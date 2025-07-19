±Ç²è¡Ö»ÔÌ±¥±¡¼¥ó¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¥Ð¥é¤Î¤Ä¤Ü¤ß¡×¤Î¤½¤ê¡¢£²£²²¯±ß¤ÇÍî»¥
¡Ê£Ã£Î£Î¡Ë¥ª¡¼¥½¥ó¡¦¥¦¥§¥ë¥º¤Î´ÆÆÄ¡¦¼ç±é¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë£±£¹£´£±Ç¯¤ÎÌ¾ºî±Ç²è¡Ö»ÔÌ±¥±¡¼¥ó¡×¤Ç¡¢Êª¸ì¤ÎÃæ³ËÅª¤ÊÂ¸ºß¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¡Ö¥Ð¥é¤Î¤Ä¤Ü¤ß¡×¤ÎÌÚÀ½¤½¤ê¤¬¶¥Çä¤Ë¤«¤±¤é¤ì¡¢£±£´£·£µËü¥É¥ë¡ÊÌó£²£²²¯±ß¡Ë¤ÇÍî»¥¤µ¤ì¤¿¡£
¥À¥é¥¹¤ËµòÅÀ¤òÃÖ¤¯¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¥Ï¥¦¥¹¡¢¥Ø¥ê¥Æ¡¼¥¸¡¦¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¥º¤Ï£±£¶Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿À¼ÌÀ¤Ç¡¢¤³¤Î¡Ö¾ÝÄ§Åª¤Ê¾®Æ»¶ñ¡×¤ËÂÐ¤¹¤ë¡ÖÊÂ³°¤ì¤¿¡×²Á³Ê¤À¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
Æ±¼Ò¤Ë¤è¤ë¤È¤³¤Î¤½¤ê¤Ï¡¢¶¥ÇäÁ°¤Ë²Ê³ØÅª¤Ê¸¡ºº¤ò¼õ¤±¡¢ËÜÊª¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
À¼ÌÀ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÅÉÁõ¤äËàÌ×¡¢¤½¤·¤ÆÀï»þÃæ¤Î¥¹¥¯¥é¥Ã¥×²ó¼ý¤Ç¼º¤ï¤ì¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë¼è¤ê³°¤µ¤ì¤¿¥ì¡¼¥ë¤Ê¤É¡¢À©ºî»þ¤Î»ÈÍÑ¤ò¼¨º¶¤¹¤ëº¯À×¤¬»Ä¤ë¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö»ÔÌ±¥±¡¼¥ó¡×¤Ï¡¢¥¦¥§¥ë¥º¼«¿È¤¬±é¤¸¤ë¥á¥Ç¥£¥¢²¦¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¡¦¥Õ¥©¥¹¥¿¡¼¡¦¥±¡¼¥ó¤ÎÊª¸ì¤È¡¢Èà¤¬»à¤ËºÝ¤Ë¸ý¤Ë¤·¤¿¸ÀÍÕ¡Ö¥Ð¥é¤Î¤Ä¤Ü¤ß¡×¤Î°ÕÌ£¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤½¤¦¤È¤¹¤ëµ¼Ô¤ÎÃµº÷¤Î·Ð°Þ¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¡£
¡ÖÀÖ¤¤ÅÉÎÁ¡¢·¿»æ¤Ç¼Ì¤·¼è¤é¤ì¤¿Ê¸»ú¡¢¤½¤·¤ÆÊ¶¤ì¤â¤Ê¤¤¥ª¡¼¥é¤òÊü¤Ä¤³¤Î¤½¤ê¤Ï¡¢¥±¡¼¥ó¤Î¼º¤ï¤ì¤¿½ã¿¿¤µ¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ê¡¢±Ç²è»Ë¾åºÇ¤âÄ¹¤¯¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤ëÆæ¤Î°ì¤Ä¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥Ø¥ê¥Æ¡¼¥¸¡¦¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¥º¤Ï½Ò¤Ù¤¿¡£
