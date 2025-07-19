¡ØÇ½ÌÌ¸¡»ö¡ÙÂè2ÏÃ¡¢¡É³«»Ï30Ê¬¡É¤Ë¥Í¥Ã¥È¶Ã¤¬¤¯¡Ö¤Þ¤ÀÆóÏÃ¤Ê¤Î¤Ë¡Ä???¡×¡Ö¤Ê¤ªÇ½ÌÌ!!¡×¡Ú¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡Û
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¾åÀîÎ´Ìé¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¥É¥é¥Þ9¡ØÇ½ÌÌ¸¡»ö¡Ù¡ÊËè½µ¶âÍË¡¡¸å9¡§00¡Á¡Ë¤ÎÂè2ÏÃ¤¬¡¢18Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£°Ê²¼¡¢¥Í¥¿¥Ð¥ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿·¤¿¤ÊÅÐ¾ì¿ÍÊªÂ³¡¹¡Ä¡ØÇ½ÌÌ¸¡»ö¡ÙÂè2ÏÃ¤ÎÁê´Ø¿Þ
¡¡¸¶ºî¤Ï¡¢¡È¤É¤ó¤Ç¤óÊÖ¤·¤ÎÄë²¦¡É¤Î°ÛÌ¾¤ò»ý¤Ä¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼ºî²È¡¦Ãæ»³¼·Î¤»á¤Ë¤è¤ë¾®Àâ¡ÖÇ½ÌÌ¸¡»ö¡×¥·¥ê¡¼¥º¡£ÂçºåÃÏ¸¡¤¤Ã¤Æ¤Î¥¨¡¼¥¹¸¡»¡´±¤Ç¤¢¤ëÉÔÇË½ÓÂÀÏº¡Ê¾åÀî¡Ë¤Ï¡¢¸¡»¡¤Î¾åÁØÉô¤ä·Ù»¡ÁÈ¿¥¤ËÂÐ¤·¤Æ°ìÀÚ¤Î×ÖÅÙ¡Ê¤½¤ó¤¿¤¯¡Ë¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÎäÀÅÄÀÃå¤Ë¡¢¤¿¤ÀÃ¸¡¹¤È¿¦Ì³¤òÁ´¤¦¤¹¤ë¡£¤Ä¤¤¤¿ÄÌ¤êÌ¾¤Ï¡ÈÇ½ÌÌ¸¡»ö¡É¡£ÉÔÇË¤¬¡¢¸¢ÎÏ¼Ô¤Ë¤è¤ë°µÎÏ¤äÁÈ¿¥¤Î¤·¤¤¿¤ê¤Ë¶þ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤à¤·¤í¤½¤ì¤é¤ò°µÅÝ¤·¤Ê¤¬¤é»ö·ï¤Î¿¿Áê¤òË½¤¤¤Æ¤¤¤¯ÄË²÷¤Ê¥ê¡¼¥¬¥ë¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡£
¡¡ÉÜÆâ¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ç½»¿Í½÷À¤È¤½¤ÎÎø¿Í¤Î»É»¦ÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¡£Á÷¸¡¤µ¤ì¤ÆÍè¤¿¤Î¤Ï¡¢Èï³²½÷À¤Ë¥¹¥È¡¼¥«¡¼¹Ô°Ù¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿Ã«ÅÄ³Áï¡ÊÁ°¸¶Þæ¡Ë¡£·Ù»¡¤Ï¥¹¥È¡¼¥«¡¼»¦¿Í¤È¸«¤ë¤¬¡¢Ã«ÅÄ³¤ÏÉÔÇË¤ÎÄ°¼è¤Ç»¦³²¤òÈÝÇ§¤·¡¢¾Ú¿Í¤Î¤¤¤Ê¤¤¥¢¥ê¥Ð¥¤¤â¼çÄ¥¤¹¤ë¡£Ã«ÅÄ³¤ÎÆÈÁ±¤Ö¤ê¤Ë¡¢ÁÚÎÎ¡ÊµÈÃ«ºÌ»Ò¡Ë¤ÏÉÔ²÷´¶¤ò¼¨¤¹¤¬¡¢ÉÔÇË¤Ï¤¢¤ë°ãÏÂ´¶¤òÊú¤¤¤ÆÄ´ºº¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£
