¤ª¼ò¡Ê¥¨¥¿¥Î¡¼¥ë¡Ë¤ò»È¤Ã¤Æ¼£ÎÅ¤µ¤ì¤ëÉÂµ¤¤È¤Ï¡© ¥á¥¿¥Î¡¼¥ëÃæÆÇ¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à¤È¤½¤Î¼£ÎÅË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Æ¤ß¤¿
¡¡º£²ó¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¥Ë¥³¥Ë¥³Æ°²è¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡Ø¡Ú²òÀâ¡Û ¤ª¼ò¡Ê¥¨¥¿¥Î¡¼¥ë¡Ë¤ò»È¤Ã¤Æ¼£ÎÅ¤µ¤ì¤ëÉÂµ¤¤¬¤¢¤ë¡©¡ª¡ÚµÜÉñ¥â¥«¡Û¡Ù¤È¤¤¤¦¤¤¤ï¤·¡÷Ä¶¥Ó¥Ó¥ê¤µ¤ó¤ÎÆ°²è¤Ç¤¹¡£
Åê¹Æ¼Ô¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡ÊÆ°²èÀâÌÀÊ¸¤è¤ê¡Ë
°úÍÑ----
¤¤¤¤¤Í¤ò²¡¤¹¤È¥×¥Á¤ªÌô²òÀâ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
----
¡¡Ìô³Ø¤Ë´Ø¤¹¤ëÆ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ëÌôºÞ»Õ¤Î¤¤¤ï¤·¡÷Ä¶¥Ó¥Ó¥ê¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤ª¼ò¤Ï¤È¤¢¤ëÉÂµ¤¤Î¼£ÎÅ¤Ë»È¤¨¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤Ï¥á¥¿¥Î¡¼¥ëÃæÆÇ¡£Àµ³Î¤Ë¤Ï¡¢¤ª¼ò¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤½¤ÎÀ®Ê¬¤Ç¤¢¤ë¥¨¥¿¥Î¡¼¥ë¤¬¥á¥¿¥Î¡¼¥ëÃæÆÇ¤Î¼£ÎÅ¤Ë»È¤¨¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡¥á¥¿¥Î¡¼¥ë¤Ï¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¥é¥ó¥×¤ÎÃæ¿È¤È¤·¤Æ³Ø¹»¤Ç³Ø¤ó¤À¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤Î¥á¥¿¥Î¡¼¥ë¤ò¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤È´Ö°ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢Ì©Â¤¼ò¤ÎÃæ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¤Ê¤É¤Î»ö¸Î¤ä»ö·ï¤Ç¥á¥¿¥Î¡¼¥ë¤ò°û¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤È¥á¥¿¥Î¡¼¥ëÃæÆÇ¤¬µ¯¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥á¥¿¥Î¡¼¥ë¤ÎÊÌÌ¾¤Ï¥á¥Á¥ë¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¡£ÌÜ¤¬»¶¤ë¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢»ëÎÏ¾ã³²¤òµ¯¤³¤¹¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£½ÅÅÙ¤Î¾ì¹ç¤Ï»à¤Ë»ê¤ë¤³¤È¤â¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¼¥á¥¿¥Î¡¼¥ë¤ÏÌÜ¤Ë¾ã³²¤òÍ¿¤¨¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¥á¥¿¥Î¡¼¥ë¤ÏÂÎÆâ¤Ë¤¢¤ë¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÃ¦¿åÁÇ¹ÚÁÇ¤Ë¤è¤ê¥Û¥ë¥à¥¢¥ë¥Ç¥Ò¥É¤Ø¤ÈÊ¬²ò¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¥¢¥ë¥Ç¥Ò¥ÉÃ¦¿åÁÇ¹ÚÁÇ¤Ë¤è¤ê¥Û¥ë¥à¥¢¥ë¥Ç¥Ò¥É¤ÏµÂ»À¡Ê¥®»À¡Ë¤ØÊÑ´¹¡£¤³¤ÎµÂ»À¤¬¿À·Ð¤äºÙË¦¤Î¥ß¥È¥³¥ó¥É¥ê¥¢¤ò¹¶·â¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ÌÜ¤Ë¶¯¤¯¾É¾õ¤¬½Ð¤ë¤Î¤Ï¡¢ÌÜ¤ÎÌÖËì¤Ë¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÃ¦¿åÁÇ¹ÚÁÇ¤¬Â¿¤¯´Þ¤Þ¤ì¤ë¤¿¤á¡£ËÜÍè¥Ó¥¿¥ß¥óA¤òÂå¼Õ¤·¤ÆÍøÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¹ÚÁÇ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¥á¥¿¥Î¡¼¥ë¤¬Íè¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ÈµÂ»À¤¬ÂçÎÌ¤Ëºî¤é¤ì¡¢ÌÖËì¤¬ÇË²õ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¤È¤«¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ºÇÂç¤ÎÌäÂê¤ÏµÂ»À¤Ê¤Î¤À¤½¤¦¡£