Æ±ºî¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¿ôÂæ¤Î¤½¤ê¤Î¤¦¤Á¡¢¸½Â¸¤¹¤ë¤Î¤Ï£³Âæ¤Î¤ß¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ø¥ê¥Æ¡¼¥¸¡¦¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¥º¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Â¾¤Î¤½¤ê¤Ï£¸£²Ç¯¤Ë¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ó¡¦¥¹¥Ô¥ë¥Ð¡¼¥°´ÆÆÄ¤Ë£¶Ëü£µ£°£°¥É¥ë¤Ç¡¢£¹£¶Ç¯¤ËÆ¿Ì¾¤Î¹ØÆþ¼Ô¤Ë£²£³Ëü£³£°£°£°¥É¥ë¤Ç¤½¤ì¤¾¤ìÇäµÑ¤µ¤ì¤¿¡£
º£²ó¶¥Çä¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤¿¤½¤ê¤Ï¡¢£¸£´Ç¯¤«¤é±Ç²è´ÆÆÄ¤Î¥¸¥ç¡¼¡¦¥À¥ó¥Æ»á¤¬½êÍ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Ê¶¼º¤·¤¿¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Æ±»á¤Ï¸½¾ì¤Ç»£±ÆÃæ¤Ë¤³¤ì¤ò¡Ö¶öÁ³È¯¸«¡×¡£¤Ò¤Ã¤½¤ê¤ÈÊÝ´É¤·¡¢¼«¿È¤Î±Ç²è¤Ë¤â²¿ÅÙ¤«ÅÐ¾ì¤µ¤»¤¿¡£
¡Ö¥°¥ì¥à¥ê¥ó¡×¤ä¡Ö¥¤¥ó¥Ê¡¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¡×¤Ê¤É¤ÎºîÉÊ¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¥À¥ó¥Æ»á¤ÏÀ¼ÌÀ¤Ç¡¢¡Ö²¿½½Ç¯¤Ë¤â¤ï¤¿¤ê¡¢¤³¤Î±Ç²è»Ë¤Ë»Ä¤ë°ìÉÊ¤ò¼é¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤Æ¸÷±É¤À¤Ã¤¿¡×½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ø¥ê¥Æ¡¼¥¸¡¦¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¥º¤¬º£²ó¼çºÅ¤¹¤ë¶¥Çä¤Ë¤Ï¡¢¥»¥·¥ë¡¦B¡¦¥Ç¥ß¥ë´ÆÆÄ¤ÎÀ»½ñ¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿½ö»ö»í¡Ö½½²ü¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë²ÖÖ¾´ä¡Ê¤«¤³¤¦¤¬¤ó¡Ë¤ÎÀÐÈÄ¤ä¡¢¡Ö¥¤¥ó¥Ç¥£¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¡¿ºÇ¸å¤ÎÀ»Àï¡×¤Ç¼ç¿Í¸ø¤Î¥¤¥ó¥Ç¥£¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¤¬Áà¤ëµíÄÉ¤¤ÊÜ¡Ê¤à¤Á¡Ë¤Ê¤É¤â½ÐÉÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¸¥ç¡¼¡¦¥Þ¥Ã¥À¥ì¡¼¥ÊÉû¼ÒÄ¹¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç³«ºÅ¤·¤¿Ãæ¤Ç¡ÖºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê¡×¥¤¥Ù¥ó¥È¤À¤È¶¯Ä´¡£À¼ÌÀ¤Ç¡Ö¤³¤ì¤é¤ÏÃ±¤Ê¤ë¾®Æ»¶ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¿ÀÏÃÅª¤ÊÉÊ¡¹¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤ÎºÇ¹â¤Î½Ö´Ö¤òº£¤ËÅÁ¤¨¤ë¡£°ì¤Ä°ì¤Ä¤¬±Ç²è¤Î»×¤¤½Ð¤ä·àÃæ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡¢ºîÉÊ¤¬»Ä¤·¤¿ÅÁÀâ¤È·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡þ
¸¶Ê¸¥¿¥¤¥È¥ë¡§Famous ¡ÆRosebud¡Ç sled from ¡ÆCitizen Kane¡Ç sells for $14.75 million¡Ê¾¶Ìõ¡Ë