥ã¥Ù¥Ä¡¢¥Ë¥é¡¢¥Ë¥ó¥¸¥ó¡¢¥á¥ó¥Þ¤Ç¤¹¡£
Âí¡¡¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡£¤³¤³¤Î¤â¤ä¤·¥½¥Ð¤Ï²û¤«¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤«¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë´¶¤¸¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡£¥×¥ì¡¼¥ó¤Ê¥é¡¼¥á¥óÆÃÍ¤ÎÆÈÆÃ¤Ê¤ª¤¤¤·¤µ¤¬¤¢¤ë¡£¤¤¤Ä¤â¤Î´¶¤¸¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡£¤À¤«¤é¿Íµ¤¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Í¡£
¡Ö¤³¤³¤Î¤â¤ä¤·¥½¥Ð¤Ï²û¤«¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤«¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë´¶¤¸¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡×
¡½¡½Å¹Ä¹¤µ¤ó¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¤«¡£
Âí¡¡¤½¤¦¤À¤Í¡£¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤ªÏÃ¤ò»Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
Å¹¼ç¤Î¾®ÎÓ°ì¹À¤µ¤ó¡Ê°Ê²¼¡¢¾®ÎÓ¤µ¤ó¡Ë¡¡¤Ï¤¤¡£¤É¤¦¤¾¡£
Âí¡¡ËÍ¤¿¤Á¡¢¤â¤ä¤·¥½¥Ð¤ò¿©¤ÙÂ³¤±¤ë¤È¤¤¤¦Ï¢ºÜ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤ªÅ¹¤Î¤â¤ä¤·¥½¥Ð¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê°ÌÃÖ¤Å¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¾®ÎÓ¤µ¤ó¡¡¥é¡¼¥á¥ó¤È¤â¤ä¤·¥½¥Ð¤¬°ìÈÖ½Ð¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
Å¹¼ç¤Î¾®ÎÓ¤µ¤ó¡Ö¤¦¤Á¤ÎÅ¹¤Ç¤Ï¥é¡¼¥á¥ó¤È¤â¤ä¤·¥½¥Ð¤¬°ìÈÖ½Ð¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
Âí¡¡ËÜÅö¤Ç¤¹¤«¡©¡¡°Õ³°¡ª¡¡¤½¤ì¤«¤é¥³¡¼¥ó¤È¤æ¤ÇÍñ¤¬¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢³ä¤ÈÄÁ¤·¤¤ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤À¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡©
¾®ÎÓ¤µ¤ó¡¡»ä¤Ï2ÂåÌÜ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀÎ¤«¤é¤³¤¦¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
Âí¡¡³ØÀ¸¤¬Â¿¤¤¤«¤é¡¢¼ã¤¤¥³¸þ¤±¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡£
¾®ÎÓ¤µ¤ó¡¡¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤È¡¢¤¦¤Á¤Î¤â¤ä¤·¥½¥Ð¤Ï¤¢¤ó¤«¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤â¤ä¤·¤òßÖ¤á¤Æ¡¢¥¹¡¼¥×¤òÄÌ¤·¤Æ¤Î¤»¤Æ¤Þ¤¹¡£
Âí¡¡¤Ê¤ë¤Û¤É¡£¤À¤«¤é¡¢¥·¥ã¥¥·¥ã¥¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡¢¤ªË»¤·¤¤¤È¤³¤í¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤ªÅ¹¤Ë¤¤¤¿¼ãÎÓ¤µ¤ó¡Ê°Ê²¼¡¢¼ãÎÓ¡Ë¡¡Âí¤µ¤ó¡£¤³¤ì¤¼¤Ò»ý¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ê¤È¡¢¥á¥ë¥·¡¼¤Î¥é¡¼¥á¥ó¤Î¤ªÅÚ»º¥Ñ¥Ã¥¯¤òÅÏ¤µ¤ì¤ë¡Ë¡£
Âí¡¡¤ï¤¢¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤·¤«¤·¤Æ¾ïÏ¢¤ÎÊý¤Ç¤¹¤«¡©