¡¡ËÃæÃæ±û½ð¤äÂçºåÉÜ·ÙËÜÉô¤ÎÁÜºº»ñÎÁ¤ËÉÔÈ÷¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤¿ÉÔÇË¤Ï¡¢ËÃæÃæ±û½ð¤Î½ñ¸Ë¤òË¬¤ì¤ë¡£¤½¤³¤ÇÃ«ÅÄ³¤Î»ö·ï¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤Û¤«¤Î»ö·ï¤Ç¤âÁÜºº»ñÎÁ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È¯³Ð¡£¤µ¤é¤Ë¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ø¤ÎÁàºî¤Ç¡¢Ã«ÅÄ³¤Î¥¢¥ê¥Ð¥¤¤â¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ó¤ÎÁêÃÌ¤â¤Ê¤¯¡¢¤Ò¤È¤ê¤ÇÃ¸¡¹¤ÈÁÜºº¤ò¹Ô¤¦ÉÔÇË¤ËÊ°¤ëÁÚÎÎ¡£ÁÚÎÎ¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤¬¡Ö´í¸±¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ëÉÔÇË¤Ë¡Ö¸¡»ö¤Ï¤¿¤Ã¤¿¤Ò¤È¤ê¤Ç»Å»ö¤ò¤·¤è¤¦¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤«!?¡×¤ÈÅÜ¤ê¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤¹¤ë¤¬¡¢¤½¤Î½Ö´Ö¡¢ÇØ¸å¤«¤é¶á¤Å¤¯²¿¼Ô¤«¤Ë¤è¤ê¡¢ÉÔÇË¤Ï¶»¤òÁÀ·â¤µ¤ì¤ë¡£ÆÍÁ³¤ÎÅ¸³«¤Ë¡ÖÇ½ÌÌ¸¡»ö¡¢2ÏÃ¤Ë¤·¤Æ»à¤ó¤À¤ï¡×¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤À2ÏÃ¤Î30Ê¬¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬?!¡×¡Ö¤Þ¤ÀÆóÏÃ¤Ê¤Î¤Ë¡Ä???¡×¡Ö±³¤À¤í¡Ä¡×¤È¥Í¥Ã¥È¤Ç¤â¶Ã¤¤Îº¤ÏÇ¤ÎÀ¼¤¬¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÉ½¾ð¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤ÉÔÇË¤Ë¡Ö¡ÖÂÇ¤¿¤ì¤ÆÅÝ¤ì¤Æ¤â¤Ê¤ªÇ½ÌÌ!!¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡°ìÌ¿¤ò¤È¤ê¤È¤á¤Æ¤âÉÔÇË¤ÎÂÖÅÙ¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¡£¡ÖÌÜ³Ð¤á¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤±¤ÉÉÝ¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡ÖÇ½ÌÌ¼õ¿Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¾Ð¤¤¤â¡£°ìÊý¡¢»ö·ï¤ÏÉÔÇË¤ÎÁÇÁá¤¤Æ°¤¤Ë¤è¤ê²ò·è¤Ë¸þ¤«¤¦¡£Èï³²¼Ô¤ò¤«¤Ð¤Ã¤ÆË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿Îø¿Í¡¦ÆïÍÕÊöÎ´¡Ê»ÖÀ¸¡Ë¤¬¼Â¤Ï¡¢½÷ÀÌäÂê¤ÇÂ¿¤¯¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÆÍ¤»ß¤á¤¿ÉÔÇË¤Ï¡¢º£²ó¤Î»ö·ï¤¬¡¢Èï³²½÷À¤òÁÀ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î»ëÅÀ¤òÊÑ¤¨¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉâ¾å¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆïÍÕ¤È°ÊÁ°¤ËÎø¿Í´Ø·¸¤À¤Ã¤¿ÂçÌðÍ³Íü¤ÎÉã¿Æ¡¢ËÃæÃæ±û½ð¤Î·ÙÉôÊä¡¦ÂçÌðÃÒÆÁ¡ÊÈÄÈøÁÏÏ©¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£¤¿¤Ã¤¿¤Ò¤È