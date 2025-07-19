²Æ¤ÎÌë¶õ¤òºÌ¤ë¡ªÀÐÀî¸©Æâ¤Î²Ö²ÐÂç²ñ2025
²Æ¤ÎÌë¤òºÌ¤ë²Ö²ÐÂç²ñ¡£
Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤Î±Æ¶Á¤ÇµîÇ¯¤ÏÃæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿Âç²ñ¤â¡¢º£Ç¯¤ÏºÆ³«¤µ¤ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
³Æ¼çºÅ¼Ô¤«¤é¤Î¾ðÊó¤ò¤â¤È¤Ë8·î¾å½Ü¤Þ¤Ç¤ËÀÐÀî¸©Æâ¤Ç³«ºÅ¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼ç¤Ê²Ö²ÐÂç²ñ¤Ï¼¡¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡ÚËÌÔ¢²Ö²Ð ¼î½§Âç²ñ¡ÊÈÓÅÄÅõäÆ»³º×¤ê¡Ë¡Û
7·î20Æü¡ÊÆü¡Ë¸á¸å8»þ30Ê¬¤«¤é
¼î½§»Ô¤ÎÈÓÅÄ¹Á¼þÊÕ¤Ë¤Æ
¡¦ÎãÇ¯¤Ï¸ãºÊ¶¶¤Ë»³¼Ö¤¬À°Îó¤·¤Æ¤«¤é²Ö²Ð¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï½ÕÆü¿À¼Ò¤Î»²Æ»¤Ë»³¼Ö¤¬ÊÂ¤ó¤À¾õÂÖ¤Ç²Ö²Ð¤¬ÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÚËÌÔ¢²Ö²Ð2025¶âÂôÂç²ñ¡ÊÉü¶½»Ù±çÂç²ñin¶âÂô¡Ë¡Û
7·î26Æü¡ÊÅÚ¡Ë¸á¸å7»þ50Ê¬¤«¤é
¶âÂô»ÔÂçÆ¦ÅÄËÜÄ®¤ÎºÔÀîÎÐÃÏ¼þÊÕ¤Ë¤Æ
¡¦³¹¤ÎÃæ¿´Éô¤òÎ®¤ì¤ëºÔÀî¤ÇÌó1Ëü2000È¯¤Î²Ö²Ð¤¬Ìë¶õ¤ËÂÇ¤Á¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥µ¥Þ¡¼¥Õ¥§¥¹¥¿in¤«¤Û¤¯²Ö²ÐÂç²ñ¡Û
7·î26Æü¡ÊÅÚ¡Ë¸á¸å8»þ45Ê¬¤«¤é
¤«¤Û¤¯»ÔÌò½ê¼þÊÕ¤Ë¤Æ
¡¦º£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ÏËüÇî¤ËÍí¤á¤Æ¡Ö¤«¤Û¤¯¥¨¥¥¹¥Ý2025¡×¡£¤Ë¤ã¤ó¤¿¤í¤¦²Ö²Ð¤ä¤Ö¤É¤¦¥¹¥¿¡¼¥Þ¥¤¥ó¤Ê¤É¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¡Úº¬¾å¼·Í¼¤Þ¤Ä¤ê¡Û
7·î27Æü¡ÊÆü¡Ë¸á¸å8»þ45Ê¬¤«¤é
Ç½Èþ»Ô¤Îº¬¾åÁí¹çÊ¸²½²ñ´Û¼þÊÕ¤Ë¤Æ
¡¦Ç½Èþ»ÔÀ¸ÃÂ20¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤ÆÎãÇ¯¤è¤ê¤âÁýÈ¯¤·¤Æ²Ö²Ð¤¬ÂÇ¤Á¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£350È¯¤Î²ÚÎï¤Ê¸÷¤Î¶¥±é¤¬´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤·¤Þ¤¹¡£8·î¤â²Ö²ÐÂç²ñÀ¹¤ó¤Ë
¡ÚÊÒ»³ÄÅ²¹Àô Ç¼ÎÃ²Ö²Ð¤Þ¤Ä¤ê¡Û
8·î1Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á30Æü¡ÊÅÚ¡Ë¸á¸å9»þ¤«¤é
²Ã²ì»ÔÊÒ»³ÄÅ²¹Àô¼Æ»³³ã¼þÊÕ¤Ë¤Æ
¡¦£¸·îÃæËèÆü¾å¤¬¤ë²Ö²Ð¤ÏÊÒ»³ÄÅ²¹Àô¤Î²Æ¤ÎÉ÷Êª»í¡£¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç10¹æ¶Ì¤ÎÂç²Ö²Ð¤¬¾å¤¬¤ëÆü¤â¡£
¡ÚËÌÔ¢²Ö²Ð2025ÀîËÌÂç²ñ¡Û
8·î2Æü¡ÊÅÚ¡Ë¸á¸å8»þ20Ê¬¤«¤é
ÀîËÌÄ®¤Î¼ê¼èÀî²ÏÀîÉß¤Ë¤Æ
¡¦Æ±Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÀîËÌ¤Þ¤Ä¤ê¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆËÌÎ¦ºÇÂçµ¬ÌÏ¤ÎÌó2ËüÈ¯¤Î²Ö²Ð¤¬ÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤Ï²Ö²Ð¤ÎÁ°¤Ë¤Ï¥É¥í¡¼¥ó¥·¥ç¡¼¤Ê¤É¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÊõÎ©¼·Í¼¥¥ê¥³º×¤ê¡Û
8·î2Æü¡ÊÅÚ¡Ë¸á¸å8»þ20Ê¬¤«¤é
¼î½§»ÔÊõÎ©Ä®±»ô¤Î¸«Éí¸ø±àÃó¼Ö¾ì
¡¦ºòÇ¯¤Ïº×¤ê¤¬Ãæ»ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï»Ä¤Ã¤¿¥¥ê¥³¤ò·ú¤Æ¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Ì¾Êª¤Î³¤¾å²Ö²Ð¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÎãÇ¯¤ÈÆ±µ¬ÌÏ¤Ç²Ö²Ð¤òÂÇ¤Á¾å¤²¤Þ¤¹¡£