¸·¤·¤¤½ë¤µ¤ò¥¦¥Ê¥®¤Ç¾è¤êÀÚ¤ë¡ª¡ÖÅÚÍÑ¤Î±¯¤ÎÆü¡×¤ËÄ¹¼Ø¤ÎÎó¡¡¶âÂô»Ô¡¦¶á¹¾Ä®»Ô¾ì
7·î19Æü¤ÏÅÚÍÑ¤Î±¯¤ÎÆü¤Ç¤¹¡£¶âÂô»Ô¤Î¶á¹¾Ä®»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢¥¦¥Ê¥®¤Î¤«¤Ð¾Æ¤¤òµá¤á¤ÆÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ÇÆø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Á°ÀîÍ³Ë¨µ¼Ô¡Ö»Ô¾ì¤ò°Ï¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ç¤¤¿Ä¹¡Á¤¤Îó¡£³§¤µ¤ó¤Î¤ªÌÜÅö¤Æ¤Ï¡¢¹á¤Ð¤·¤¯¾Æ¤¤¢¤¬¤Ã¤¿¤³¤Á¤é¤Î¥¦¥Ê¥®¤Ç¤¹¡×
¸·¤·¤¤½ë¤µ¤ò¾è¤êÀÚ¤ë¥¹¥¿¥ß¥Ê¿©ºà¤È¤¤¤¨¤Ð¥¦¥Ê¥®¡£
¶âÂô»Ô¤Î¶á¹¾Ä®»Ô¾ì¤Ë¤¢¤ëÀìÌçÅ¹¡Ö¤ß¤ä¤à¤é¡×¤Ç¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤è¤ê1»þ´ÖÈ¾Áá¤¤¸áÁ°7»þ¤´¤í¤ËÅ¹¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤µ¤»¡¢19Æü¤ÎÄ«Áá¤¯¤«¤é¥¦¥Ê¥®¤Î¤«¤Ð¾Æ¤¤òµá¤á¤ÆÇã¤¤ÊªµÒ¤ÇÄ¹¤¤Îó¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
Çã¤¤ÊªµÒ¤Ï¡Ä¡Ö·ò¹¯¤Ç¸µµ¤¤Ë²Æ¤ò²á¤´¤»¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È¡×¡Ö¤¦¤Ê¤®¿©¤Ù¤ë¤È´À¤¬¤Ï¤¸¤±¤ë¡£¤¦¤Ê½Å¤Ë¤·¤Æ¿©¤Ù¤ë¤ÈºÇ¹â¤Ç¤¹¡×
Å¹¤Ç¤ÏÎãÇ¯ÊÂ¤ß¤Î1000ËÜ¤òÍÑ°Õ¤·1ËÜ¤¢¤¿¤ê3500±ß¤«¤é5000±ß¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÃÕµû¤ÎËµù¤Ç¤«¤Ð¾Æ¤¤Î²Á³Ê¤¬²¼¤¬¤ë¤³¤È¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢Å¹¤Ç¤Ï¡¢Å¹Æ¬²Á³Ê¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤ë¤Î¤ÏÍèÇ¯°Ê¹ß¤È¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£