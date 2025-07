日本のロック/ポップス史で名盤と呼ばれるアルバムを完全再現するライブイベント<名盤ライブ>のVol.4<名盤ライブ「30/奥田民生」>が、11月より東阪3公演で開催されることがわかった。 今回のイベントでは奥田民生とバンドメンバー達により、文字通り名盤を曲順通り、アレンジも忠実に再現する。来場者にはもれなくイベント限定の【ドキュメンタリーBlu-ray】と【アーカイブBOOK】をプレゼント。ライブを体感したあとはBlu-rayとBOOKで、さらに名盤に隠れたストーリーを堪能できる仕掛けだ。 <名盤ライブ>はこれまでに、2013年に佐野元春初期の代表作『SOMEDAY』、2016年に渡辺美里のデビューアルバム『eyes』、そして 2022年には佐野元春のゴールドディスクアルバム『Sweet 16』を取り上げてきた。 奥田民生『30』は『29』リリースから9か月後の1995年12月1日にリリースされた2作目のアルバム。プロデュースは奥田民生&アンディー・スターマー。このアルバムに参加したドラム古田たかし、ギター長田進、ベース根岸孝旨、キーボード斎藤有太は、その後ライブサポートメンバーとしても活躍する。シングル「コーヒー」「悩んで学んで」を含む全12曲となる。 また「名盤ライブ」オフィシャルサイトや公式SNSも開設。『30』にまつわる様々な企画や話題を公開していく。 <名盤ライブ「30/奥田民生」> 日時/会場:2025年11月29日(土)東京・江戸川区総合文化センター大ホール 開場17:00 / 開演18:002025年12月1日(月)大阪・オリックス劇場 開場18:00 / 開演19:002025年12月2日(火)大阪・オリックス劇場 開場18:00 / 開演19:002025年12月11日(木)東京・LINE CUBE SHIBUYA 開場18:00 / 開演19:00 アーティスト:奥田民生バンドメンバー:古田たかし (Drums)、長田進(Guitar)、根岸孝旨 (Bass)、斎藤有太 (Keyboard) ■【アルバム『30』収録曲】01.人間202.10303.トリコになりました04.コーヒー05.たばこのみ06.HEY!MOUTAIN07.つくば山08.人の息子09.MADONNA de R.10.悩んで学んで11.厳しいので有る12.SUNNY ■来場者プレゼント【ドキュメンタリーBlu-ray】マルチテープのプレイバックを軸に、関係者の証言を織り交ぜながら名盤誕生の知られざる真実に迫るドキュメンタリーです。名盤の制作過程や当時の状況から、アルバムの名盤たる所以を浮き彫りにしていきます。 【アーカイブBOOK】名盤の詳細なデータ紹介と、マルチテープに残されたトラックシートやジャケットのアザーショットなどの希少なビジュアル資料、併せて映像に収録しきれなかった関係者の貴重なインタビューも掲載します。 主催/企画/制作:ソニー・ミュージックソリューションズ協力:ソニー・ミュージックアーティスツ / DISK GARAGE / 清水音泉制作協力:滋慶学園COMグループ ―チケット―料金:【指定席】税込17,600円(ドキュメンタリーBlu-ray&アーカイブBOOK付き)年齢制限:小学生以上有料。未就学児童、大人1名につき子供1名まで膝上可 ファンクラブ先行受付:2025年7月19日(土)12:00〜 https://e-gyo-rider.jpオフィシャル先行受付:2025年8月6日(水)12:00~ https://okudatamio.jp/プレイガイド先行:2025年8月23日(土)〜一般発売:2025年10月4日(土)〜 お問い合わせ:【東京公演】DISK GARAGE https://info.diskgarage.com/【大阪公演】清水音泉 06-6357-3666(平日 15:00〜18:00) 関連リンク ◆名盤ライブ「30/奥田民生」特設サイト◆名盤ライブオフィシャルサイト◆名盤ライブ公式X◆名盤ライブ公式Facebook

