¡ÚµÁÊì¤È¥¢¥Þ¡Á¤¤Æ±µï¡ÛÆ±µï¤ÎÍýÁÛ¤¬¹â¤¹¤®¤¿¡©Æ±Î½¤«¤é¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥Ñ¥ó¥Á¡ãÂè12ÏÃ¡ä#4¥³¥ÞÊìÆ»¾ì
¡ÖµÁ¼Â²È¤È¤ÎÆ±µï¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤¤¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤òÊú¤¯¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÁÐÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥á¥ê¥Ã¥È¤À¤±¤¬¤¢¤ëÆ±µï¤Ê¤ó¤Æ¤â¤Î¤Ï¡¢²Ì¤¿¤·¤ÆÂ¸ºß¤¹¤ë¤Î¤«¡Ä¡Ä¡£º£²ó¤Ï¸ß¤¤¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤òµá¤á¤ÆÆ±µï¤ò»Ï¤á¤¿¡¢¤È¤¢¤ë²ÈÂ²¤Î¤ªÏÃ¤Ç¤¹¡£
Âè12ÏÃ¡¡´Å¤¹¤®
¡ÚÊÔ½¸Éô¥³¥á¥ó¥È¡Û
Çº¤á¤ë¥Á¥Ê¥Ä¤µ¤ó¤Ë¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥Ñ¥ó¥Á¤ò¤ª¸«Éñ¤¤¤·¤¿¤Î¤ÏÆ±Î½¤Î¥ß¥Û¤µ¤ó¡£¡ÖÆ±µï¤Ø¤ÎÍýÁÛ¤¬¹â¤¹¤®¤¿¤Î¤«¤Ê¡×¤È¸À¤¦¥Á¥Ê¥Ä¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö´Å¤¹¤®¤ë¡×¤È¥Ï¥Ã¥¥ê¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÍ§¿Í¤ÎÂ¸ºß¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡ª¡¡¥ß¥Û¤µ¤ó¤Î¸À¤¦ÄÌ¤ê¡¢¥Á¥Ê¥Ä¤µ¤ó¤¿¤Á¤ÏÆ±µï¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö´Å¤¹¤®¡×¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£Æ±µï¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ð¤«¤ê¸«¤Æ¡¢¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤ä¡Ö¤³¤ì¤«¤é¡×¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÁÛÁüÎÏ¤¬ÂçÉý¤Ë·çÇ¡¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£º£¹¹¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤â¡¢¤â¤¦Æ±µï¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç»ÅÊý¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤â¤·Ìá¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð²áµî¤Î¼«Ê¬¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¡ÖÆ±µï¤Ï¤ä¤á¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤è¡ª¡ª¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤Æ»ß¤á¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¸¶°Æ¡¦¥Þ¥Þ¥¹¥¿¡¡µÓËÜ¡¦ÅÏÊÕÂ¿³¨¡¡¡¡ÊÔ½¸¡¦¤ß¤ä¤Ó
Âè12ÏÃ¡¡´Å¤¹¤®
¡ÚÊÔ½¸Éô¥³¥á¥ó¥È¡Û
Çº¤á¤ë¥Á¥Ê¥Ä¤µ¤ó¤Ë¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥Ñ¥ó¥Á¤ò¤ª¸«Éñ¤¤¤·¤¿¤Î¤ÏÆ±Î½¤Î¥ß¥Û¤µ¤ó¡£¡ÖÆ±µï¤Ø¤ÎÍýÁÛ¤¬¹â¤¹¤®¤¿¤Î¤«¤Ê¡×¤È¸À¤¦¥Á¥Ê¥Ä¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö´Å¤¹¤®¤ë¡×¤È¥Ï¥Ã¥¥ê¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÍ§¿Í¤ÎÂ¸ºß¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡ª¡¡¥ß¥Û¤µ¤ó¤Î¸À¤¦ÄÌ¤ê¡¢¥Á¥Ê¥Ä¤µ¤ó¤¿¤Á¤ÏÆ±µï¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö´Å¤¹¤®¡×¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£Æ±µï¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ð¤«¤ê¸«¤Æ¡¢¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤ä¡Ö¤³¤ì¤«¤é¡×¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÁÛÁüÎÏ¤¬ÂçÉý¤Ë·çÇ¡¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£º£¹¹¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤â¡¢¤â¤¦Æ±µï¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç»ÅÊý¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤â¤·Ìá¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð²áµî¤Î¼«Ê¬¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¡ÖÆ±µï¤Ï¤ä¤á¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤è¡ª¡ª¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤Æ»ß¤á¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¸¶°Æ¡¦¥Þ¥Þ¥¹¥¿¡¡µÓËÜ¡¦ÅÏÊÕÂ¿³¨¡¡¡¡ÊÔ½¸¡¦¤ß¤ä¤Ó