¡¡¤³¤ÎÂå¼Õ¤Ï¥¨¥¿¥Î¡¼¥ë¤âÆ±¤¸·ÐÏ©¤ò¤¿¤É¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¥¨¥¿¥Î¡¼¥ë¤ÏÃºÁÇ¸¶»Ò¤ò1¸ÄÂ¿¤¯»ý¤Ä¤¿¤á¡¢Âå¼ÕÊª¤¬µÂ»À¤Ç¤Ê¤¯¿Ý»À¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¿Ý»À¤Ï¤ª¿Ý¤Ê¤Î¤ÇÂÎ¤ËÆÇ¤È¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤É¤Á¤é¤âÂå¼Õ¤Ë¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÃ¦¿åÁÇ¹ÚÁÇ¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¥á¥¿¥Î¡¼¥ë¤È¥¨¥¿¥Î¡¼¥ë¡£¤½¤³¤Ç¥á¥¿¥Î¡¼¥ëÃæÆÇ´µ¼Ô¤Ë¥¨¥¿¥Î¡¼¥ë¤òÅêÍ¿¤¹¤ë¤È¹ÚÁÇ¤Î¼è¤ê¹ç¤¤¤¬µ¯¤³¤ê¡¢¥á¥¿¥Î¡¼¥ë¤«¤éµÂ»À¤Ø¤ÎÊÑ´¹¤òÃÙ¤é¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬¥á¥¿¥Î¡¼¥ëÃæÆÇ¤Î¼£ÎÅ¤Ë¥¨¥¿¥Î¡¼¥ë¤¬»È¤¨¤ëÍýÍ³¤Ê¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¥¨¥¿¥Î¡¼¥ë¤Ï¥á¥¿¥Î¡¼¥ëÃæÆÇ¤Î¿ô¤¢¤ë¼£ÎÅË¡¤Î1¤Ä¤Ç¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¥¨¥¿¥Î¡¼¥ë¤ÈÆ±ÍÍ¤ÎºîÍÑ¤«¤Ä¤è¤êÍ¥½¨¤ÊÌô¡Ö¥Û¥á¥Ô¥¾¡¼¥ë¡×¤¬¼£ÎÅ¤Î´ðËÜÁªÂò»è¤È¤Ê¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¥¨¥¿¥Î¡¼¥ë¤Ï¤³¤ÎÌô¤¬»È¤¨¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Î¤ß¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡Â¾¤Ë¤Ï°ß¤ÎÀö¾ô¡¢Ãº»À¿åÁÇ¥Ê¥È¥ê¥¦¥à¤ÎÅêÍ¿¡¢·ì±ÕÆ©ÀÏ¡¢ÍÕ»À¤ÎÅêÍ¿¤ÈÍÍ¡¹¤Ê¼£ÎÅË¡¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ²¿¤È¤«¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤¬ÃæÆÇ¤Î¼£ÎÅ¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤â¤Ê¤ª¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¼ºÌÀ¤·¤¿¤ê»àË´¤¹¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Î¤À¤È¤«¡£
¡¡¥á¥¿¥Î¡¼¥ëÃæÆÇ¤È¤½¤Î¼£ÎÅ¤ÎÂçÊÑ¤µ¤ÎÊÒÎÚ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëËÜÆ°²è¡£¤¤¤ï¤·¡÷Ä¶¥Ó¥Ó¥ê¤µ¤ó¤Î²òÀâ¤Î¾ÜºÙ¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤¿¤ì¤¿Êý¤Ï¤¼¤ÒÆ°²è¤ò¤´»ëÄ°¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»ëÄ°¼Ô¥³¥á¥ó¥È
°úÍÑ----
¡¦¤Ê¤ë¤Û¤É¤©¡¢¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤«
¡¦ÆÇ¤ò»ý¤Ã¤ÆÆÇ¤òÀ©¤¹
¡¦Âå¼Õ¤ò¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥®»À¤ÎÇ»ÅÙ¤ò¼å¤á¤ë¤Î¤«
¡¦ÊÑ¤Ê¤â¤óºî¤é¤ì¤ëÁ°¤ËÀè¤ËºàÎÁ»È¤Ã¤Á¤Þ¤¨¤Ã¤Æ¤³¤È¤«w
¡¦ÃºÁÇ¸¶»Ò¤Ò¤È¤Ä¤Ç¥¨¥é¤¤°ã¤¤¤À¤Ê¤¢