¤ê¤ÎÌ¼¤ò¼º¤Ã¤¿Èá¤·¤ß¤ÈÅÜ¤ê¤«¤éÈÈ¹Ô¤Ë¤¤¤¿¤Ã¤¿¤È¹ðÇò¤·¡¢¡Ö½Å¤¤·º¤Ï³Ð¸ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸À¤¦ÂçÌð¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÉÔÇË¤Ï¡Ö°¦¤¹¤ëÌ¼¤ÎÉü½²¡©¤½¤ó¤ÊÈþÃÌ¤Ç¤¢¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê½ª¤ï¤êÊý¤Ê¤ÉÃÇ¤¸¤Æ¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¡×¤ÈÎä¤¿¤¯¸À¤¤Êü¤Ä¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢TVer¤Ç¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®Ãæ¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿·¤¿¤ÊÅÐ¾ì¿ÍÊªÂ³¡¹¡Ä¡ØÇ½ÌÌ¸¡»ö¡ÙÂè2ÏÃ¤ÎÁê´Ø¿Þ
¡¡¸¶ºî¤Ï¡¢¡È¤É¤ó¤Ç¤óÊÖ¤·¤ÎÄë²¦¡É¤Î°ÛÌ¾¤ò»ý¤Ä¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼ºî²È¡¦Ãæ»³¼·Î¤»á¤Ë¤è¤ë¾®Àâ¡ÖÇ½ÌÌ¸¡»ö¡×¥·¥ê¡¼¥º¡£ÂçºåÃÏ¸¡¤¤Ã¤Æ¤Î¥¨¡¼¥¹¸¡»¡´±¤Ç¤¢¤ëÉÔÇË½ÓÂÀÏº¡Ê¾åÀî¡Ë¤Ï¡¢¸¡»¡¤Î¾åÁØÉô¤ä·Ù»¡ÁÈ¿¥¤ËÂÐ¤·¤Æ°ìÀÚ¤Î×ÖÅÙ¡Ê¤½¤ó¤¿¤¯¡Ë¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÎäÀÅÄÀÃå¤Ë¡¢¤¿¤ÀÃ¸¡¹¤È¿¦Ì³¤òÁ´¤¦¤¹¤ë¡£¤Ä¤¤¤¿ÄÌ¤êÌ¾¤Ï¡ÈÇ½ÌÌ¸¡»ö¡É¡£ÉÔÇË¤¬¡¢¸¢ÎÏ¼Ô¤Ë¤è¤ë°µÎÏ¤äÁÈ¿¥¤Î¤·¤¤¿¤ê¤Ë¶þ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤à¤·¤í¤½¤ì¤é¤ò°µÅÝ¤·¤Ê¤¬¤é»ö·ï¤Î¿¿Áê¤òË½¤¤¤Æ¤¤¤¯ÄË²÷¤Ê¥ê¡¼¥¬¥ë¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡£
¡¡ËÃæÃæ±û½ð¤äÂçºåÉÜ·ÙËÜÉô¤ÎÁÜºº»ñÎÁ¤ËÉÔÈ÷¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤¿ÉÔÇË¤Ï¡¢ËÃæÃæ±û½ð¤Î½ñ¸Ë¤òË¬¤ì¤ë¡£¤½¤³¤ÇÃ«ÅÄ³¤Î»ö·ï¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤Û¤«¤Î»ö·ï¤Ç¤âÁÜºº»ñÎÁ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È¯³Ð¡£¤µ¤é¤Ë¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ø¤ÎÁàºî¤Ç¡¢Ã«ÅÄ³¤Î¥¢¥ê¥Ð¥¤¤â¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ó¤ÎÁêÃÌ¤â¤Ê¤¯¡¢¤Ò¤È¤ê¤ÇÃ¸¡¹¤ÈÁÜºº¤ò¹Ô¤¦ÉÔÇË¤ËÊ°¤ëÁÚÎÎ¡£ÁÚÎÎ¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤¬¡Ö´í¸±¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ëÉÔÇË¤Ë¡Ö¸¡»ö¤Ï¤¿¤Ã¤¿¤Ò¤È¤ê¤Ç»Å»ö¤ò¤·¤è¤¦¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤«!?