¼ãÎÓ¡¡¤Ï¤¤¡£¼Â¤Ï¡¢»ä¤¬¤³¤ÎÄÌÈÎ¤ÇÇã¤¨¤ë¥á¥ë¥·¡¼¤Î¥é¡¼¥á¥ó¥Ñ¥Ã¥¯¤òºî¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
Âí¡¡¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡£¼ãÎÓ¤µ¤ó¤Ï¥á¥ë¥·¡¼¤Î¥é¡¼¥á¥ó¤ÎºÇÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡©
¼ãÎÓ¡¡¤ä¤Ã¤Ñ¡¢¤À¤·¤Ç¤¹¤Í¡£·Ü¥¬¥é¡¢ÆÚ¹ü¡¢¼Ñ´³¤·¤ò»È¤Ã¤¿¤À¤·¤¬°ìÈÖ¤ÎÇä¤ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Âí¡¡¤Ê¤ó¤«¼æ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤ëÌ£¤À¤È»×¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢ÀµÂÎ¤Ï¤À¤·¤«¡£¤Ç¤â¡¢¥¹¡¼¥×¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÇ»¤¤¤á¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¼ãÎÓ¡¡¤À¤·¤¬¶¯¤¤¤È¤Á¤ç¤Ã¤ÈÇ»¤¤¤á¤ÎÌ£¤Ç¤â¤ª¤¤¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¼Â¤Ï¥á¥ë¥·¡¼¤Î¥é¡¼¥á¥ó¤Ë¤Ï¤ª¤¤¤·¤¤¿©¤ÙÊý¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¿Ý¤È¥é¡¼Ìý¤òÆþ¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤È¤¤Ë¤À¤·¤¬¼å¤¤¤È¥À¥á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£»À¤Ã¤Ñ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡£
¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¿©¤ÙÊý¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¿Ý¤È¥é¡¼Ìý¤òÆþ¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¾ïÏ¢µÒ¤Î¼ãÎÓ¤µ¤ó
Âí¡¡¤Ê¤ë¤Û¤É¡£¤ª¿Ý¤È¥é¡¼Ìý¤ò¤«¤±¤ë¤Î¤¦¤Þ¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¡¢¿©¤Ù¤ëÁ°¤ËÊ¹¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¢¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¼ãÎÓ¡¡¼¡²ó¤Ï¤¼¤Ò¡£
Âí¡¡¥é¡¼¥á¥ó¤È¤â¤ä¤·¥½¥Ð¤Ï¥¹¡¼¥×¤¬Æ±¤¸¤À¤í¤¦¤«¤é¡¢¤â¤ä¤·¥½¥Ð¤Ç¤â¤½¤Î¿©¤ÙÊý¤·¤¿¤é¤ª¤¤¤·¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡£¼¡¤ËÍè¤¿¤È¤¤Ï»î¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤â¤ä¤·¤½¤Ð¡×¡Ê620±ß¡Ë
¡ö¡ö¡ö
¢£¥á¥ë¥·¡¼
ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÇÏ¾ì²¼Ä®63
03¡¾3202¡¾4980
¢¨±Ä¶ÈÆü»þ¡¢¥á¥Ë¥å¡¼¡¢²Á³Ê¤Ê¤É¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¢¨¤³¤ÎÏ¢ºÜ¤Ï³Ö¹æ¤Ç·ÇºÜÍ½Äê¤Ç¤¹
¢¨¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤ä¤·¥½¥Ð¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤Ï¡Úmoemoyashisoba@gmail.com¡Û¤Þ¤Ç
¢£¥Ô¥¨¡¼¥ëÂí¡Ê¤Ô¤¨¡¼¤ë¡¦¤¿¤¡Ë
1967Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ÀÅ²¬¸©½Ð¿È¡£¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¡¢ÇÐÍ¥¡¢À¼Í¥¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¡£
¡ÖÌµÂÌ¤³¤½Êõ¤Ê¤ê¡×¤¬¿®¾ò¡£¹¥Êª¤Ï¤â¤ä¤·¥½¥Ð¡£
¸ø¼°Instagram¡Ú@pierre_taki¡Û
¹½À®¡¿TAKA-HO