¡¦¤³¤³¤Þ¤Ç»ý¤Æ¤ë¼ê¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤½¤ì¤Ç¤ä¤Ã¤È½õ¤«¤ë¤«¤É¤¦¤«¤È¤¤¤¦
----
¢§Æ°²è¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é»ëÄ°¤Ç¤¤Þ¤¹¢§
¡Ø¡Ú²òÀâ¡Û ¤ª¼ò¡Ê¥¨¥¿¥Î¡¼¥ë¡Ë¤ò»È¤Ã¤Æ¼£ÎÅ¤µ¤ì¤ëÉÂµ¤¤¬¤¢¤ë¡©¡ª¡ÚµÜÉñ¥â¥«¡Û¡Ù
Åê¹Æ¼Ô¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡ÊÆ°²èÀâÌÀÊ¸¤è¤ê¡Ë
°úÍÑ----
¤¤¤¤¤Í¤ò²¡¤¹¤È¥×¥Á¤ªÌô²òÀâ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
----
¡¡Ìô³Ø¤Ë´Ø¤¹¤ëÆ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ëÌôºÞ»Õ¤Î¤¤¤ï¤·¡÷Ä¶¥Ó¥Ó¥ê¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤ª¼ò¤Ï¤È¤¢¤ëÉÂµ¤¤Î¼£ÎÅ¤Ë»È¤¨¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤Ï¥á¥¿¥Î¡¼¥ëÃæÆÇ¡£Àµ³Î¤Ë¤Ï¡¢¤ª¼ò¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤½¤ÎÀ®Ê¬¤Ç¤¢¤ë¥¨¥¿¥Î¡¼¥ë¤¬¥á¥¿¥Î¡¼¥ëÃæÆÇ¤Î¼£ÎÅ¤Ë»È¤¨¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡¥á¥¿¥Î¡¼¥ë¤Ï¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¥é¥ó¥×¤ÎÃæ¿È¤È¤·¤Æ³Ø¹»¤Ç³Ø¤ó¤À¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤Î¥á¥¿¥Î¡¼¥ë¤ò¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤È´Ö°ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢Ì©Â¤¼ò¤ÎÃæ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¤Ê¤É¤Î»ö¸Î¤ä»ö·ï¤Ç¥á¥¿¥Î¡¼¥ë¤ò°û¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤È¥á¥¿¥Î¡¼¥ëÃæÆÇ¤¬µ¯¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥á¥¿¥Î¡¼¥ë¤ÎÊÌÌ¾¤Ï¥á¥Á¥ë¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¡£ÌÜ¤¬»¶¤ë¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢»ëÎÏ¾ã³²¤òµ¯¤³¤¹¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£½ÅÅÙ¤Î¾ì¹ç¤Ï»à¤Ë»ê¤ë¤³¤È¤â¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¼¥á¥¿¥Î¡¼¥ë¤ÏÌÜ¤Ë¾ã³²¤òÍ¿¤¨¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¥á¥¿¥Î¡¼¥ë¤ÏÂÎÆâ¤Ë¤¢¤ë¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÃ¦¿åÁÇ¹ÚÁÇ¤Ë¤è¤ê¥Û¥ë¥à¥¢¥ë¥Ç¥Ò¥É¤Ø¤ÈÊ¬²ò¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¥¢¥ë¥Ç¥Ò¥ÉÃ¦¿åÁÇ¹ÚÁÇ¤Ë¤è¤ê¥Û¥ë¥à¥¢¥ë¥Ç¥Ò¥É¤ÏµÂ»À¡Ê¥®»À¡Ë¤ØÊÑ´¹¡£¤³¤ÎµÂ»À¤¬¿À·Ð¤äºÙË¦¤Î¥ß¥È¥³¥ó¥É¥ê¥¢¤ò¹¶·â¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ÌÜ¤Ë¶¯¤¯¾É¾õ¤¬½Ð¤ë¤Î¤Ï¡¢ÌÜ¤ÎÌÖËì¤Ë¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÃ¦¿åÁÇ¹ÚÁÇ¤¬Â¿¤¯´Þ¤Þ¤ì¤ë¤¿¤á¡£ËÜÍè¥Ó¥¿¥ß¥óA¤òÂå¼Õ¤·¤ÆÍøÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¹ÚÁÇ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¥á¥¿¥Î¡¼¥ë¤¬Íè¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ÈµÂ»À¤¬ÂçÎÌ¤Ëºî¤é¤ì¡¢ÌÖËì¤¬ÇË²õ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¤È¤«¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ºÇÂç¤ÎÌäÂê¤ÏµÂ»À¤Ê¤Î¤À¤½¤¦¡£