¡×¤ÈÅÜ¤ê¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤¹¤ë¤¬¡¢¤½¤Î½Ö´Ö¡¢ÇØ¸å¤«¤é¶á¤Å¤¯²¿¼Ô¤«¤Ë¤è¤ê¡¢ÉÔÇË¤Ï¶»¤òÁÀ·â¤µ¤ì¤ë¡£ÆÍÁ³¤ÎÅ¸³«¤Ë¡ÖÇ½ÌÌ¸¡»ö¡¢2ÏÃ¤Ë¤·¤Æ»à¤ó¤À¤ï¡×¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤À2ÏÃ¤Î30Ê¬¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬?!¡×¡Ö¤Þ¤ÀÆóÏÃ¤Ê¤Î¤Ë¡Ä???¡×¡Ö±³¤À¤í¡Ä¡×¤È¥Í¥Ã¥È¤Ç¤â¶Ã¤¤Îº¤ÏÇ¤ÎÀ¼¤¬¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÉ½¾ð¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤ÉÔÇË¤Ë¡Ö¡ÖÂÇ¤¿¤ì¤ÆÅÝ¤ì¤Æ¤â¤Ê¤ªÇ½ÌÌ!!¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡°ìÌ¿¤ò¤È¤ê¤È¤á¤Æ¤âÉÔÇË¤ÎÂÖÅÙ¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¡£¡ÖÌÜ³Ð¤á¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤±¤ÉÉÝ¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡ÖÇ½ÌÌ¼õ¿Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¾Ð¤¤¤â¡£°ìÊý¡¢»ö·ï¤ÏÉÔÇË¤ÎÁÇÁá¤¤Æ°¤¤Ë¤è¤ê²ò·è¤Ë¸þ¤«¤¦¡£Èï³²¼Ô¤ò¤«¤Ð¤Ã¤ÆË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿Îø¿Í¡¦ÆïÍÕÊöÎ´¡Ê»ÖÀ¸¡Ë¤¬¼Â¤Ï¡¢½÷ÀÌäÂê¤ÇÂ¿¤¯¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÆÍ¤»ß¤á¤¿ÉÔÇË¤Ï¡¢º£²ó¤Î»ö·ï¤¬¡¢Èï³²½÷À¤òÁÀ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î»ëÅÀ¤òÊÑ¤¨¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉâ¾å¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆïÍÕ¤È°ÊÁ°¤ËÎø¿Í´Ø·¸¤À¤Ã¤¿ÂçÌðÍ³Íü¤ÎÉã¿Æ¡¢ËÃæÃæ±û½ð¤Î·ÙÉôÊä¡¦ÂçÌðÃÒÆÁ¡ÊÈÄÈøÁÏÏ©¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£¤¿¤Ã¤¿¤Ò¤È¤ê¤ÎÌ¼¤ò¼º¤Ã¤¿Èá¤·¤ß¤ÈÅÜ¤ê¤«¤éÈÈ¹Ô¤Ë¤¤¤¿¤Ã¤¿¤È¹ðÇò¤·¡¢¡Ö½Å¤¤·º¤Ï³Ð¸ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸À¤¦ÂçÌð¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÉÔÇË¤Ï¡Ö°¦¤¹¤ëÌ¼¤ÎÉü½²¡©¤½¤ó¤ÊÈþÃÌ¤Ç¤¢¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê½ª¤ï¤êÊý¤Ê¤ÉÃÇ¤¸¤Æ¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¡×¤ÈÎä¤¿¤¯¸À¤¤Êü¤Ä¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢TVer¤Ç¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®Ãæ¡£