¡¡¤³¤ÎÂå¼Õ¤Ï¥¨¥¿¥Î¡¼¥ë¤âÆ±¤¸·ÐÏ©¤ò¤¿¤É¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¥¨¥¿¥Î¡¼¥ë¤ÏÃºÁÇ¸¶»Ò¤ò1¸ÄÂ¿¤¯»ý¤Ä¤¿¤á¡¢Âå¼ÕÊª¤¬µÂ»À¤Ç¤Ê¤¯¿Ý»À¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¿Ý»À¤Ï¤ª¿Ý¤Ê¤Î¤ÇÂÎ¤ËÆÇ¤È¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤É¤Á¤é¤âÂå¼Õ¤Ë¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÃ¦¿åÁÇ¹ÚÁÇ¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¥á¥¿¥Î¡¼¥ë¤È¥¨¥¿¥Î¡¼¥ë¡£¤½¤³¤Ç¥á¥¿¥Î¡¼¥ëÃæÆÇ´µ¼Ô¤Ë¥¨¥¿¥Î¡¼¥ë¤òÅêÍ¿¤¹¤ë¤È¹ÚÁÇ¤Î¼è¤ê¹ç¤¤¤¬µ¯¤³¤ê¡¢¥á¥¿¥Î¡¼¥ë¤«¤éµÂ»À¤Ø¤ÎÊÑ´¹¤òÃÙ¤é¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬¥á¥¿¥Î¡¼¥ëÃæÆÇ¤Î¼£ÎÅ¤Ë¥¨¥¿¥Î¡¼¥ë¤¬»È¤¨¤ëÍýÍ³¤Ê¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¥¨¥¿¥Î¡¼¥ë¤Ï¥á¥¿¥Î¡¼¥ëÃæÆÇ¤Î¿ô¤¢¤ë¼£ÎÅË¡¤Î1¤Ä¤Ç¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¥¨¥¿¥Î¡¼¥ë¤ÈÆ±ÍÍ¤ÎºîÍÑ¤«¤Ä¤è¤êÍ¥½¨¤ÊÌô¡Ö¥Û¥á¥Ô¥¾¡¼¥ë¡×¤¬¼£ÎÅ¤Î´ðËÜÁªÂò»è¤È¤Ê¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¥¨¥¿¥Î¡¼¥ë¤Ï¤³¤ÎÌô¤¬»È¤¨¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Î¤ß¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡Â¾¤Ë¤Ï°ß¤ÎÀö¾ô¡¢Ãº»À¿åÁÇ¥Ê¥È¥ê¥¦¥à¤ÎÅêÍ¿¡¢·ì±ÕÆ©ÀÏ¡¢ÍÕ»À¤ÎÅêÍ¿¤ÈÍÍ¡¹¤Ê¼£ÎÅË¡¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ²¿¤È¤«¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤¬ÃæÆÇ¤Î¼£ÎÅ¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤â¤Ê¤ª¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¼ºÌÀ¤·¤¿¤ê»àË´¤¹¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Î¤À¤È¤«¡£
¡¡¥á¥¿¥Î¡¼¥ëÃæÆÇ¤È¤½¤Î¼£ÎÅ¤ÎÂçÊÑ¤µ¤ÎÊÒÎÚ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëËÜÆ°²è¡£¤¤¤ï¤·¡÷Ä¶¥Ó¥Ó¥ê¤µ¤ó¤Î²òÀâ¤Î¾ÜºÙ¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤¿¤ì¤¿Êý¤Ï¤¼¤ÒÆ°²è¤ò¤´»ëÄ°¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»ëÄ°¼Ô¥³¥á¥ó¥È
°úÍÑ----
¡¦¤Ê¤ë¤Û¤É¤©¡¢¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤«
¡¦ÆÇ¤ò»ý¤Ã¤ÆÆÇ¤òÀ©¤¹
¡¦Âå¼Õ¤ò¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥®»À¤ÎÇ»ÅÙ¤ò¼å¤á¤ë¤Î¤«
¡¦ÊÑ¤Ê¤â¤óºî¤é¤ì¤ëÁ°¤ËÀè¤ËºàÎÁ»È¤Ã¤Á¤Þ¤¨¤Ã¤Æ¤³¤È¤«w
¡¦ÃºÁÇ¸¶»Ò¤Ò¤È¤Ä¤Ç¥¨¥é¤¤°ã¤¤¤À¤Ê¤¢
¡¦¤³¤³¤Þ¤Ç»ý¤Æ¤ë¼ê¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤½¤ì¤Ç¤ä¤Ã¤È½õ¤«¤ë¤«¤É¤¦¤«¤È¤¤¤¦
----
¢§Æ°²è¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é»ëÄ°¤Ç¤¤Þ¤¹¢§
¡Ø¡Ú²òÀâ¡Û ¤ª¼ò¡Ê¥¨¥¿¥Î¡¼¥ë¡Ë¤ò»È¤Ã¤Æ¼£ÎÅ¤µ¤ì¤ëÉÂµ¤¤¬¤¢¤ë¡©¡ª¡ÚµÜÉñ¥â¥«¡Û¡Ù